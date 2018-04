Az Aston Martinnal adhat sakkot az F1 a Ferrarinak

A brit sportautógyár vezérigazgatója szerint az Aston Martin betölthetné az F1-ben az űrt, amit a Ferrari az esetleges kilépésével maga után hagyna. Nem becsüli le a kihívást.

Várhatóan néhány héten belül kiadják a Forma-1 2021-re tervezett technikai szabályváltozásainak részletes tervezetét, ami lavinát indíthat el a csapatok és a gyártók jövőbeli terveivel kapcsolatban. A 2020-as szezon végén a jogtulajdonos Liberty Media és az istállók kereskedelmi szerződései is lejárnak, így ez jó alkalom arra, hogy egyesek távozzanak, mások csatlakozzanak a mezőnyhöz.

A leghangosabb tiltakozó eddig a Ferrari volt, elnök-vezérigazgatójuk, Sergio Marchionne többször is azzal fenyegetett, hogy kivonja a Scuderiát az F1-ből. Marchionne bírálta a várható technikai változásokat és az anyagi feltételek átírása sem kedvez majd nekik, így továbbra is tartja magát az a csekély eshetőség, hogy eltűnhet az egyetlen csapat, ami a sportág hajnala óta versenyez.

„A Liberty nyilvánvalóan új motort és a sportág további működését akarja látni – nyilatkozta Andy Palmer, az Aston Martin ügyvezetője az F1 Racingnek. – A most sikeres csapatok nem nagyon akarják megváltoztatni a motort, mert most is nyernek, nem igaz? Volt egy pillanat, amikor a Red Bull két szék között a pad alá esett,

most viszont már van valaki, aki mögéjük áll, és azt mondja, hogy ’ha megfelelő szabályokat írtok, minket érdekelhet a motorszállítás.’ Így alternatíva nyílik."

Palmer szerint azzal, hogy az Aston Martin is megjelenhet motorszállítóként az F1-ben, nem csak a független csapatokat segítenék, hanem a jogtulajdonost is, mert kevésbé lennének kitéve a Ferrari befolyásának. „Ha a Ferrari azzal fenyeget, hogy elhagyja a sportot, a Liberty mondhatja azt, hogy ’nos, az Aston és a Ferrari ugyanannyi helyet foglal, ugyanaz a vásárlókörük, talán nem is olyan nagy baj, hogy ki akarnak szállni’.”

A brit üzletember irányítása alatt az Aston Martin éves kibocsátása 5000 példányra emelkedett, Ferrariból 8398-at értékesítettek 2017-ben, de az olasz gyártó szándékosan alacsonyan tartja a gyártási darabszámát. Bár Le Mans-ban és egyéb autóversenyeken az Aston Martin is szép történetet írt, a Ferrari versenytörténelme összehasonlíthatatlanul gazdagabb.

Az F1-nek egy alapos fenékberúgásra van szüksége, hogy emlékeztessék, mire is való

– szögezte le Palmer. – Ez nem egy fegyverkezési verseny. Az egész szíve a szórakoztatás, hogy vonzó legyen a benzingőzt kedvelőknek és a technológiai fejlesztések. Most mi borzoljuk fel a kedélyeket. Az emberek elkezdtek beszélgetni, és ha végül nem is szállunk be, akkor is segítettük a sport fejlesztésének folyamatát” – vélte.

Harciassága ellenére Palmer elismerte, nem becsüli alá a kihívást, ami egy F1-es erőforrás kifejlesztésével jár, hiszen ő maga is hajtásláncmérnökként kezdte a pályafutását.

„Ha tényleg leegyszerűsítjük és bevezetjük a költségplafont, akkor lehetőség nyílik a részvételünkre. Amennyiben beszállok, azt csak partnerekkel teszem meg. Ha ez lehetséges, megtesszük, de olyan motort nem fogunk a Red Bullnak szállítani, amivel csak a rajtrács végére állhatnak oda.”