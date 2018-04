Hamilton maga alatt, magyarázkodik a Mercedes

Diadalmenetre készült, de szerényen szerepelt Kínában a Mercedes. Hamilton idén másodszor kapott ki Bottastól, szerencsével lett negyedik. Toto Wolff magyarázkodik egy hibás stratégiai döntés miatt.

Valtteri Bottas az időmérő után a versenyen is maga mögé utasította négyszeres világbajnok csapattársát, a finn a 2. helyen hozta célba az Ezüstnyilat. Lewis Hamilton szépítésre készült a Kínai Nagydíjon, ám végül be kellett érnie a 4. hellyel, azt is csak annak köszönhette, hogy az előtte leintett Verstappent megbüntették, amiért összeakaszkodott Vettel Ferrarijával.

A Mercedes helyzetbe hozhatta volna a pilótáit, ha olyan jól reagálta volna le a Safety Car beküldését, mint a Red Bull.

De a bajnokcsapat az Ausztrál GP után Kínában sem tudott mit kezdeni a rendkívüli helyzettel. Toto Wolff csapatfőnök a futam után azt mondta, a biztonsági autó megjelenésekor még semmi sem indokolta, hogy másodszor is a boxba hívják Hamiltont.

„Akkor azt gondoltuk, hogy a pályán megtartott pozíciónk simán elég lesz, a verseny első felében ugyanis nem voltak előzések [az élmezőnyben] – elemezte a versenyt a csapatvezető. „Azon a ponton Lewis középkemény abroncsai még csak 10 kör óta voltak fent.

A kalkulációink azt mutatták, hogy a közepes gumik kitartanak a verseny végéig, és azt gondoltuk, ekkora [helyzeti] előnyt nem fogunk feladni.

Sokkal nagyobb [előny] volt, mint amire számítottunk."

„Visszatekintve azonban már látom, hogy egy újabb boxkiállás lett volna a helyes stratégia.

[Akkor] azonban a csapatunkból senki, én magam sem hittem, hogy ez lett volna a célravezető."

Hamilton nagyon visszafogottan nyilatkozott a leintés után, ami nem csoda: Valtteri Bottas egymás után a második versenyen végzett előtte.

„Mélyen a tudásunk alatt teljesítettünk, a tegnapi és a mai nap is katasztrofálisan sikerült számomra" – mondta a Sky Sportsnak.

Meg kell próbálni egyenesbe hozni a dolgaimat, hogy visszanyerjem a szokásos formámat, különben még több értékes pontot veszítünk.

Hálás lehetek, hogy az előttem történt balesetek bent tartottak a [világbajnoki] csatában."