Titkos esélyes szólhat bele a Ferrari-Mercedes csatába

Már az időmérőn is nagy taktikai csata jöhet az élmezőnyben és előfordulhat, hogy az élcsapatoknak nem csak egymást kell figyelniük majd. A Kínai Nagydíj alakulása szinte nyitott könyv.

A tavalyi évvel ellentétben idén nem veszett kárba a Kínai Nagydíj pénteki edzésnapja, a beígért eső csak a második tréning végére érkezett meg, így még negyedórát sem csípett le a csapatok felkészülési idejéből. Ez lehetővé tette a versenyszimulációk teljesítését, amelyek alapján úgy tűnik, ismét elképesztően szoros lehet a meccs a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull között.

Ezt a második szabadedzés köridőtáblázata első ránézésre nem támasztja alá, hiszen az egykörös tempó terén a Red Bull pilótái nem virítottak, viszont hosszú etapokon veszélyesek lehetnek a Ferrarikra és az Ezüstnyilakra. Az időjárás miatti kapkodás közepette a csapatok nagyon szerteágazó programokat bonyolítottak, ezért elsősorban az ultralágy gumikkal futott etapokat érdemes figyelni.

Az eddig látottak alapján ígéretes, hogy a Mercedes-Ferrari-Red Bull hármasfogat tagjai szinte fej-fej mellett haladnak az ultralágy gumis etapok alatt elért körátlagok terén. Ez pénteken még természetesen némi fenntartással kezelendő, hiszen nem ismerjük a csapatok által használt erőforrás-üzemmódokat, javul még a pálya állapota és a beállítások sem kiforrottak, de

a körátlagok alapján, Bahrein után egy újabb Hamilton-Verstappen csata rajzolódott ki.

A pilóták etapjai során összevetettük az első 5 körös szakaszok eredményeit, így a viszonylag komótos kezdés ellenére is Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak 1:39.1-es körátlaggal. Az ifjú holland pilóta képes volt rálicitálni, 1:39.0-s átlaga azért is figyelemre méltó, mert úgy tűnt, a Red Bull abroncsai gyorsabban felmelegednek, viszont a kezdeti 1:38-as körök után hamarabb visszaesik az 1:39-es tartományba. Hamilton viszont a hétvége előtt nem tartott tőlük.

„A csapatban megvan a győzelem lehetősége – nyilatkozta. – A tesztelésen sokkal gyorsabbnak tűntek, mint az első két versenyen de egyelőre nem működnek olyan szinten, mint a Ferrari vagy a Mercedes. A Ferrari szinte hibátlan volt eddig és mi is ezen dolgozunk” – tette hozzá, majd kiemelte a Ferrari csúcssebességét. – „Itt vannak a leghosszabb egyenesek, úgyhogy nagy tempót várok tőlük. Ez nekünk is jó pálya lesz, de sokkal szorosabb lesz a sorrend, mint hinnék.”

Utánuk sem lehet egy jó ideig demarkációs vonalat húzni, hiszen Valtteri Bottas 1:39.2-es átlaggal jelezte, hogy nem csak az egykörös tempó terén igyekszik az élmezőnyben, hosszabb etapokon is lehet rá számítani, ahogy Daniel Ricciardóra is, aki csak azért csúszott vissza az 1:39.5-ös tartományba, mert akadt egy 1:41.2-es köre, feltehetőleg forgalom, hiba vagy gumihűtés miatt.

A Ferrarit egyelőre nehéz hova tenni.

