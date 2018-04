A hibátlanul versenyző Pierre Gaslyt és a Honda példás munkáját dicsérte a Toro Rosso csapatfőnöke a Bahreini GP után. Franz Tostot meglepte, hogy az autói ilyen hamar felvették a tempót.

Remekül versenyzett Pierre Gasly a vasárnapi Bahreini Nagydíjon, a volt GP2-es bajnok pályafutása eddigi legjobb eredményét elérve negyedikként ért célba.

„Micsoda nap volt! Csupán a második versenyem volt idén a Toro Rossóval és a Hondával, és 4. lettem, ez felfoghatatlan! Nagyon boldog vagyok

– örvendett Gasly. – Tövig nyomtam a gázt, és a nagyszerű tempónkat mutatja, hogy el tudtam húzni a Haastól [Magnussentől]."

Hozzátette: „Azt gondoltuk, hogy a Renault-val és a McLarennel fogunk csatázni és azt is tudtuk, hogy a Haas nagyon gyors volt [pénteken] a szimulációk során. De a negyedik helyről álmodni se mertünk.

Szerencsénk volt a kiesésekkel [mindkét Red Bull elvérzett], de az autó fantasztikusan ment."

Csapatfőnöke, Franz Tost a Hondát magasztalta, amely megbízhatóságban és tempóra is sokat fejlődött, főként az előző években a McLaren partnereként megélt nehéz időszakhoz képest. „Mi is és a Honda is keményen dolgozott a téli hónapokban, és szerencsére minden összeállt.

Szakurában, a Honda kutatás-fejlesztési részlegén fantasztikus munkát végeztek, a motor erős és megbízható.

Mi aerodinamikai fejlesztésekkel készültünk [Bahreinre], amelyek ehhez a remek eredményhez vezettek" – jelentette ki a csapatvezető.

Tost szerint nem számítottak ilyen remek versenyre Szahírban, Gasly negyedik helye meglepetésként érte őket. „Az elejétől kezdve mondtam, hogy

az első tíz futamon még lehetnek buktatók, csak később, a szezon második felében számítottam arra, hogy rendszeresen a top 10-be kerülünk.

Ez vonatkozik a[z időmérős] Q3-ra és a versenyekre is. Ha a mi autófejlesztésünk és a [Honda] motorfejlesztése a megfelelő irányba halad, el kell érnünk ezt a szintet."

A Red Bull betlije is segített

Az osztrák vezető tisztában van azzal is, hogy a két Red Bull kiesése, továbbá Lewis Hamilton nehézkes futamkezdése is segítette őket. „Szerencsénk is volt ezzel a 4. hellyel, mert Ricciardo és Verstappen kiesett, és Hamiltonnak sem volt tiszta a versenye.

De az autó végig gyors és kiegyensúlyozott volt, Pierre [Gasly] pedig egyszer sem hibázott. Jól sikerültek a boxkiállások is,

ha az [említett] pilóták is a pályán lettek volna, akkor is simán bejöttünk volna hatodiknak vagy hetediknek" – értékelt Tost.

Az STR másik pilótája, Brendon Hartley előbb 10 másodperces időbüntetést kapott, mert a verseny első körében kiforgatta Sergio Pérez Force Indiáját. De a leintés után, a versenybíróknál tett látogatást követően ezt 30 szekundumra súlyosbították, ugyanis miután a felvezető kör elején visszaesett, nem hajtott be a boxutcába, hogy onnan kezdje meg a futamot. Az új-zélandit végül 17.-ként rangsorolták.