A Mercedest az idei szezonnyitó és a tavalyi bahreini versenyen is legyőzte a Ferrari, amelynek papíron jobb esélyeket kínál a sivatagi pálya, mint a melbourne-i, ugyanakkor kérdés, Vettel megtalálja-e az összhangot a fékekkel. Jön a szezon első villanyfényes állomása, de így is nagy lesz a forróság, ami apríthatja a motorokat.

Az első versenyhétvégén a Mercedes lépéselőnyben volt a Ferrarival szemben, Lewis Hamilton csak a számára szerencsétlen időpontban kihirdetett virtuális Safety Car-fázis és egy hibás számítógépes adat miatt vesztette el a győzelmet Sebastian Vettellel szemben. A ferraris elismerte, mázlival nyert, de a Bahreini Nagydíjon már jobb lapokkal indul ahhoz, hogy önerőből is legyőzze a címvédőt.

A Perzsa-öböl szigetének nyugati partján, kietlen pusztaságban felhúzott pályán a Ferrari erősen szerepelt az elmúlt években: tavaly Vettel diadalmaskodott, míg 2015-ben és 2016-ban Kimi Räikkönen fenyegetést jelentett Hamilton illetve Rosberg győzelmére.

Itt könnyen hőgutát kaphatnak a motorok, ezért kiemelten fontos a hűtésük és a kímélésük – a nappali (a pénteki első és a szombati) edzéseken valószínűleg kevés időt töltenek majd a pályán a csapatok, hogy óvják a technikát, főleg annak tudatában, hogy a lényegi eseményekre más körülmények között, este, villanyfényben kerül sor.

Meglátjuk, visszatérnek-e a McLaren hűtési gondjai és hogy a Honda melbourne-i meghibásodása Pierre Gasly Toro Rossójában egyszeri kisiklás volt-e, vagy a japánok továbbra is szívhatják a fogukat a megbízhatóság hiánya miatt. A sivatagban a forróság mellett a homok ellen is védekezni kell, ami rossz szűrők és tömítések esetén fokozottan koptathatja a csapágyakat és a különböző egységekbe bekerülve egyéb károkat okozhat.

A Bahreini Nagydíj legfontosabb statisztikái Helyszínek Szahír (2004-2010, 2012-) Legtöbb győzelem (pilóta/csapat) Fernando Alonso, Sebastian Vettel (3) / Ferrari (5) Legtöbb pole pozíció (pilóta/csapat) Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Nico Rosberg, Sebastian Vettel (2-2) / Mercedes (5) Az előző öt futam győztese 2017: Sebastian Vettel, 2016: Nico Rosberg, 2015: Lewis Hamilton, 2014: Lewis Hamilton, 2013: Sebastian Vettel Futamgyőztesek a mezőnyből Alonso, Vettel (3-3), Hamilton (2)

A meleg megint a Ferrarinak kedvez?

Bár a fő eseményeket este rendezik (a hétvége magyar idő szerinti menetrendje a cikk végén olvasható), így is ez lesz az évad első kifejezetten meleg versenye. Tavaly jellemzően ilyen körülmények között vette fel a harcot a Ferrari a Mercedesszel, bár ehhez nem csupán a hőmérséklet járult hozzá, hanem az adott pályák karaktere és a Mercedes időnkénti szenvedése a beállításokkal és a gumikkal.

Tengelytávban közelebb került egymáshoz a két csapat autója – a Ferrari növelte a sajátjáét –, így a kanyarok szögének és tempójának idén vélhetően nem lesz annyira meghatározó szerepe az erősorrendjükben. Hamilton arra számít, hogy az olaszok erősek lesznek a hétvégén. „Mindig jók olyan pályákon, ahol meleg van. A bahreini úgy is keményen bánik a gumikkal, hogy este rendezik a versenyt – mondta. – Tényleg nem tudom, mi várható. Nem lesz könnyű dolgunk, szoros lesz a harc.”

Érdemes ugyanakkor elidőzni Vettel egyik melbourne-i megjegyzésén: „A féktávokon még nem vagyok elégedett az autó viselkedésével” – nyilatkozta. Márpedig ez Bahreinben nem jó ómen, itt ugyanis egymást érik a kemény és cseles féktávok – kiváltképp technikás a hátsó egyenesre fordító, lejtős 10-es kanyarnál – melyeken a gyakran erősen fújó szél is zavaró tényező. A Ferrarinak csak akkor lesz esélye, ha gatyába rázza a fékeket.

Azok az első kanyarnál szinte sírnak: a Brembo adatai szerint az autókat 330 km/ó-ról 80-ra lassítják le alig hetven méteren, de a 4-es, a 10-es és a 14-es számú fordulónál is 260 feletti tempóról kell 120 alá csökkenteni a sebességet. A megfelelő hűtést tehát nem csak a motorokhoz kell biztosítani, a csapatok bizonyára új fékhűtő-megoldásokkal jelentkeznek.

Mindazonáltal ami rossz a fékeknek, az jót lehet az előzéseknek. A helycserékben szegény Ausztrál Nagydíj után adja magát a kérdés:

Megszaporodnak az előzések?