Kimi Räikkönen 1:38.9-es körátlaga első ránézésre ígéretes, de ezt mindössze három mért kör alapján számolhattuk, így a grafikonjainkon a finn pilótát nem is szerepeltettük. Csapattársa, Sebastian Vettel viszont úgy tűnik, nem állított valótlant akkor, amikor azt mondta, rá kell találni a Ferrari igazi beállításaira, mert az 1:39.49-es körátlag egyelőre nem túl acélos tőle, ráadásul látható kiugrás nélkül. A grafikonon látható piros csík megemelkedése a riválisokhoz képest a gumik kedvezőtlenebb menedzselésére utal.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Apr 13, 2018 at 5:08am PDT

Kellemetlen meglepetéseket tartogatott a sanghaji pálya

A kártyákat várhatóan az kavarja meg, hogy az ultralágy gumik nem bírják jól az igénybevételt, Sanghaj pedig nagyon mostohán bánik elsősorban a bal első gumival, de a kulcsfontosságú kigyorsítások miatt a hátsó gumikra is vigyázni kell. Épp ezért kecsegtető lenne egy tartósabb, mondjuk a két szinttel keményebb lágy gumival rajtolni, ez azonban komoly rizikót jelenthet.

Lágy gumival akkor rajtolhat egy pilóta, ha a Q2-ben a leggyorsabb körét ezzel az abronccsal éri el vagy nem jut tovább a Q3-ba. Az utóbbi változat az élcsapatoknak nyilvánvalóan nem opció (hacsak büntetést nem kapnak), tovább jutni viszont nem lesz egyszerű a sárga jelzésű gumikkal, mert a középmezőny egy körön a hosszú pálya ellenére is a vártnál közelebb van a legjobbakhoz.

A 11. helyezett Sergio Pérez délután 1,3 másodpercet kapott Hamiltontól, Verstappentől már csak 1 másodpercet, Ricciardótól pedig még kevesebbet, így nem lehetnek nyugodtak, ha lágy gumiban gondolkodnak.

Pedig, az ausztrál pilóta elmondása szerint pont ez jár sokak fejében.

„Nem titok, néhányan azon gondolkodnak, hogy lágy gumival vesznek részt az időmérőn, mert az nem rossz abroncs itt. Az ultra nem tűnik igazán tartósnak, úgyhogy felbukkanhat néhány sárga gumi a Q2-ben” – nyilatkozta Ricciardo, aki elismerte, hogy küszködött az ultralágy gumikkal, az autó első és hátsó tengelyein egyaránt.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Apr 11, 2018 at 9:20am PDT

Tavaly Vettel nagyot küzdött Ricciardóval

A Pirelli előszezoni számítása szerint a sanghaji pályánál rövidebb Barcelonában 1 másodperc köridőkülönbséget okoz az ultralágy és a lágy gumi közötti döntés, Mario Isola, a Pirelli autósportért felelős igazgatója szerint Kínában 0,9 másodperccel lehet számolni. Rámutatott, hogy ez az idei első verseny, ahol kihagytak egy keveréket, mert így közepes és a lágy gumi között 9 tizedes különbség alakul ki, az ultralágy és a lágy között pedig „kicsit kevesebb.”

„A közepes és az ultralágy között 1,6 másodperc a különbség. Érdekes stratégiák lehetnek, mert bizonyos autók otthonosabban mozognak az egyik keveréken, mint a másikon. Ezt persze az időjárás is befolyásolja, mert úgy tűnik, a csapatoknak melegebb körülményekre kell majd felkészíteniük az autóikat. Ez a keményebb keverékek előnyeire játszik rá, mert szélesebb a működési tartományuk.”

Ez nem csak a Red Bullt, hanem a közvetlen üldözőiket is válaszút elé állítja. Az idén kifejezetten szoros középmezőnyből biztosan nem lehet majd tovább jutni a Q3 fennmaradó (valószínűleg négy) helyeire, de a 11. helyről megfontolandó lesz lágy gumikon rajtolni. Bob Fernley, a Force India csapatfőnök-helyettese rámutatott, mindössze 1 tizedmásodpercen múlhat a tovább jutás vagy a kiesés a Q2 végén.

