Lemásolták volna a Mercedest, csúfos bukás lett

Hiába igazolta le a Williams a Mercedes korábbi technikai igazgatóját, még Paddy Lowe vezetésével sem tudták lemásolni az Ezüstnyíl hűtőrendszerét.

Az idei szezon legnagyobb csalódása a nagy múltú Williams-csapat szereplése. A tavaly végleg nyugdíjazott Felipe Massa szerint a vesszőfutás a pénzhajhászás következménye, az Auto Motor und Sport viszont ennél racionálisabb magyarázatot is adott arra, hogy a grove-i istálló új autója miért volt lassabb (!) 1,3 másodperccel az elődjénél a Bahreinben és fél másodperccel Kínában.

A kiugróan gyenge sivatagi forma már sejteti, hogy az FW41-es egyik fő problémája a hűtőrendszer körül keresendő, hiszen Sanghajban, Melbourne-ben és az előszezoni teszteken is jóval hűvösebb volt a bahreini forróságnál. A szaklap szerint a grove-i istálló ott siklott félre, hogy Paddy Lowe, a csapat technikai igazgatója le akarta másolni az Ezüstnyilak hűtési megoldását.

Lowe tavaly csatlakozott a Williamshez a Mercedestől, az idei az első autó, ami az ő irányítása alatt készült és már a bemutató alkalmával kiadott rendereken látható volt a Mercedes-hatás az orrkúpon kialakított S-csatorna révén. A fő gondot viszont az okozza, hogy a gyári Mercedes hűtőrendszere kompaktabb és összetettebb, mint az ügyfeleké, ez az idei autón is szembetűnő.

A szűkebb hátsó rész aerodinamikai szempontból kedvezőbb, de gondot okoz a hűtés terén, ezzel küszködött a McLaren is a teszteken.

„A legnagyobb probléma a különböző alkatrészek hőmérsékleteinek kiegyensúlyozása. Az egyik több, a másik kevesebb hűtést igényel – írja a lap elismert tudósítója, Michael Schmidt. – A Williams elhibázta a másolást és a lemezek alatt túl nagy a forróság, ezért nyílásokra van szükség, ami csökkenti a leszorítóerőt, különösen hátul.”

Lowe szerint a hibát csak több lépcsőben lehet kijavítani. Egy, a lapnak névtelenül nyilatkozó csapattag 8 tizedmásodpercre becsülte a gyorsulást, ha úrrá lesznek a problémán. Ezt leghamarabb a Spanyol Nagydíjra várhatják, így Bakuban nem bízhatnak abban, hogy megismétlik Lance Stroll tavalyi, szintén nagy szerencsével elért dobogós helyét. Lance Stroll szerint

az idei csomagunkkal és a pálya jellemzőit ismerve nem hiszem, hogy a tavalyi versenyképességünk közelében lehetünk.”

Lowe viszont elárulta, már Kínában is bevetettek új alkatrészeket a helyzet kezelése érdekében, és bár egyelőre nem észlelhető a javulás, ő már látja az irányt. „Az időmérőre már tettünk némi előrelépést. A harmadik szabadedzés alapján reménykedtünk, hogy legalább az egyik autónkat bejuttathatjuk a Q2-be. Erről éppen lecsúsztunk, de elindultunk egy úton és már most is lehet némi optimizmust tapasztalni.”