Újra kell gondolni az F1-es kerékcseréket?

A Haas és a Ferrari bakijai után Kínában a McLarennek gyűlt meg a baja Stoffel Vandoorne hátsó kerekével. Az FIA a kerékcserék szigorúbb szabályozását fontolgatja.

A szezonnyitó Ausztrrál GP-n a Haas F1 Team, míg Bahreinben a Ferrari mutatott be két elrontott kerékcserét. Kimi Räikkönen verseny közben megejtett boxkiállása balesettel is járt, a finn elütötte a bal hátsó keréknél dolgozó szerelőjét, aki kettős lábszártörést szenvedett. A Kínai Nagydíj pénteki edzésnapján a McLaren is feliratkozott az elrontott kerékcserék feketelistájára:

Stoffel Vandoorne jobb hátsó kerekét nem tudták rögzíteni a szerelők, emiatt a csapat 5000 eurós büntetést kapott az FIA-tól.

Charlie Whiting, az FIA versenyigazgatója már a Ferrari bahreini problémái után hangot adott az aggodalmának, azt mondta, ilyen sok hiba „nem lehet a véletlen műve". Mellé állt ebben a csapattagok és a nézők biztonságát is érintő kérdésben a Force India technikai igazgatója, Andrew Green, aki

a kerékcserék lebonyolításának szigorúbb ellenőrzését szorgalmazza.

„Az FIA-nak és a csapatoknak meg kell vizsgálniuk, hogyan fordulhat elő, hogy egy autót úgy engednek ki [a boxkiállásról], hogy az egyik anyacsavar nincs rendesen meghúzva. Szerintem ezt komolyan kell venni" – jelentette ki a brit szakember.

Az öt elrontott boxkiállás során emberi és technikai hibák egyformán befolyásolták a műveletet. Az esetek nagy részében a szerelők befejezték a műveletet, elengedték az autókat, amelyek röviddel ezután úgy álltak meg a pálya szélén, hogy a hanyagul rögzített kerék a helyén maradt. A legsúlyosabb következményekkel járó esetben (Räikkönen, Bahreini Nagydíj) a szerelők többszöri próbálkozásra sem tudták leszedni a régi kereket, és a csavarpisztoly ismételt használata megzavarta a kiengedő rendszer elektromos érzékelőjét, ez okozta a galibát.

Elérték a felső határt

Míg egy évtizeddel ezelőtt egy 4 másodperc alatti kerékcsere kifejezetten jónak számított,

manapság az F1-es csapatoknak 2,5 másodperc alatti frissítéseket kell produkálniuk, ha nem akarnak lemaradni a versenyben.

A Renault technikai vezetője, Bob Bell úgy véli, azért van ennyi hiba a kerékcserék során, mert a csapatok elérték az emberi és technikai teljesítőképességük felső határát.

„Minden [csapat] folyamatosan fejleszti a [kerékcseréhez szükséges] eszközöket azért, hogy csökkentsék a boxkiállások idejét, és nagyon apró lépésekkel haladunk előre.

Ennek az a vége, hogy elérjük azt a pontot, ahol már csak hibázhatunk" – véli a Renault technikai igazgatója.

Andrew Green szerint a szerelők csak versenykörülmények között tudják igazán elsajátítani a gyors és hatékony cseréhez szükséges mechanizmusokat. „Nincs sok értelme a gyakorlásnak, ha az nem versenykörülmények között történik.

Minden csapatnak így kellene tennie, [mert az edzésen] nincs meg az a nyomás, ami a csavarok [hatékony] rögzítéséhez szükséges"

– véli a Force India vezetője.

Grosjean: "A kerékcsere az F1 sava-borsa"

A Haas francia pilótája, Romain Grosjean azonban úgy véli, nem szabad belenyúlni a boxutcában zajló munkába, a kerékcserék ugyanis a versenyek látványosságát fokozzák. „A kerékcserék a verseny részei, amelyek izgalmat csempésznek bele.

Manapság már nem fogy ki a benzin, nem megy tönkre a futómű és nem füstölnek el a motorok az utolsó körben. A kerékcserék adják az F1-es futamok savát-borsát.

Jó hatással vannak a szerelőkre is, hiszen általuk érezhetik a csapatszellemet" – fejtette ki a francia a RaceFans-nak.

A Ferrari bahreini balesetéről szólva hozzátette: „Nem nagyon figyeltem a képsorokat, mert elég megrázóak voltak. Örülök annak, hogy Francesco [Cigarini] már visszatért Olaszországba, és a körülményekhez képest viszonylag jól van."