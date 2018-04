Vettel romboló korszakára emlékeztet Verstappen szereplése

A folyamatos vezetői hibák ellenére Christian Horner meggyőződése, hogy Max Verstappen lenyűgöző tehetség. Épp korábbi növendékére, Sebastian Vettelre emlékezteti őt.

Újabb elkerülhető balesettel hívta fel magára a figyelmet Max Verstappen, a Red Bull 20 éves pilótája. Az ifjú holland már pályafutása negyedik F1-es szezonjánál tart, 63 futamon állt rajthoz, vagyis statisztikailag tapasztaltabb az ötszörös világbajnok Juan Manuel Fangiónál, mégis gyakran tesz olyat, amivel árt saját maga és ellenfelei versenyének is.

Az előző évek során Verstappen többször is bizonyította, hogy nem tiszteli a tapasztaltabb pilóták rutinját, szabályokat is módosítottak miatta, még az FIA F1-es versenyigazgatója is elbeszélgetett vele, majd az idei szezont is hibákkal kezdte.

Ausztráliában megpördült a futamon, Bahreinben összetörte az autóját az időmérőn és a futamon koccant Lewis Hamiltonnal, Kínában elhagyta a pályát szintén Hamiltonnal csatázva, majd nekiment Sebastian Vettel autójának. Utóbbiért időbüntetést és büntetőpontokat kapott, így a 12 hónapos periódus során 5-nél tart.

Verstappen elismerte a hibáját, ezt „élettapasztalatnak” nevezte és főnöke, Christian Horner is kénytelen volt feltenni a kezét.

„Igen, valóban hibákat követett el – mondta Horner. – Viszont arra is emlékszem, amikor Sebastian is hasonló korszakban volt. Az ő esetében sem volt ritka, hogy hibázott.” Vettelt 2010-ben a McLaren akkori csapatfőnöke, Martin Whitmarsh „Crash Kid”-nek (körülbelül „Zúzda Srác”) nevezte, miután kiütötte Jenson Buttont, de későbbi csapattársa, Mark Webber is kiborult miatta.

Horner elárulta, Helmut Markóhoz hasonlóan ő is elbeszélgetett Verstappennel. „Meggyőződésem, hogy ő lenyűgöző tehetség. Elég okos ahhoz, hogy felismerje azokat a területeket, amiken dolgoznia kell, és nem kételkedem abban, hogy ezeket rendezni fogja.”

A korábbi háromszoros világbajnok Niki Lauda azonban nem bízik Verstappen belátásában.

„A balesetért teljesen Maxot terheli a felelősség – nyilatkozta Lauda az Auto Motor und Sportnak. – Úgy tűnik, az érvek nem jutnak el a füléig. Az ember normális esetben felülkerekedik a hibáin, de ő kezd eltörpülni mellettük. Ez ebben az esetben már az intelligencia kérdése is” – tette hozzá.

Charlie Whiting, az FIA F1-es versenyigazgatója úgy véli, a sportfelügyelők „megtették a magukét” azzal, hogy eljártak Verstappen ügyében és nem tervez további beszélgetést a renitens pilótával. „Nem hinném, hogy erre bármi szükség lenne. Hibát követett el, amiért megbüntették.”

„Most talán némi bírálat éri majd [Verstappent], de erre valók a büntetőpontok is – tette hozzá Whiting. – Azért vannak, hogy a visszaeső szabálysértők észbe kapjanak. Neki most már 5 büntetőpontja van, azt mondanám, mostantól óvatosabb lesz” – utalt arra, hogy egy futamra eltiltják a versenyzőt, aki 12 hónap alatt 12 pontot összeszed.