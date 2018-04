Schumacher óta nem büntettek olyanért, amit Pérez elkövetett

A Bahreini Nagydíj rajtja előtt a felvezető körön Pérez megelőzte a rajtkockáját lassan elhagyó Brendon Hartley-t, és mindketten büntetést kaptak, amiért nem tartották magukat az ilyenkor kötelező protokollhoz.

A rajtok előtti felvezető körök nem szoktak sok izgalmat tartogatni, de néha ilyenkor is előfordulnak parázs jelenetek: az egyik legemlékezetesebb mindenképp az 1994-es Brit Nagydíjon történt, amikor az akkor még benettonos Michael Schumacher értelmetlenül bevágott az élről induló Damon Hill elé és hosszabb ideig előtte maradt. Később időbüntetést kapott ezért, de nem töltötte le, így fekete zászlóval kizárták, ám ennek is csak jelentős késéssel tett eleget, amiért utóbb két futamról eltiltották.

A hétvégi Bahreini Nagydíjon hasonló incidens történt, legalábbis ami a felvezető kört illeti. A 11. helyről Brendon Hartley kicsit lassan indult el, Sergio Pérez megelőzte, és a mexikói ezután egy darabig nem engedte vissza maga elé a Toro Rossót.

Hartley-nak a (kör vége felé elhelyezkedő) első Safety Car-vonalig lett volna lehetősége visszafoglalni az időmérőn kiharcolt pozíciót, ám mivel ezt nem tette meg addig, csak utána, a szabályok értelmében a boxutcából kellett volna rajtolnia.

A sportfelügyelők őt és a helye visszaszerzését megakadályozó Pérezt is 10 másodperces stop & go büntetéssel sújtották utólag a protokoll megsértéséért, ami azt jelenti, hogy hozzáadtak a végeredményükhöz 30 másodpercet. Mivel egyikük sem szerzett pontot, az utólagos büntetésnek nincs sok következménye a gyakorlatban. Hartley jogosítványába bevéstek 2 büntetőpontot is, így jelenleg 4-nél jár (12 összegyűjtése eltiltást von maga után a következő versenyről).

A büntetés magyarázata szerint Pérez a kihallgatáson elismerte, hogy vetélytársa nem indokolatlanul hagyta el lassan a rajtkockáját. Charlie Whiting versenyigazgató azt mondta,

a kevés F1-es rutinnal rendelkező Hartley valószínűleg nem volt tisztában a protokollal.

"Nem a boxból rajtolt, de nem is próbált meg visszakerülni a helyére. Ez volt a furcsa" – idézte Whitingot az Autosport.

A két pilóta a verseny elején aztán ütközött is, amiért Hartley-t sújtották időbüntetéssel.