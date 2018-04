Idiótának érezte magát a Williams újonca

Szergej Szirotkin elismerte, hogy gyengén szerepelt a csapat Bahreinben. Robert Kubica szerint nem a pilótáknál kell keresni a gondok forrását.

Meghökkentő statisztikára mutatott rá a Racefans a Bahreini Nagydíj után: Miközben a mezőny összes csapata gyorsult, három kivételével legalább körönként egy másodpercet az időmérős körök összehasonlításával, a Williams szégyenpadra került, hiszen egyedüli istállóként 1,3 másodperccel lassabbak voltak a sivatagi pályán a tavalyi eredményüknél.

Felipe Massa tavaly 1:30.074-gyel a 8. rajtkockát szerezte meg, utódja, az orosz Szergej Szirotkin csak a 18. helyről indulhatott, csapattársa, Lance Stroll pedig csak az utolsó rajthelyet érte el. A futamon sem volt okuk a büszkeségre, Strollt a 16. helyen, Szirotkint a 17. pozícióban intették le, így nem csoda, hogy az orosz újonc pironkodva nyilatkozott a verseny után.

„Kívülről idiótának tűnhettünk, ez teljesen nyilvánvaló a számomra. Talán furcsán hangzik, de így is találok pozitívumokat. Részben a pilótaként elvégzett munkám és a megtanultak miatt. Csapatként is rájöttünk dolgokra – mondta Szirotkin. – Az eredmény mindenképpen rosszul fest, talán még rosszabbul, mint az időmérő. Jobb nem is gondolni rá.”

Az viszont jó hír, hogy legalább kezdünk rájönni az okokra, hogy mi, miért történik.”

Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója azonban az Autosportnak azt mondta, „valami félrement Melbourne óta”, de „legalább már vannak adataink”, ám hozzátette, „nincs semmi nyilvánvaló” oka a bajlódásuknak. „Ha tudnánk a választ, nem lennénk ilyen helyzetben. Egyszerűen nem tűnünk gyorsnak.”

Lowe alatt kezd forró lenni a talaj, mert Ausztrália után Bahreinben is fényképek készültek, ahogy a csapat egyik komoly mecénásának, Lance Stroll édesapjának, Lawrence-nek magyarázza a helyzetet. Ifjabb Stroll az időmérő után röviden úgy foglalta össze a helyzetet, hogy az autó mindenhol rosszul viselkedik, nem tudott kiemelni egy javítandó részterületet sem.

A rutinos tesztpilóta, Robert Kubica is úgy véli, hogy nem a versenyzőknél kell keresni a megoldás kulcsát.

„A tempónk egyszerűen nem elég jó – nyilatkozta az ORF-nek. – Ezt már a barcelonai teszten felmerült problémáink során is láthattuk. Lance jó munkát végzett Melbourne-ben, de a gondok attól még megmaradtak. Szerencsére tudjuk, hogy min kell dolgoznunk” – tette hozzá a lengyel pilóta.