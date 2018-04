Kínában hűvös lesz, a pálya a kigyorsítások helyett a hatékony aerodinamikát díjazza, de a motorerőnek is fontos szerep jut: a Mercedes dörzsölheti a tenyerét, mert ezek nekik kedveznek, folytatódhat a sanghaji sikersorozatuk. A Pirelli viszont szakít a hagyományokkal.

Idén először követ szünet nélkül egy F1-es versenyhétvégét a következő, a forró Bahreinből már el is utazott a mezőny a hűvös Kínába, az ultramodern sanghaji pályára. Ez a Mercedes felségterülete volt az elmúlt években: 2012 óta nem termett babér másnak az időmérőn és a futamon is csak egyszer nem az övék lett az első hely.

Ebben segítségükre volt, hogy itt található az idény leghosszabb, közel 1,2 kilométer hosszú egyenese, ahol a lóerők szó szerint aranyat érnek. Egy körön a padlógázos szakaszok aránya mégis átlagos, 60% alatti, az 5451 méter hosszú pálya többségében elnyújtott gyors kanyarokból épül fel – a két hajtűn és az egybefonódó 2/3-as, valamint a 11-es számún kívül mindegyik ilyen, megkövetelve a hatékony aerodinamikát.

A számozásban az 1-től 3-ig tartó rész a legnagyobb kihívás, ami vezetéstechnikailag egyetlen egységnek számít. „Őrületes kanyarok – véli Daniel Ricciardo. – Nagyon keményen bánnak az első gumikkal, de ha itt jók vagyunk, jó formában várhatjuk a versenyt." Az aszfalt folyamatosan szűkül, és a pilóták többféle megközelítésből választhatnak, milyen íven és gázadagolással menjenek át a kombináción.

A Kínai Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Sanghaj (2004-) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Lewis Hamilton (5) / Mercedes (5) Legtöbb pole pozíció (pilóta/csapat) Lewis Hamilton (6) / Mercedes (6) Az előző öt futam győztese 2017: Lewis Hamilton, 2016: Nico Rosberg, 2015: Lewis Hamilton, 2014: Lewis Hamilton, 2013: Fernando Alonso Futamgyőztesek a mezőnyből Hamilton (5), Alonso (2), Räikkönen, Vettel (1-1)

Összesen nyolc olyan helyszín van a jelenlegi naptárban, ahol a 2014-ben bevezetett új motorszabályok óta mindig a Mercedes nyert, ebből haton a pole-t is kisajátították. Mind közül Kínában nyúlik legrégebbre a sikersorozatuk, ahol 2012-ben az istálló legelső győzelmét szerezték.

Bahreinben kilőtt az előzések száma, és a sanghaji pályán sem kell véget nem érő vonatozásra számítani. A legjobb hely az előzésre természetesen a hosszú egyenes és az azt lezáró hajtűkanyar.

A Mercedes feléled a hűvösben?

Úgy tűnik, a körülmények függvényében hasonlóan alakulhatnak az erőviszonyok a tavalyihoz: melegben és a lassú kanyarokkal teletűzdelt pályákon a Ferrari, hűvösebb időben és a lendületesebb aszfaltcsíkokon a Mercedes indulhat előnyből. Előbbi körülmények legközelebb Monacóban várhatók, addig lesz egy kis ideje a mérnököknek kitalálni valamilyen megoldást a brackley-i bázison.

A szabályok és a gumik változnak, az autónk teljesen megújult, mégis úgy látszik, ugyanazok maradtak az erősségei és gyengeségei. Ezek belé lehetnek kódolva. Érdekes" – mondta a Mercedes csapatfőnöke, elismerve, hogy a W09-nek sem erősségei a bahreinihez hasonló pályák, ahol a kemény kigyorsításokon hamar túlhevülhetnek a hátsó gumik.

A kínai azonban, mint láttuk, nem ilyen. A szezon első két versenyét utoljára tizennégy éve sikerült megnyernie a Ferrarinak, fel van adva a lecke, hogy tovább nyújtsák a győzelmi szériát, a triplázás is egy évtizede jött össze nekik legutóbb három egymást követő futamon. „Nehéz eltalálni a megfelelő beállításokat, de ha megint úgy sikerül [Kínában, mint Bahreinben], optimista leszek, hogy ismét jól szerepelhetünk" – mondta Sebastian Vettel.

A 2017-es Kínai Nagydíj összefoglalója

A Mercedes mellett szóló tényezők miatt nem biztos, elég lesz az, hogy az első versenyhez képest a német már sokkal jobbnak érzi az autóját a féktávokon. Ez persze nem árt, a McLaren ugyanis rávilágított az előzetesében, hogy a kínai pálya mocsárra épült, és a féktávok emiatt nagyon egyenetlenek (a terheléstől az átlagosnál jobban gyűrődik az aszfalt).

A rendhagyó gumikínálat megkavarja a stratégiákat?

