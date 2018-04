Hamilton: Alonsóval a Red Bull előrébb járna

A Mercedes pilótája megérti, hogy az ifjú Max Verstappen még hajlamos hibázni, de úgy véli, a Red Bull egy tapasztalt pilótával sikeresebb lehetne.

Az idei második futamon már harmadszor került bajba Max Verstappen, a Red Bull ifjú, de már közel sem kezdő pilótája. A háromszoros futamgyőztes az idénynyitón megpördült és pozíciókat vesztett, a bahreini időmérőn állítólag műszaki hiba miatt összetörte az autóját, majd a futamon Lewis Hamiltonnal ütközött és ennek következtében kiesett.

Hamilton és Verstappen egymást okolják a kívülről tényleg szükségtelennek tűnő baleset miatt, a brit pilóta száján még szitkozódás is kicsúszott. Pedig, Hamilton már többször is méltatta Verstappent és a baleset után is úgy vélte, hogy ellenfele sokat fog még tanulni, de a tempója már most is lenyűgöző. Hozzátette: „Fiatal korunkban nem mindig a helyes döntéseket hozzuk meg.”

A világbajnoki címvédő az esélyesek közé várta a Red Bullt a szezon elején, Daniel Ricciardót még el is kezdte lebeszélni arról, hogy más csapatok felé kacsintgasson. Bahreinben kijelentette: „Ezzel az autóval jó eredményeket kellene elérniük, de ezekkel a tapasztalatlanságra vagy talán éretlenségre visszavezethető döntésekkel elveszítik az eredményeket, amiket egyébként elérnének.”

Hamilton szerint Verstappen képes lett volna jó helyen célba érni Bahreinben, de utalt arra, hogy egy tapasztaltabb pilóta kellett volna ahhoz, hogy a pontokat tényleg be is gyűjtsék.

„Ha Fernando [Alonso] ült volna az autójukban, ma sok pontot szerzett volna a Red Bullnak. Azt is szeretném hinni, hogy én is megtettem volna ezt, ha én vezetem a Red Bullt. Remélem, [Verstappen] tanulni fog, bármilyen helyzetbe is kerül. Ezen én is átestem, amikor fiatalabb voltam, tudom, milyen ez. Könnyen elszalad a ló az emberrel és meg lehet feledkezni a másik srác megtiszteléséről.”

Futamösszefoglaló 60 másodpercben, benne az ominózus esettel

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff elismerte, hogy jól jött nekik a Red Bullok kiesése, mert önerőből nehezen előzték volna meg őket Hamiltonnal és a brit pilóta is hálálkodott, mert így nem nőtt még nagyobbra a már így is 17 pontos hátránya. Kijelentette, esze ágában sem volt összekoccanni Verstappennel.

Szuperóvatos voltam az első körben is. A világbajnoki cím jár a fejemben és az ilyen pillanatok óriási ütést vihetnek be. Szerencsére nem így történt

– utalt arra, hogy az autója nem sérült meg a balesetben. – Versenyeztünk és ez teljesen rendben van. Amikor egy autó kívülre szorul, könnyen kifut a pályáról. Ha megnézik, én sokáig előrébb voltam nála, de aztán elfogadtam a vereséget és meghátráltam, mert tudtam, hogy megpróbál majd kiszorítani. Ezt is tette, de nem kellett volna a pálya széle felé szorítania. Állítólag azt mondta, hogy hagyott helyet, de nem így volt. Pont a fehér vonalnál haladt, de ez szükségtelen volt, mert én addigra már feladtam.”