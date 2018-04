Friss állásfoglalást küldött a csapatoknak az FIA formulaautós technikai igazgatója arról, hogy ne trükközzenek a kipufogógázzal. Van azonban, amit továbbra is megengednek.

A kipufogógáz aerodinamikai szempontból hatékony kivezetése tűnik az idei szezon egyik műszaki slágertémájának az F1-ben, miután több csapat is felkapta a figyelmét a teszteken a Renault meredeken kivezetett kipufogócsövére, és a Ferrari kapcsán is arra gyanakodnak, hogy a Sebastian Vettel kormányán elhelyezett kapcsoló is ezzel hozható összefüggésbe.

A helyzet nem újkeletű, a korábban „majomülésnek” hívott hátsó szárnyelemeket is azért tiltották be, hogy a tervezők ne nagyon tudjanak leszorítőerőt generálni a kipufogógáz segítségével, de a csapatok természetesen nem álltak le és továbbra is keresik a megoldást az elvesztett előnyök visszanyerésére.

Nikolas Tombazis, az FIA nemrég kinevezett formulaautós technikai igazgatója állásfoglalást küldött a csapatoknak, amelyben „számos kérdést” próbált tisztázni. Leszögezte, a szövetség továbbra is szigorúan ellenőrzi, hogy a csapatok nem használnak-e olyan motor üzemmódokat vagy műszaki trükköket, amelyekkel a turbófeltöltőt és a turbinát megkerülve áramoltatják a kipufogógázt.

Nem tartjuk elfogadhatónak azokat az erőforrás-üzemmódokat, amelyeket kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy növeljék a kipufogógáz áramlását a kanyarokban

– írta Tombazis. – Ezek között szerepelnek azok is, amelyek kifejezetten a kompresszor és a turbina elkerülésére vagy a hengereken keresztüli áramlás [elősegítésére] jöttek létre. A megfelelés érdekében az áramlást olyan beállításoknak kell eredményezniük, amelyek valóban növelik az erőforrás teljesítményét vagy megbízhatóságát és nem arra találták ki őket, hogy fokozzák a kipufogógáz áramlását.”

Tombazis közölte a csapatokkal, hogy minden vitás esetet külön vizsgálnak majd ki, részben azért is, mert az FIA-nál nem tartják praktikusnak azt, hogy teljesen leszabályozzák a területet. Folyamatosan ellenőrizni fogják a csapatok által használt motorüzemmódokat és jelezni fogják a problémás istállóknak, ha változtatniuk kell az eljárásokon.

Kijelentette, a kipufogócsövek elhelyezésével nincs problémájuk, ha az a szabályok adta kereteken belül marad, így a Renault megoldása sem kirívó.

„A résztvevők joga, hogy megtervezzék az autójukat abban a formában, ami a leginkább kedvező kialakítás a teljesítmény szempontjából, feltéve, hogy a beépítés a szabályok határain belül marad” – szögezte le Tombazis, de kilátásba helyezte, hogy a 2019-es szezon előtt további szigorítások várhatók, de e téren még nem jutottak egyezségre az ezzel foglalkozó munkacsoportban.”