A Pirelli olyat tett, amit korábban soha; úgy jelölte ki a három gumikeveréket a versenyre, hogy azok nem szomszédosak a terméklistán. Kínában az ultralágy, a lágy és a közepes típust bocsátják a mezőny rendelkezésére, vagyis a két puhább (az ultralágy és a lágy) keverék közötti fokozatot kihagyták.

A szokatlan választással nehezebb stratégiai döntések elé akarják állítani a csapatokat: helyezzék előtérbe a jobb tapadású, de gyorsabban kopó ultralágyakat, ha ennek az ára legalább két kerékcsere? Vagy jobban megéri a lassabb tempót biztosító lágy és közepes keverék egyetlen boxkiállással? Amit mindenképp figyelembe kell venni, hogy hűvös időben a puhább gumik könnyebben felmelegíthetők.

Az edzéseken szabadon lehet variálni a készlettel és lehet, hogy a különbségek eltűnnek a futamra, de az ultralágy gumiból a Ferrari pilótái 8-8, a mercedesesek 6-6 garnitúrát kapnak. Vajon agresszívebb lesz a Scuderia? Bahreinben a Mercedes kényszerült szokatlan húzásra, hogy tőrbe csalják Vettelt (majdnem sikerült), az előzetes papírforma szerint most a maranellóiaknak kell kilépni a komfortzónából.

A Red Bull párosának rendelése átmenetet képez a másik két élcsapat között, Ricciardo és Max Verstappen 7-7 szett ultralágyból gazdálkodhat a hétvégén. Erős a gyanúnk, hogy pénteki versenyszimulációkon a csapatok eltérő programot futtatnak majd a versenyzőikkel, hogy mindhárom gumiról elég sok információt gyűjtsenek – feltéve, ha száraz lesz az idő, a jelenlegi (cikkünk megjelenésekori) előrejelzés ugyanis péntekre záporokat jósol, miközben szombatra és vasárnapra borult, de csapadékmentes körülményekre van kilátás, 15-18 fokkal.

A kerékcserék már csak azért is érdekesek lesznek, mert hol nagyon feltűnően, hol kevésbé, két verseny alatt elég sok mindent befolyásoltak. A Haasról átvándorol a kitüntetett figyelem a Bahreinben erősen dadogó Ferrarira, de megemlíthetjük, hogy legutóbb a Mercedesnél is csikorgott a gépezet, hiszen Valtteri Bottas kb. 1,5 másodpercet bukott a boxban; e nélkül bizonyára egy körrel hamarabb utoléri Vettelt és annyival tovább támadhatta volna.

Verstappennek összejön végre egy tiszta hétvége?

A Red Bull üdvöskéjének igencsak döcögősen indult a szezon, a két időmérőből és futamból egyiket sem hozta le hibátlanul. Ausztráliában kicsúszott a Q3-ban, rosszul rajtolt, megpördült, Bahreinben – jóllehet, valamilyen műszaki zűr miatt – balesetet szenvedett a kvalifikáció elején, vasárnap kiejtette magát egy ütközéssel Lewis Hamiltonnal. Egy újoncot már pellengérre állítottak volna ilyesmiért.

A Red Bull úgy döntött, száműzik a fejükből a kellemetlen gondolatokat, tiszta lappal indulnak újra csatába. „Őszintén hiszem, hogy az előző versenyeken megvolt az autónk a Ferrari legyőzéséhez, csak a pontszámunk nem tükrözi ezt" – jelentette ki Christian Horner csapatfőnök. Több elhullajtott pont nem nagyon fér bele, ha a vb-címre pályáznak.

Verstappen a héten már nyilatkozott, hogy Hamilton rá vonatkozó trágár megjegyzését az adrenalinnak tulajdonítja, de az újságírók és riporterek még Sanghajban is biztos elvonják egy darabig a figyelmét az incidens utózöngéivel kapcsolatban.

A McLaren feljavul az időmérőre?

Fernando Alonsóék egész boldogok, amiért Ausztráliában és Bahreinben mindkét autóval pontot szereztek, így jelenleg a Red Bull előtt a 3. helyet foglalják el a konstruktőri tabellán (Alonso pedig 4. az egyéni listán). Csakhogy más közös metszet is van az első két nagydíjukban: az időmérő utolsó harmadába, a Q3-ba egyik alkalommal sem jutottak be, igazán komoly sanszuk nem is volt rá.

Az így elszenvedett károkat az egyébként jó versenytempóval sem tudták, tudják tökéletesen helyreállítani vasárnap. „Túlságosan lassúk voltunk az időmérőn, ezen muszáj javítanunk. Amíg ennyire hátulról rajtolunk, az a versenyen szerzett eredményünknek is árt" – figyelmeztetett Alonso.

A McLaren egyelőre az új motorral sem tud kitűnni a középmezőnyből, annak élére eddig a Haas és a Toro Rosso állt; igaz, utóbbi a hétvégén várhatóan hátrébb fog csúszni a gyors kanyarok tömkelege miatt.

