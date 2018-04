Hiba lenne csak a Ferrari-motornak tulajdonítani a Haas látványos szezonkezdését. Kevin Magnussen szerint a Dallara is sokat segített a csapat fejlődésében.

Az irigykedő riválisok „Ferrari-klónnak", az F1-es mezőny kiegyenlítődéséért szurkoló rajongók viszont csodaautónak nevezik a Haas VF-18-at, amellyel Magnussen és Grosjean látványos szezonkezdést produkált Ausztráliában. A Haas-Ferrari dán pilótája, a Melbourne-ben 4. helyről kiesett Kevin Magnussen úgy véli, nem szabad elvitatni a kasztnit építő Dallara szerepét sem a sikerben.

„A Haas F1 csapat folyamatosan növekszik, [az elmúlt télen] is érkeztek hozzánk új szakemberek.

De nem rohanunk, mindenkit igyekszünk a megfelelő területen elhelyezni"

– nyilatkozta Magnussen a RACER-nek. „Folyamatosan fejlődünk a gumik megértésében, és különösen a gyártás területén."

Gene Haas alakulata az F1-es bemutatkozáskor, 2016-ban még

csak 57 alkalmazottat foglalkoztatott az amerikai Kannapolisban és az angliai Banburyben található bázisain, de a létszám 2018-ra elérte a 200 főt.

Ebbe nem tartozik bele az a 25 szakember, akik a kasztnit gyártó Dallara alkalmazásában állnak, ahogy a motorpartner Ferrari által a csapathoz delegált hat mérnök sem.

„A csapat nem csak a[z Egyesült Államokban] dolgozó emberekből áll, a Dallara szakemberei is hozzánk tartoznak. Ők is nagyon értékes csapattagok, akik sokat fejlődtek ebben az évben" – mondja Magnussen. „Ha ránézünk az autóra, minőségi munkát láthatunk, sokkal jobban néz ki, letisztultabb és jobb minőségű [mint a tavalyi volt]. Ez nagyon fontos."

„Mi is meg tudunk tervezni egy versenyautót a számítógépes CFD technológia segítségével, aztán reménykedünk, hogy a teszteken, a szélcsatornában működni fog. De ha nem jutnánk hozzá egy valódi [F1-es] autóhoz, az nagyon nem lenne jó. Ezért rendkívül fontos a [Dallara] szerepe. Biztos vagyok abban is, hogy a mi Forma-1-es autónkon kívül a többi autójukat is jobbá tudják tenni [a Haasszal megkötött együttműködés révén].

Grosjean: Ez életem autója

Romain Grosejan szerint a Haas VF-18 az egyik legjobb versenygép, amit valaha vezetett. „Kiváló alapadottságokkal rendelkezik az autó.

Már a téli tesztek alatt tudtam, hogy ez a legjobb Haas, amit vezettem, és általában véve is az egyik legjobb [F1-es autó], amit vezettem.

Tisztán látjuk, hogy milyen irányban kell fejlődnünk."

„Sokkal gyorsabbak leszünk, ha sikerül növelni az első kerekek [tapadását], mert ezen a részen eléggé a hőmérsékleti határérték közelében voltam [Melbourne-ben]. Boldog vagyok, mert tudom, hogy a kvalifikáción még több rejlik az autóban, mint amit eddig mutattunk" – bizakodik a francia pilóta.