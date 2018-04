Óriásit bukhat a Ferrari az F1-es reformokkal

A Liberty Media a sarkára állt és költségplafont, valamint megvágott jogdíjakat lengetett be az F1-es istállóknak 2021-től. A kisebb csapatok örülnek, a Ferrari és a Mercedes dilemmába kerül.

Az F1 kereskedelmi jogait birtokló céghálózat legutóbbi, 2016 szeptemberében megkezdett értékesítése óta téma, hogy 2021-től teljesen új alapokra kell helyezni a sportág gazdasági és sportszakmai működtetését. Ezt Bernie Ecclestone irányítása alatt az úgy nevezett Concorde szerződés részletezte, ebben rögzítették a csapatok kötelességeit és a javadalmazás részleteit.

A szerződés 2013 óta az Ecclestone-hoz leghűségesebb és a számára legfontosabb (gyári) csapatokat bónuszkifizetésekkel jutalmazta. A gyártók azt is elérték, hogy az úgy nevezett stratégiai munkacsoport révén beleszólásuk legyen a szabályalkotásba, ráadásul a Ferrari még nagyobb befolyást szerzett. Már azért is egy vagyont kapnak, hogy beneveznek az F1-be és továbbra is élhetnek a szabályok elleni vétójogukkal, amit még Enzo Ferrari harcolt ki a csapatnak.

A sportág új tulajdonosa, a Liberty Media azonban átrendezné a terepet, mert a megnövekedett kiadásaik és a bizonytalanság miatt csökken az F1-es részvények árfolyama, a nyereségességet pedig a leghatékonyabban a csapatok jogdíjainak csökkentésével tudják visszaállítani. Kevesebb pénz esetén viszont a gyártók kivonulnának, a függetlenek pedig csődbe mennének, ezért

ráerőltetnék a mezőnyre a költségplafont és az olcsóbb versenyzést elősegítő szabályokat íratnának az FIA-val a Liberty F1-es sportigazgatója, Ross Brawn segítségével.

A tervek már eddig is kiverték a biztosítékot elsősorban a Ferrarinál, Sergio Marchionne nyilvánosan attól tart, hogy lebutítják az F1-et, ezért a történelmi jelentőségű márka kilépését is kilátásba helyezte. A Mercedes finomabban, de kiáll Marchionne álláspontja mellett és a többi motorgyártó is aggodalmaskodott a 2021-re várhatóan megnövekedő motorfejlesztési költségek miatt.

A Bahreini Nagydíj előtt szintet lépett az egyeztetés, mert a Liberty Media képviselői egy zártkörű prezentációban nyilvánvalóvá tették, hogy 2021-től évi 150 millió dolláros költségplafont vezetnének be az F1-es csapatoknál, ami a Racefans számítása szerint azt jelenti, hogy egy istálló körülbelül 450 főt tudna foglalkoztatni. Ez pont a gyári istállók személyzetének a fele.

Az egész mezőnyben körülbelül 1300 ember veszítené el a jelenlegi állását, bár egy részük átvándorolhat kisebb csapatokhoz vagy a munkáltatójuk más részlegeihez.

Ebből a szempontból a Red Bull kedvező helyzetben van, mert a személyzetük egy részét papíron átirányíthatják a Toro Rossóhoz és a Ferrari esetében is értelmet nyerne a Sauber felvásárlása (az Alfa Romeo szponzoráció helyett), mert a fejlesztések összehangolásával és a jogdíjak elosztásával kevésbé veszítenének a versenyképességükből az F1 pénzügyi reformja után.

A Racefans által kikutatott jelenlegi tervek a Ferrari számára igen kedvezőtlenek. A lap azt feltételezi, hogy a csapatoknak kiosztott, évi 1 milliárd dolláros pénzalap (elméleti) változatlansága esetén a Ferrari évi 80 millió dollárral (!) kevesebb pénzt kapna 2021-től, elsősorban azért, mert a Liberty Media teljesen eltörölné a konstruktőri bónuszt és megvágná a Ferrari egyedi prémiumát is. Ráadásul, ez a számítás azt feltételezi, hogy a Ferrari így is megtartja a 2. helyét a konstruktőri vb-n.

A terv szerint minden csapat kapna 50 millió dollárt a nevezésért, egy 30-70 millió dollár közötti összeget a konstruktőri eredményük alapján és a motorgyártók egyenként további 10 millió dollárt.

Ezzel a Mercedes (a motorgyártástól eltekintve) majdnem 57 millió dollárt bukna évente, a Red Bull 44,5-öt, de a Toro Rossóval visszanyerne 33,2-t. Az eltérés a McLarennél lenne a legkisebb, ők 1,3 milliós pluszban lennének, az igazi privát csapatok, a Williams, a Sauber, (a gyári) Renault, a Force India és a Haas viszont 21-32 millió dollárral többet keresnének.

Nem véletlen, hogy Claire Williams pezsgőt bontott volna a hallottak alapján (főleg azután, hogy a Martini a szezon végén elhagyja őket), de a megoldás egyelőre még távoli, mert Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója elérhetetlennek tartotta a 150 milliós költségplafont, és Marchionne sem beszélt a helyzet megoldódásáról, bár a korábbiaknál kevésbé volt harcias.

Ha olyan javaslatok merülnek fel, amik összezavarják az F1-et, szerintem a Ferrari ki fog szállni. Együttműködünk a Liberty Mediával, hogy elfogadható megoldásokat találjunk”

– idézte az AFP Marchionnét, aki hozzátette, a részletek ismeretében és „a Ferrari érdekében” hoznak majd végleges döntést. – „Alternatív megoldások után is nézhetünk. Ez nem fenyegetés, de nem azt jelenti, hogy feladtuk a keresgélést” – tette hozzá az üzletember, aki elárulta, a Formula E iránt „korlátozott az érdeklődésük.”

A Mercedes viszont a Racefans kérdésére a korábbiaknál optimistábbnak tűnt, Wolff szerint ugyanis a csapatok látják a logikát a Liberty Media gondolkodásában. „Ez jó kiindulási alap a tárgyalásokhoz. Bemutatták az álláspontjukat, ez sok szempontból jó és intelligens. Teljesen érthető a helyzetük, így most már van miről beszélni, mert látjuk, hogy ők miként gondolkodnak.”

Egyelőre nincsenek rossz előérzeteink. Mindenképpen fontos volt látni a jövőképüket és megérteni a stratégiájukat. Most alkalmazkodhatunk ehhez és reagálhatunk.”

A Kínai Nagydíj során Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke hárította a pénzügyekkel kapcsolatos kérdéseket. „Nem nehéz véleményt megfogalmazni, csak egyszerűen nem az én dolgom. Ez az elnökünk hatásköre” – szögezte le. A Toro Rossót képviselő Franz Tost azt mondta, ő támogatja a Liberty összes felvetését, Bob Fernley, a Force India csapatfőnök-helyettese azonban úgy vélte, a felvetések egyelőre még csak tárgyalási alapot képeznek, így nem fejtette ki a véleményét.