Bahreinben a csapatok jobban a saját kezükbe vehetik a sorsukat, mint hogy a versenyirányítás valamely döntése reménytelenül bebetonozza őket egy adott pozícióba. Hermann Tilke egyik első F1-es alkotása 5,4 kilométer hosszú, és a vonalvezetése kedvez az előzéseknek. „Rengeteg lehetőség nyílik rá – mondta Romain Grosjean. – Az 1-es kanyar kínálja magát, de a 3-asban, a 11-esben és a 15-ösben is lehet előzni. Bizonyára ez az egyik legjobb pálya a versenyzésre.”

A több kanyaron át tartó, csiki-csuki manőverek sem ritkák, több helyen a külső ívet is érdemes használni, mivel a poros belső oldalon nehezebb védekezni. A támadó félnek előny, ha szemből fúj a szél a célegyenesben, ilyenkor még nagyobb segítség a szélárnyék – hosszabb távon azonban nem szabad elbújni egy másik autó mögött, nehogy túlmelegedjenek a kényes rendszerek.

Szintén növelheti az izgalmakat, hogy senki sem mehet biztosra a beállításokkal. Egy gyors autóhoz alapból hozzá sem akarunk nyúlni, de Bahreinben muszáj, mert esténként folyamatosan változnak a körülmények – mutatott rá Daniel Ricciardo. Ami beválik a pénteki edzésen vagy az időmérőn, nem biztos, hogy nyerő más üzemanyagszintnél.

Az 57 körös bahreini verseny azon kevés egyike volt tavaly, amelyen a kétkiállásos stratégiák domináltak. A hétvégén a szuperlágy, a lágy és a középkemény gumikat lehet használni, bár utóbbiak megjelenésére inkább csak az edzéseken számíthatunk. Ezen a pályán az intenzív kigyorsítások miatt a hátsó abroncsok kapják a legnagyobb terhelést. Hibázni egyébként már csak azért sem érdemes a pilótáknak, mert a gumikra tapadó homoktól nehéz megszabadulni.

Összeszedi magát Bottas?

A finn versenyzőnek nem lesz hosszú karrierje a Mercedesnél a melbourne-ihez hasonló produkciókkal. Hogy hosszú távon a csapatnál maradhasson, sürgősen meg kellene szorongatnia Hamiltont és száműzni az olyan hibákat, mint amit az első időmérőn elkövetett, és amivel rögtön még nagyobb nyomást helyezett magára.

Egyszerűen nem rogyhat össze, de szerencséjére Bahrein a kellemes emlékekkel ideális terep lehet neki a lelki sebek gyógyítására: tavaly itt szerezte meg pályafutása első pole pozícióját, tisztán legyőzve csapattársát; hasonló teljesítménnyel kiradírozhatja az önbizalmát ért találatot.

Ellenkező esetben sokkal hamarabb a vízhordó fiú szerepében találhatja magát, mint egy éve, mert kérdés, a Mercedes meddig tart két vasat a tűzben, ha a Ferrari teljes erővel beáll Vettel mögé a világbajnoki küzdelemben.

Folytatódik a klónok támadása?

A jelek szerint a Haas lett az új Force India, azaz a nagy hármas mögötti üldözőboly húzócsapata. Günther Steineréknél mégsem fenékig tejfel az élet, hiszen üres kézzel távoztak Ausztráliából, miután bagatell boxutcai hibákkal elkótyavetyéltek 22 pontot (a tavalyi egész éves eredményük közel felét!), ráadásul a riválisaik elkezdték szekálni őket, hogy a Ferrarival való technikai együttműködésük során tiltott területre merészkedtek és ettől táltosodtak meg.

Sok gyakorlással megelőzhetik, hogy az előbbi kellemetlenség megismétlődjön, de más kérdés, megzavarja-e őket a középmezőny gyanakvó tekintete és adott esetben az FIA vizsgálata. A csapatfőnök nem meri állítani, hogy Bahreinben megismétlik a jó ausztráliai teljesítményt, de az előjelek alapján bizakodik.

"Visszafogottan optimista vagyok – mondta Steiner. – Nem állítanám, hogy ugyanilyen teljesítményt fogunk nyújtani, de megpróbáljuk. Barcelonában [a teszteken] és Melbourne-ben is jó volt az autó tempója. Talán a [bahreinit követő] kínai verseny után látjuk majd tisztán, valójában hol állunk.”

A Haas különösen mostanában nem szórhatja el a pontokat, mert a fejlesztési versenyben nem vitézkedtek az első két szezonjukban; 2016-ban csupán egyetlen pontot termeltek az idény második felében, és a tavalyi mennyiségüknek is kevesebb mint 40%-át szerezték akkor. Szóval most kell igazán iparkodniuk, ha a nagyobb háttérkapacitással rendelkező McLaren és Renault, valamint a Force India előtt akarnak maradni – nem lesz könnyű, a McLaren például több tizedmásodperces javulásra számít Bahreinben az új oldalsó légterelőkkel, és a Force India is új első szárnnyal frissíti az arzenálját.

A Bahreini Nagydíj programja