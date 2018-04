Verstappen: Tavalyelőtt könnyebb volt előzni

Az ifjú pilóta szerint a szebb autókat eredményező 2017-es szabálymódosítások előtt könnyebb volt előzni az F1-ben. Az idei autóját jónak tartja, az eredményeit kevésbé.

Vezetői hibák sorozatával indult a szezon Max Verstappen számára, aki kisebb-nagyobb balesetekbe bonyolódott mindhárom versenyhétvége alkalmával. Bár korábban is voltak már vitatható megmozdulásai, most valóban össztűz alá került, még édesapja is azt mondta, hogy a 20 esztendős tehetség túl sok hibát vét a versenyeken.

Családi nézeteltérés ettől még nincsen, Verstappen a saját honlapjának adott interjúban kijelentette, továbbra is csak édesapjával, Jos Verstappennel közös indulás érdekelné a Le Mans-i 24 órás versenyen, és egyetértett azzal, hogy az idei eredményei elmaradnak a várakozásoktól.

„Szuper! – viccelődött, amikor az idei futamokról kérdezték. – Az eredmények terén nem kimagaslók, de az autó oké. Az időmérőn kicsit lemaradunk, de a versenyeken jól állunk. Eddig, különböző okok miatt nem értük el a kívánt eredményeket, de várom már Bakut. Szerintem jó versenyünk lesz, még 18 futam hátra van és remélhetőleg jól fogunk szerepelni.”

Verstappen úgy vélte, a csapatok közötti különbségeket még mindig az erőforrások eltérései diktálják.

„A Forma-1-nek általában jót tenne, ha minden szorosabb lenne, úgyhogy ezt a motorok terén meg kell vizsgálni. Túl nagyok a különbségek” – vélte, de hozzátette, az első három csapat után már izgalmasabbnak tartja a csatát a középmezőnyben, legalábbis az alapján, amit a pályákon elhelyezett kivetítőkön lát.

Az F1 másik visszatérő problémája az előzés, hiszen az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon alig volt helycsere és Kínában is igen vontatottan indult a futam, amit a Safety Car miatt felboruló gumitaktikák fűszereztek meg. A helyzeten ráadásul úgy tűnik, csak rontottak a legutóbbi szabályváltozások, hiszen 2017 óta hiába szebbek az autók,

Verstappen is megerősítette a vélekedést, hogy az elmúlt időszakban még nehezebb lett az előzés.

„2016-ban sokkal mókásabb volt – szögezte le. – Jobban lehetett követni a másikat és bizonyos szempontból nagyobb elégtétel is volt előzni. 2017 óta már sokkal nehezebb és kevésbé élvezetes egymás ellen küzdeni. A fékutak rövidebbek és már nagyon nehéz követni egymást. Az autók hajlamosak váratlan mozgásokra is, és könnyen meg is csúsznak.”