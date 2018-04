Ricciardo ha el is megy a Red Bulltól, nem haraggal teszi

Még nem döntött a jövőjéről, de ha veszi a sátorfáját, nem a csapat tagjai miatt távozik. Az egyik utódjelöltje furcsán érzi magát, a nagyfőnök nem aggódik.

Sorsdöntő év lehet az idei Daniel Ricciardo számára, hiszen lejár az ötéves szerződése a Red Bullnál, így pályafutása során először szabadon igazolhatóvá válik. A csapat szeretné megtartani őt, de figyelmeztették, hogy vannak utódjelöltek is a helyére. Ricciardo egyelőre nem döntött és Lewis Hamilton szerint vigyáznia kell, nehogy a csapatnál kiábránduljanak belőle.

„Nem akarok senkit sem tiszteletlenül kezelni – szögezte le az Autosportnak. – Lehet, hogy tovább lépek, de nem fogom azt mondani, hogy azért, mert ezek a srácok egy kalap… Bármi is lesz a [Red Bull] nagyon sokat tett a pályafutásomért és bármilyen helyzet is alakul ki, rosszul érezném magam, ha csúnyákat mondanék róluk. Én ilyen srác vagyok, felszólalok, ha úgy érzem [többet] érdemelnék, de mindig tiszteletteljes maradok.”

Ricciardo helyére három kézenfekvő jelölt is van: Carlos Sainz idén kölcsönben a Renault-nál versenyez, de jövőre visszahívható, valamint a Toro Rosso pilótapárosa, Pierre Gasly és Brendon Hartley is szóba jöhet. Sainz az Autosportnak elismerte, neki furcsa érzés, hogy idén kölcsönadták, mert az F1-ben ez nem divat, inkább a fociban jellemző, de úgy véli, csak jól kell vezetnie és utána újabb lehetőségeket kap majd.

Azt kell tennem, amit a Toro Rossónál, minden versenynek jól kell sikerülnie, aztán a dolgok maguktól megoldódnak, ahogy eddig is. A Toro Rossónál sem tudta senki előre, hogy idén a Renault-hoz kerülök.”

Sainz esetleges visszaszerzését Christian Horner megemlítette már, a Red Bull nagyfőnöke, Dietrich Mateschitz viszont a Salzburger Nachrichten című lapnak azt mondta, Ricciardót kell megkérdezni arról, hogy szeretne-e maradni a csapatnál, de ő nem sértődne meg azon, ha az ausztrál pilóta új kalandok után nézne.

„Ilyen hosszú együttműködés után talán mindenki új kihívások után néz, különösen akkor, ha egy élcsapat is ajánlatot tesz – nyilatkozta Mateschitz, akit korábban Sebastian Vettel is elhagyott, de a jó viszony megmaradt köztük. – Ha el szeretne menni, elengedjük, de örülni fogunk, ha marad. Ha pedig távozik, jó srácaink vannak a Toro Rossónál, de ez egy későbbi probléma.”

Sainz kijelentette, egyelőre a Renault-ra összpontosít.

„Próbálok magamnak is megfelelni – mondta. – Ezzel arra gondolok, hogy szívesen eltöltöm a teljes szezont a csapattal. Mindent nyitva hagyok, de továbbra is úgy akarok szerepelni, ahogy eddig is. A dolgok majd maguktól elrendeződnek. Normális esetben, ha az ember jól teljesít, akkor jó dolgok várnak rá.”