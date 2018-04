Kezet rázott egymással Hamilton és Verstappen, akik még Bahreinben ütköztek, majd a sajtón keresztül üzengettek egymásnak. A világbajnok tette meg az első lépést Sanghajban.

A két „kakas" a Bahreini Nagydíj második körében csatázott a 10. pozícióért, amikor Verstappen megtámadta a Mercedest az első kanyar féktávján, de Hamilton nem engedett, így összeütköztek. A Red Bull bal hátsó kereke olyan erős ütést kapott, hogy Verstappen a kerékcseréje után kénytelen volt feladni a viadalt a sérült differenciálmű miatt.

Verstappen a Kínai Nagydíjat megelőző sajtótájékoztatón még azt mondta: „Kínálkozott egy esély [az előzésre], nem csináltam semmi őrültséget, vagy kockázatosat. Nem is értem ezeket a kérdéseket, az autósportban benne van az ilyesmi, erről szól".

Arra a kérdésre, hogy beszélt-e azóta Hamiltonnal, azt felelte, nem és nem is áll szándékában.

A világbajnok azonban mostanra lehiggadt, és amikor csütörtökön, Sanghajban egymás mellé kerültek az autogramosztáson, kezet nyújtott a hollandnak, aki elfogadta a gesztust.

„Általában hagyom, hogy a vezetésem beszéljen helyettem, de ebben az esetben nem így történt" – idézi Hamiltont az ESPN. „Ma csak véletlenül botlottam bele Maxba.

Szerintem fontos, hogy kimutassuk tiszteletünket, és mivel én vagyok az idősebb, fontosnak tartottam, hogy én menjek oda hozzá."

„Miközben aláírtuk [a rajongók emléktárgyait], megráztam a kezét és azt mondtam neki: nézd, sajnálom, ami az előző versenyen történt. Mindegy, hogy kinek a hibája volt, ez már a múlt" – mondta Hamilton.

„Remélem, a tiszteletem kimutatása sokat mond majd, és segíteni fog abban, hogy lapozzunk és előre lépjünk.

Bízom benne, hogy megmarad a kölcsönös respekt, én ezt nagyon fontosnak tartom."

Hamilton azt is elismerte, hogy Verstappen korában ő ugyanilyen agresszív volt a pályán, de azóta megtanult uralkodni az érzelmein. „Nagyon tisztelem Maxot és remélem, ez kitűnik a véleményemből is, amikor [például] a tesztek után azt mondtam róla, hogy nagy bajnok lehet belőle. Mindenki tudja, mekkora nagy tehetség.

Jézusom, hiszen én is voltam ebben a helyzetben, amikor annyi idős – vagy talán még egy kicsit öregebb is – voltam, mint ő most."

A bahreini ütközésre visszatérve a világbajnok még hozzátette: „Mivel én a bajnokságért csatázom egy top F1-es csapattal, másképpen kell hozzáállnom a futamokhoz [mint Verstappennek]."

"Fontos, hogy tiszteljük a többi versenyzőt, és az ember rájön, hogy [a mezőnyből] ki mennyire vezet agresszívan, hogy mennyi kockázatot vállal [a bahreinihez hasonló helyzetekben].

Ezt meg kell jegyezni, aztán magunk mögött hagyni és továbblépni"

– fogalmazott a Mercedes világbajnoka.