A Renault Ausztráliában és Bahreinben is bejuttatta mindkét autóját a Q3-ba és erre gyaníthatóan most is nagyon vágynak, már csak azért is, mert Nico Hülkenberg lényegében Bottas tempóját hozta

az ultralágy gumikkal és 1:39.2-es eredményt ért el a második szabadedzésen. Ezzel jobb volt a gyaníthatóan letekert motorral futó Vettelnél, és úgy tűnik, ha egy jó rajthely után az első kanyarokban beférkőznek az élcsapat autói közé, fel is boríthatják a papírformát. Főleg, ha beigazolódik Cyril Abiteboul ígérete és mindhárom Renault-motoros csapat hosszabb ideig használhat majd nagyobb teljesítményű erőforrás-üzemmódokat.

Innentől viszont nagyon szerteágazó versenystratégiák jöhetnek, mert az ultralágy és a lágy-közepes keverékű gumik közötti tempókülönbség különböző irányokba indíthatja el a csapatokat. Az egykiállásos stratégia a gumik nagy igénybevétele miatt nem valószínű, bár minden mindegy alapon a Sauber valószínűleg ismét ezzel próbálkozik majd.

A svájci istállónál előre tudják, hogy a Q3-ig önerőből biztosan nem jutnak majd el,

talán ennek is betudható, hogy ultralágy gumikkal nem futottak hosszú etapot (grafikonunkon a lágy gumis etapjukat ábrázoltuk). Minden bizonnyal lágy-közepes keverékű leosztással számolnak, és reménykednek majd abban, hogy Vettel ausztráliai és bahreini mázlijához hasonlóan nyernek majd néhány kört virtuális vagy igazi Safety Car-fázissal. Ez Bahreinben nekik is bejött.

Most is érdemes ezzel foglalkozni, mert az előző 14 Kínai Nagydíjból 6 olyan akadt, ahol megjelent a biztonsági autó, holott a sanghaji pályán igen nagy bukótereket építettek ki. Egy kerékcsere megspórolásával viszont a szokásosnál kevesebbet nyerhetnek, mert 2017-ben itt végezték el a leggyorsabb boxkiállást 17,291 másodperccel (a nettó időveszteség 21 másodperc körül lehet).

Meglepetések is várnak a pilótákra

A sanghaji pályát jól ismeri már a mezőny, hiszen 2004 óta minden alkalommal visszatérnek ide, az időjárás szeszélyeit viszont nehezen lehet előre kiszámítani. A futamon várhatóan hasonló körülmények lesznek majd, mint a futamon, ez az eső elmaradása miatt inkább kedvező fejlemény a mezőnynek, de az F1-es autók egyik visszatérő ellensége ismét leselkedik a pilótákra.

Ha tudnánk uralni a szelet, az lenne a stratégiánk

– nyilatkozta Fernley az FIA pénteki sajtótájékoztatóján. – Ez volt ma a legnagyobb gondunk. Nagyon erős és lökésekben jön, sok nehézséget okoz a pilótáknak a pályán” – magyarázta, és ezzel Franz Tost, a Toro Rosso csapatfőnöke is egyetértett. „Az időjárás sajnos nem olyan szép, mint lehetne, sokat fúj a szél, ami nagyban befolyásolja az autó viselkedését és balanszát. A mi stratégiánk, hogy a lehető legtöbbet menjünk, mert a pilótáinknak meg kell tanulniuk a pályát.”

Az élmezőny tagjai azonban továbbra is féltve őrzik a terveiket a futamra. Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke viccelődve visszakérdezett, amikor erről faggatták: „Feltenné ezt a kérdést [Christian] Hornernek és Toto [Wolffnak] is, majd utána elmondaná nekem?” – felelt, mielőtt pilótája, Vettel is külső segítséget emlegetett volna a beállítások kisimítása miatt.

A szezon első két versenye után nem lenne meglepő, ha a nyers tempó mellett a pontosan megtervezett stratégia, annak hibátlan végrehajtása és némi szerencse is elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy egy pilóta győzelmet arasson vasárnap. A Ferrari mesterhármasra hajthat, a Red Bull a kínos bahreini nullázás kijavítására, a Mercedes pedig megtarthatja a beszédes rekordját, ami arról árulkodik, hogy 2014 óta nem vesztettek el zsinórban három versenyt.