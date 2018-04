Vettel védte meg Hamiltont a kötözködő újságírótól

A Mercedes pilótája keresetlen szavakkal illette Max Verstappent a Bahreini Nagydíj után. Sebastian Vettel úgy vélte, nem helyes ezért számon kérni az ellenfelét.

Már a Bahreini Nagydíj elején összeakadt a középmezőnyből felzárkózó Max Verstappen és Lewis Hamilton, kettejük koccanásában a holland pilóta húzta a rövidebbet. A Red Bull versenyzője a 15. helyről indulva támadta a 9. helyről kezdő világbajnoki címvédőt és a célegyenesben, a DRS segítségével próbálta megelőzni, de az 1-es, 2-es kanyarnál keresztezték egymás útját.

Verstappen megütötte Hamilton autójának jobb első kerekét, de mégis az ő bal hátsó abroncsa kapott defektet. Nagy nehezen visszaevickélt a boxba, új gumikat szereltek a Red Bullra, de nem sokkal később feladta a versenyt a differenciálmű hibája miatt. Hamilton a 3. helyen ért célba és a díjátadás előtt nem rejtette véka alá a véleményét a történtekről.

A brit pilóta a futamgyőztes Sebastian Vettel és a 2. helyezett Valtteri Bottas társaságában nézte vissza a balesetet és a kamerákról megfeledkezve „****fejnek” nevezte Verstappent. A verseny utáni sajtótájékoztatón az NOS újságírója számon kérte a Mercedes versenyzőjét, de helyette először Vettel ragadta magához a szót.

Nem tudom, Lewis mit csinált, de szerintem ez így nem fair. Mindannyian voltunk már ilyen helyzetben, küzdünk valakivel, néha kerék a kerék ellen és pumpál az adrenalin is

– mondta Vettel, aki maga is többször összecsapott már Verstappennel. – Ha mikrofont tennénk egy focista szájához, akkor [tőle sem] szép minden, amit annak a srácnak mond, aki éppen felrúgta őt. Nem hiszem, hogy megalapozott ilyen sz*rságokat nekünk szegezni és sztorit csinálni a semmiből. Amikor versenyzünk és tele vagyunk adrenalinnal, néha mondunk dolgokat.”

„Persze, ha felpofoznám, maga sem mondaná, hogy ’na, de Sebastian, ez nem volt szép’. Ezek emberi reakciók. Néha azt érzem, hogy ezek a kérdések kissé mesterkéltek és csak arra valók, hogy felszítsák a semmit. Ez nem személyeskedés, ne vegye magára, most itt meg is kellene állnunk, hogy Lewis is válaszolhasson.”

Hamilton elsőre nem is emlékezett, hogy mikor szidta Verstappent, arra sem, hogy pontosan mikor alakult ki a vitatott versenyszituáció, de hozzátette, nem is igazán érdekli.

„Felesleges ütközés volt. A pilóták között lennie kell bizonyos fokú tiszteletnek. Újra meg kell néznem a manővert, de nem éreztem tisztességesnek és végül is, [Verstappen] butaságot is tett, mert nem fejezte be a versenyt. Mostanában hajlamos hibákat elkövetni és ez is szükségtelen volt a részéről” – összegzett Hamilton.