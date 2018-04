Kirúgták, kinevették, de Le Mans behozta az F1-be

Egykori ellenfelét elkapta a nevetés, amikor kiderült, hogy Brendon Hartley-t szerződtetik a Toro Rosso ülésébe, de a csapat azt mondja, a Le Mans-i tapasztalat sokat ér nekik.

Furcsa pilótapárossal áll rajthoz idén a Toro Rosso, ami hagyományosan a Red Bull pilótaképző istállójaként működik. Az olasz kiscsapat feladata, hogy F1-es rutint adjon annak a két versenyzőnek, akik az utánpótlás-bajnokságok után fent maradnak a rostán és eldöntsék, elég jók-e ahhoz, hogy a Red Bullnál is lehetőséget kapjanak.

Általában valóban fiatalemberek fordulnak meg Faenzában, hiszen a később a Red Bullhoz irányított Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Danyiil Kvjat és Max Verstappen is zsenge tehetség volt, ugyanez azonban nem feltétlenül mondható el Brendon Hartley-ról, aki 28 évesen, két Le Mans-i 24 órás győzelem és két sportautó-vb cím után került be az F1-es mezőnybe.

„Elkap a nevetés attól, hogy a Red Bull behívta Hartley-t, hiszen őt rúgták ki, amikor nekem adták az ülését a World Series by Renault-ban – mondta a Toro Rosso korábbi pilótája, Jean-Eric Vergne márciusban. – Ezt megmosolyogtatónak találom” – élcelődött. Hartley valóban a szabályt erősítő kivétel, hiszen

a Red Bull valóban kirúgta őt még azelőtt, hogy eljutott volna az F1 kapujáig, de az új-zélandi pilóta nem adta fel és visszakapaszkodott, egészen a királykategóriáig. Daniel Ricciardo a „kitartás mintapéldájaként” jellemezte őt.

„Igen fiatalon felkarolta a Red Bull, nyert is néhány juniorbajnokságot, de aztán minden túl gyorsan történt a számára és túl fiatalon kellett volna megbirkóznia ezzel. Szerintem ő volt a saját maga legnagyobb ellensége, de csak azért, mert nem volt elég érett” – mondta Ricciardo az ismert tévés riporter, Natalie Pinkham, In the Pink című podcastjában.

„A Red Bull ejtette őt úgy 19 évesen. Eljutott arra a pontra, hogy veteránautókkal, egy régi Mini Cooper S-sel versenyzett Brands Hatch-ben a hétvégéken, de így is szuper elkötelezett volt a versenyzés iránt. Aztán valahogy visszatalált az útra, telefonált, átrepült Amerikába és Európa-szerte is, majd behúzta a Le Mans-i ülést a Porschéval. A háromból két bajnokságot megnyertek.”

Utána visszahívta Helmut Markót azzal, hogy már érettebb lett, sokat tanult, mióta kirúgták és remélte, hogy nem felejtkeztek meg róla. Volt valami a sorok között.

„Aztán behívták egy körre a szimulátorba, jól ment és most visszatért az F1-be. Ez számára és a Red Bullnak is egy remek sztori, hiszen a menesztése után a semmiből jött vissza. Ez mindenkinek példa lehet” – vélte Ricciardo, de elismerte, még maga Hartley sem számított arra, hogy Marko újra lehetőséget ad neki.

A Toro Rossónak viszont kapóra jött, hogy hirtelen elérhetővé vált egy tapasztalt pilóta, aki segíthet úrrá lenni az igen problémásnak ígérkező Honda erőforrással. James Key, a csapat technikai igazgatója az Autosportnak azt mondta, Hartley új megközelítést hoz azáltal, hogy nagy rutint szerzett a Porsche hibrid hajtásláncának menedzselése terén.

Teljesen újszerű dolgokat hoz be azzal, ahogy [Le Mans-ban] spórolt az üzemanyaggal, a gumikkal, ahogy felhasználta az energiát, és ezzel nem rendelkeznénk, ha a szokásos megközelítést alkalmaztuk volna egy formulaautós pilótával”

– árulta el Key. – „A technológiák elléggé különböznek ahhoz, hogy ne legyen közvetlen technikai transzfer, inkább egy folyamatról van szó, amin végig megyünk és a megközelítésről, amit alkalmazunk. Szerintem ez jót tett a Hondának és az egész csapatnak friss, egyedi nézőpontot adott.”

Azt Hartley is megerősítette az Autosportnak, hogy a benzinspórolással kapcsolatos tapasztalata jól jöhet a Hondának, de ő is úgy véli, hogy egy hátsókerék-meghajtású F1-es autót másként kell vezetni, mint az összkerekes LMP1-es Porschét. Ott a pilótának sokat kell dolgoznia azon, hogy összehangolja az első kerekeket hajtó villanymotor és a hátsókat működtető belső égésű motor üzemeltetését.

Szerinte az F1-ben is „akad néhány dolog, amivel foglalkozni kell a verseny alatt és a háttérben, de általánosságban nincs annyi teendője a pilótának. Minden csapat mögött elég szimuláció van ahhoz, hogy már az első pillanattól kezdve mindent jól csináljanak.”