Az F1 sportigazgatója egy londoni startupba fektetett pénzt azzal a céllal, hogy a sportág után egy másik iparágban, a vendéglátásban is meghonosítsa az adatvezérelt döntéshozatalt.

A Forma-1-ben manapság már lehetetlen sikereket elérni adatelemző mérnökök és szuperszámítógépek nélkül. A sportág egyik legsikeresebb technikai igazgatójaként a mai sportigazgató, Ross Brawn jól ismeri, hogy milyen magas szintre jutott az autóversenyzés az adatvezérelt döntéshozatal terén és ezt most a vendéglátásban is próbálja meghonosítani.

A UKTech.News számolt be arról, hogy a Yumpingo nevű londoni startup 1,3 millió fontnyi befektetést nyert el egy konzorciumtól, amit Ross Brawn vezet, egyebek mellett a Crystal Palace FC elnöke, Steve Parish és a Jamie Oliver Media Group korábbi ügyvezetője, Tara Danavon is részt vesz benne.

A Yumpingót 2016-ban Gary Goodman alapította, elmondása szerint abban látott fantáziát, hogy segítsék a vendéglátóipart „a döntéshozatal terén és abban, hogy jobb ételkiszolgálást nyújtsanak a vendégeknek, akik így még többször visszatérhetnek.” A Yumpingo saját eszközt készített, ami lehetővé teszi, hogy a vendégek egy perc alatt értékelést készítsenek a kiszolgálásról és

kiváltják a hagyományos számlát is. A cég szerint a vendégek 66%-a további ajánlatok nélkül is használja a szolgáltatást és 20%-uk emailben is ad visszajelzéseket.

A szolgáltatás eleinte az angliai Wagamama (japán stílusú), a Wahaca (mexikói) és a Jamie’s Italian éttermekben jelenik meg, de a Bill’s, az ASK Italian, a Rosa’s Thai Cafe, a BIRD és Mac & Wild is hamarosan bevezeti. A kinyert adatokat gépi tanulással a szolgáltatások továbbfejlesztésére használják majd.

„Az adatok a pályafutásom minden részletében segítettek engem. Ahhoz, hogy a Forma-1-ben nyerjünk, meg kellett értenünk az adatokat és képessé kellett válnunk az elemzésükre, hogy a teljesítményünk minden elemét optimalizálhassuk. A Yumpingo ezt a hozzáállást valósítja meg a vendéglátóiparban és ezért tekintem formabontónak” – mondta Ross Brawn.

A cég most havonta átlagosan 2190 ételkritikát, 3460 kiszolgálásra vonatkozó visszajelzést, 254 vendégektől származó emailt és 339 kommentet gyűjt havonta.

Nem ez az első alkalom, hogy Brawn a versenyzésen túli befektetéseket tesz, visszavonulása idején régi épületeket restaurált. A vendéglátáshoz eddig nem igazán volt köze, de horgászni nagyon szeret. Karakterét egy korábbi Magyar Nagydíjon készített interjúnkban mutattuk be.