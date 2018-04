Nico Rosberg újra versenyautóba ül

A 2016-os F1-es világbajnok megjelent a Formula E befektetői körében és hamarosan ő lesz az első, aki az elektromos sorozat új autóját nyilvánosan is pályára viheti.

Nagy lépést tett az elektromos autóverseny, a Formula E felé Nico Rosberg, a 2016-os F1-es világbajnok. A német expilóta néhány nappal pályafutása legnagyobb sikere után bejelentette visszavonulását, de azóta is az autósport közelében maradt. Több tévétársaság szakértőjeként és Robert Kubica menedzsmentjének tagjaként is dolgozik, valamint különböző márkák nagykövete is.

Rosberg eddig nem nyilvánította ki, hogy mivel szeretne foglalkozni, de a korábbi elszólása után kedden felfedte, hogy befektetett a Formula E-be és nemsokára ő lesz az első pilóta, aki Berlinben nyilvánosan is kipróbálhatja az elektromos sorozat második generációs autóját, amit a következő, ősszel induló szezon során kezdenek majd használni.

„Nagyon izgatottan várom, hogy a második generációs autó volánja mögé üljek – nyilatkozta Rosberg. – Nagy élmény lesz [vezetni] ezt a nagyteljesítményű, e-mobilitású autót, meglátjuk, megvan-e még bennem, ami ehhez kell! Az még különlegesebbé teszi ezt, hogy ezt a berlini ePrix-n tehetem meg, hiszen mindig is imádtam Németországban, a hazámban versenyezni.”

A visszavonulásom óta nagyon érdekelni kezdett az e-mobilitás mozgalom és a várható, pozitív hatása a társadalmunkra és a bolygóra. Ezért is hiszek a Formula E-ben és váltam befektetővé egy ideje.”

A sorozatban résztvevő hét csapat közül öt már tesztelte az új autót, amivel végre megszűnik az eddig komolytannak tűnő versenyközi autócsere. A Formula E promótere, Alejandro Agag úgy vélte, „nagyszerű pillanat” lesz látni, ahogy Rosberg pályára lép a Tempelhof repülőtéren az új autóval. „Ez újabb, nagyszerű elismerés a Formula E-nek, hogy Nico befektetőként és résztulajdonosként is beszállt.”

A Formula E-hez kapcsolódó hír, hogy az Audi futurisztikus versenytaxit is indít már az aktuális szezon európai helyszínein, kezdve a hétvégén zajló római fordulóval. Az e-tron Vision Gran Turismót eredetileg a világhírű Playstation játékhoz készítették, de a valóságban is megépítették.

A 600 kW-os teljesítményű, összkerékhajtású, 1450 kilogrammos autót először a háromszoros Le Mans-győztes Rinaldo Capello vezetheti majd.

A gyártó szerint az autó 2,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órás sebességre. Capello után az Audi korábbi DTM-versenyzője, Rahel Frey kap lehetőséget a júniusi, zurichi forduló során.