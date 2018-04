Rejtélyes kapcsolót fedeztek fel Vettel kormányán

Bahreinig sikerült titkolni a pillangóváltóhoz hasonló kapcsolót Sebastian Vettel kormányán, de még mindig nem tudni pontosan, hogy mire való.

Rejtélyes kapcsoló tűnt fel Sebastian Vettel kormányán, de Kimi Räikkönen autóján nem használják a pillangóváltóhoz hasonló „fület.” A kapcsoló a sebességváltó fölé, a baloldalra került, annyira keskeny, hogy a pilóta valószínűleg csak egy ujjal érheti el. A Ferrari megpróbálta titkolni az újítást, de Vettel lebukott vele, amikor kikászálódott az autóból a bahreini időmérő után.

A Scuderia nem árulta el, hogy mire használják a kapcsolót, de az Autosport szerint azt tagadták, hogy Vettel az erőforrás üzemmódjait állítgatja vele annak érdekében, hogy a gázelvétel során se essen vissza a kipufogógáz kibocsátása, ami a leszorítóerő csökkenését eredményezi. Ezt valószínűleg azért is kerülik, mert az FIA szigorúan figyeli a kipufogógázzal való trükközést.

Craig Scarborough, a lap technikai szakértője azt gyanítja, hogy egy olyan beállításról lehet szó, amit kanyarban kell megváltoztatni, mert a kapcsolót elfordított kormánykerékkel könnyebb elérni. Több állása is van, nem csupán be- és kikapcsolásra alkalmas, így akár a differenciálmű, a motorbeállítások vagy az akkumulátor beállításainak módosítására is használhatják.

A Ferrari az elmúlt évek során folyamatosan kísérletezett a kormánykerék kapcsolóival,

különösen Vettel esetében. Ez főleg akkor vált kulcsfontosságúvá, amikor a 2017-es szezon előtt az FIA megnehezítette a rajtolást a külső instrukciók betiltása révén és a pilótáknak önállóan kell megoldaniuk a tengelykapcsoló működtetését. Vettel már akkor is különböző kapcsolási kiosztásokkal próbálkozott, valószínűleg most is valamilyen eljárást próbálnak optimalizálni.

A német pilóta tavaly is eltérő kormányt használt Räikkönennel összevetve, de a Szingapúri Nagydíjon összehozott rajtbaleset után visszatért ahhoz a változathoz, amit csapattársa is használt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a speciális kapcsoló már a szezon elején is megjelent-e Vettel kormányán, de Bahreinben és Kínában már ott volt.