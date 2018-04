Miért keresnek kevesebb pénzt a nők az F1-ben?

Első ránézésre megdöbbentő eredményeket hozott egy hagyományteremtő állami kutatás Nagy-Britanniában. A Williams elmagyarázta, hogy mi az igazi probléma a számokkal.

Idén először a Nagy-Britanniában működő, legalább 250 alkalmazottat foglalkoztató cégek kötelesek adatot szolgáltatni a kormány részére a férfiak és a nők bérezése közötti különbségekről. Ez az F1-ben érdekeltek közül a kereskedelmi jogok tulajdonosát, vagyis a Formula One Managementet, a csapatok közül a Williamst, a Red Bull Technology-t, a McLaren Racinget, a Renault Sport Racinget, a Mercedes-Benz Grand Prix-t (ez a csapat, a motorgyár nélkül) és a Force Indiát érinti.

Az F1-es cégekkel kapcsolatos adatokat az F1 Broadcasting blog szemlézte. Megállapították, hogy jelentős különbségek vannak a férfiak javára. Kétféle összevetés készült, az egyik az alkalmazottak béreinek mediánjait hasonlította össze, a másik az átlagokat. Utóbbi a kiugróan magas vagy alacsony fizetések miatt kevésbé értelmezhető.

A fizetési különbség számításakor a cég teljes munkaerő-állományát átnézik, majd elválasztják a férfiak és a nők bérezését, ez alapján kialakul egy százalékos arány a két nem javadalmazása között. Ha például a különbség 30%, akkor a férfiak 100 fontos fizetése a nők esetében 70 fontnak feleltethető meg. A medián esetében a fizetési rangsorok középső értékeit hasonlítják össze.

A két számítási metódus szerint eltérő eredmények jöttek ki, de az mindkét esetben látható, hogy az egyenjogúság még messze van az F1-ben.

Fizetési eltérések – medián

Williams Grand Prix Engineering Ltd. – 32,9%

Red Bull Technology Ltd. – 27%

Formula One Management Ltd. – 26,7%

McLaren Racing Ltd. – 23,5%

Renault Sport Racing Ltd. – 22%

Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. – 17%

Force India Formula One Ltd. – 14,8%

Fizetési eltérések – átlag

Formula One Management Ltd. – 51,9%

Red Bull Technology Ltd. – 40%

Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. – 35%

McLaren Racing Ltd. – 34,6%

Williams Grand Prix Engineering Ltd. – 28,9%

Renault Sport Racing Ltd. – 26%

Force India Formula One Ltd. – 7,4%

Az eredményeket a Williams csapatfőnök-helyettese, Claire Williams „hihetetlenül félrevezetőnek” nevezte, már a mérési módszertant is hiteltelennek tartotta. Kijelentette, hogy a nemek egyenjogúságát nagyon fontosnak tartják, és évek óta foglalkoznak a problémák megoldásával.

A táblázatokat megnézve a legfontosabb, hogy a nők is ugyanannyi pénzt keresnek ugyanazért a munkáért, amit a férfiak is elvégeznek.

– szögezte le. – A Williamsnél ezt a problémát úgy 12-18 hónappal ezelőtt megoldottuk. Teljes átláthatósággal ülhetek itt és mondhatom, hogy ugyanazért a munkáért a Williamsnél minden nő ugyanannyit keres, mint a férfiak. A jelentések szerintem hihetetlenül félrevezetők, mert sokkal kevesebb nő dolgozik a csapatoknál, hiszen ez mindig is egy férfiak által uralt sport volt.”

Williams arra utalt, hogy a magasabb jövedelmet biztosító állásokban kevés nőt foglalkoztatnak, ezen célzott programok indításával próbálnak javítani, de hangsúlyozta, hogy a toborzási gyakorlatukat nem változtatják meg.

„Minden tanulót megszólítunk, férfiakat és nőket egyaránt az alap- és középfokú oktatásban is, hogy a sport fennmaradjon. Azt is fontos azonban kijelenteni, hogy az érdemek alapján toborzunk és a sportnak meritokrácián kell alapulnia. Az, hogy több női dolgozó legyen, nem csupán egy feladat, amit ki kell pipálni. Az legfontosabb az embereink felkészültsége.”