Nyártól még erősebb lehet a Honda motorja

A bahreini 4. hely ellenére is tudják a japánok, hogy még sok fejlesztés vár rájuk. Nem csak a megbízhatóságon, a teljesítményen is dolgoznak az előrelépés érdekében.

Óriási meglepetésre a 4. helyen ért célba Pierre Gasly a Honda motorral hajtott Toro Rosso volánja mögött a Bahreini Nagydíjon. Szerencsés volt, hiszen Kimi Räikkönen és mindkét Red Bull kiesett a mezőnyből, de így is magabiztosan legyőzte az erős középmezőny minden tagját és mindössze a Ferraritól, valamint a Mercedes két pilótájától kapott ki.

A Honda a 2015-ös szezontól tért vissza az F1-be, de a McLaren partnereként három arcpirító szezont teljesítettek, mielőtt a wokingi csapat inkább átpártolt a Renault-hoz, a japánokat pedig lepasszolták a Toro Rossónak. Már az előszezoni teszteken is váratlanul sok kilométert megtettek, az idénynyitón azonban rögtön kiesett az egyik autójuk és a másik sem volt sikeres.

A bahreini siker azonban hirtelen a konstruktőri világbajnokság ideiglenes 6. helyére katapultálta a Toro Rosso-Hondát és Tanabe Tojoharu az Autosportnak azt mondta, a siker újabb motivációt ad a jövőbeli fejlesztéseiknek. A szaklap úgy tudja, a júniusban esedékes Kanadai Nagydíjon további 27 lőerővel erősebb motorral jelentkezhetnek.

Tanabe elárulta, hogy még mindig a belső égésű motor fejlesztése a kulcsfontosságú terület a számukra.

„Nem csak a megbízhatóságon, a teljesítményen is dolgozunk. Egyensúlyt kell találnunk. Amikor túlságosan hajszoljuk a teljesítményt, néha megfizetünk ezért. Ha viszont nem igyekszünk, akkor is kudarcot vallhatunk. Megpróbáljuk mindkettőt elérni – nyilatkozta Tanabe, aki utalt arra, hogy az energia-visszanyerő rendszereikből Bahreinben mindent kihoztak, amit most ki lehet.

„A szombati szabadedzés után a mérnökök megbeszélték a versenyzőkkel, hogyan használják a rendszereket – magyarázta. – Kidolgoztunk egy részletes stratégiát és ez szerintem működött. Mindkét autónk befejezte a versenyt és a hétvégén számunkra ez a legfontosabb. Ennek köszönhető az is, hogy a 4. helyet szereztük meg.”

James Key, a Toro Rosso technikai igazgatója méltatta a Honda reakcióját a melbourne-i meghibásodás után. Az MGU-H és a turbófeltöltő hibája kárt tett Gasly belső égésű motorjában is, de ezt Bahreinre mindkét autón kiküszöbölték, még akkor is, ha Tanabe szerint a problémát még nem oldották meg „100%-osan.”

A Honda feljavulása érdekes helyzetet teremthet, mert a Red Bullnak jövőre lehet, hogy új motorszállítóra és pilótára is szüksége lesz Daniel Ricciardo és a Renault esetleges távozásakor.

„Gratulálok a Toro Rossónak és a Hondának – mondta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. – Melbourne után jó látni, hogy tényleg gyorsak és megbízhatók” – tette hozzá. Gasly kijelentette, egyelőre nem akar azzal foglalkozni, hogy a Red Bullnál is lehet jövője, de örült annak, hogy Helmut Marko, az italgyártó motorsport-tanácsadója is felfigyelt rá. „Mondta, hogy remek versenyt futottam, de ezt már magamtól is tudtam! Nagyszerű volt látni a mosolyt Helmut arcán.”