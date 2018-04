Az ausztrál pilóta kapcsán a Red Bull sebészi pontosságról beszél, míg Verstappen eldobta magától a győzelem lehetőségét. A szerelők nélkül egyikük sem ment volna semmire.

A Kínai Nagydíj rajtja előtt a Red Bullnál már annak is örülhettek, hogy Daniel Ricciardo nem a mezőny végéről indult a futamon a szombati motorhiba miatt. Az időmérő edzésen mindössze 30 másodpercen múlt, hogy Ricciardo mért kört tudott menni a Q1-ben, majd a 6. helyről rajtolt a futamon és sokáig úgy tűnt, beleszürkül a mezőnybe.

Mivel szombaton nem voltak elég gyorsak, a Ferrari és a Mercedes pilótáival szemben, a Red Bull lemondott arról, hogy lágy gumikkal megpróbáljanak bejutni a Q3-ba, így kénytelenek volt a papíron kevésbé szerencsés stratégiát választani és ultralágy abroncsokkal kezdeni. Ez kétkiállásos stratégiát vetített előre, főleg a korai első kerékcseréik után.

Hogy mi lett volna az eredeti terv, valószínűleg nem tudjuk meg, mert a Red Bull remekül kihasználta a lehetőséget, amit a 30. körben beküldött Safety Car kínált nekik. Az első kerékcserékhez hasonlóan ismét egymás után, azonos körben cserélték le a szerelők az abroncsokat, ezúttal lágyakra és ez telitalálatnak bizonyult.

A 36. körben újraindított futam utolsó 20 körében Verstappen és Ricciardo is megtáltosodott és az ausztrál pilóta révén a Red Bull megnyerte a Kínai Nagydíjat.

Eleinte Verstappen volt előrébb, de belement egy kilátástalan támadásba Lewis Hamilton ellen. A négyszeres világbajnok leterelte fiatal ellenfelét a bukótérbe, aki így visszaesett csapattársa mögé, majd később nekiment a mezőny másik négyszeres világelsőjének, Sebastian Vettelnek. Ezért 10 másodperces időbüntetést kapott és végül csak a 4. helyezett lett.

Ricciardo közben átlépte Kimi Räikkönent, a tavalyi Olasz Nagydíjhoz hasonló, „bevetődéses” előzéssel simán átfűzte magát Hamiltonon, DRS-sel legyorsulta Vettelt a hátsó egyenesben, majd egy bátor manőverrel legyűrte az élen álló Valtteri Bottast is és a verseny leggyorsabb körét is elérve megnyerte a versenyt.

Később azzal viccelődött, hogy csak mozgalmas futamokon tud győzelmet aratni.

„Amint ráeszméltem, hogy megvan a tempónk, nem hagytam elveszni – mondta Ricciardo a győzelmi esélyéről a futam utáni sajtótájékoztatón. – Úgy érzem, minden győzelmem hasonló körülmények között született. Őrületes volt, nagyon mókás. Tegnap még azt hittem, hogy a mezőny végéről rajtolok majd. A szerelőket megdicsérték, hogy elkészültek az időmérőre, de ez volt az igazi jutalom.”

A szerelők valóban kitettek magukért, nem csak szombaton, a vasárnapi „dupla” kerékcserék alkalmával is, ezért Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke Ricciardo vezető szerelőjét küldte fel a dobogóra. Horner úgy vélte, a gumiválasztás révén „jó formába” kerültek és jól reagáltak a Safety Car megjelenésére is.

Mindez azonban szombaton kezdődött, amikor a szerelőknek sikerült kicserélni az erőforrást, különben Ricciardo az utolsó helyről indult volna, és nem hiszem, hogy ezt elértük volna.”

Horner a Sky Sports műsorában rámutatott, hogy 28 évesen Ricciardo már tapasztalt és érett versenyző, Verstappen viszont „fiatal, sikerre éhes, nagyon izgalmas tehetség, ezért is érdekes őt figyelni. Fejlődik még és ezen a futamon is megtanulta a leckét.” Ezzel arra utalt, hogy Hamilton és főleg Vettel ellen óvatlan volt, Helmut Marko szerint ezzel a győzelmet dobta el magától.

„Max túlságosan erőltette Vettel megelőzését – nyilatkozta a Movistar műsorában. – Valóban hibát követett el. Bocsánatot kért. Ez előfordul a versenyzésben” – összegzett, majd elárulta, mivel dorgálta meg a forrófejű pilótát. „Az ő ideje is el fog jönni, de nem kell túlságosan forszíroznia. Ő is tudja, hogy miről maradt most le. Tálcán kínálták neki a győzelmet, de elszalasztotta. A pilótáink azonban így is remekül vezettek. [Verstappen] még csak 20 éves, borzasztóan fiatal. Van ilyen.”

Mit hoz a győzelem Ricciardónak?

Ricciardótól a verseny után megkérdezték, hogy miként befolyásolja az szerződéshosszabbításának ügyét a győzelem, de ő azt mondta, még mindig kivár a tárgyalásokkal, bár úgy érzi, a győzelem javította a helyzetét. „Nem hinném, hogy a mai nap ártott a pozíciómnak, úgyhogy ez jól alakult” – vélte.

Nico Rosberg, a Sky Sports szakértője úgy véli, az ausztrál pilótának dobbantania kellene. „Én a Ferrarihoz mennék – mondta Ricciardóról. – Tudja, hogy képes megverni Vettelt és pillanatnyilag az övék a legjobb autó.”