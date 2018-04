Minek és kinek éri meg manapság a Forma-1?

Manapság nem tolonganak a szponzorok az F1-es csapatokhoz, de még így is világmárkák láthatók az autókon. Miért éri meg nekik dollármilliókat költeni a versenyzésre?

Tavaly ősz óta ismét mindennapos téma, hogy a Ferrari kiszállhat az F1-ből, mert elnök-vezérigazgatójuk, Sergio Marchionne nem ért egyet a Liberty Media jövőbeli terveivel. Marchionne és Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója arra utal, hogy a Forma-1 a várható szabályváltozások és az üzleti környezet miatt a továbbiakban nem feltétlenül nyújtja majd azt, amire a márkáiknak szüksége van.

A Ferrari helyzete különleges, hiszen az ágaskodó paripa mítosza az autóversenyzésre alapul és az F1-ben, valamint a Sportautó-világbajnokságban (FIA WEC GTE Pro) futtatott csapataik mellett reklámokra lényegében nem költenek. Az olasz gyártónak az F1 az elsődleges reklámfelület, ezért is kételkednek sokan, hogy valóban készek lennének távozni a mezőnyből.

A helyzet viszont már sokkal árnyaltabb olyan márkák esetében, amik nem közvetlenül az F1-ből élnek vagy pusztán a versenyzésből már nem tudnak megélni. A teljesség igénye nélkül bemutatunk három példát arra, hogy a különböző helyzetű cégek miért költenek az F1-es részvételükre és hogyan húznak hasznot belőle.

Az automobil feltalálójának jogutódjaként a Daimler AG és a Mercedes részvétele talán magától értetődőnek tűnik,

de manapság, az e-mobilitás vagy a carsharing korszakában már egyáltalán nem az. Dieter Zetsche, a vállalat igazgatótanácsának elnöke mégis relevánsnak tartja az F1-et és három fronton várnak megtérülést az elmúlt években mindent megnyerő csapatuktól. Technológiai laboratóriumként, szervezetfejlesztési mintapéldaként és közönségszórakoztató eszközként tekint a versenyzésre.

„A Forma-1-es autók a leginkább hálózatba kötöttek a világon. Tele vannak szenzorokkal – szögezte le Zetsche a LinkedIn közösségi oldalon publikált bejegyzésében. – Egy 90 perces szabadedzésen csak a gumikkal kapcsolatos adatok kitesznek egy díszdoboznyi Trónok Harca epizódot. 2014-ben a teljes mezőny átállt hibrid erőforrásokra és rengeteg tapasztalatot nyertünk fejlett hibrid technológiákkal.”

Zetsche emlékeztetett, hogy az utcai autók motorjai még mindig 30-35%-os hatásfokkal működnek, míg az F1-es erőforrásnál már 50% fölött járnak.

Azt ígérte, hogy a sportban szerzett tapasztalataikat hasznosítják a termékeikben is. A második terület a szervezetfejlesztés: Zetsche szeretné, ha az egész Daimler-csoport tanulna az F1-es csapatnál kialakult munkamorálból. Rámutatott, hogy a pályán egyszerre maximum 60 mérnököt és szerelőt alkalmazhatnak, ezért a csapat tagjai nagy felelősséget vállalnak, gyors döntéseket hoznak,

együtt nyernek és veszítenek, csapatként.”

„Nem bűnbakot, hanem megoldásokat keresnek. Ha a dolgok rosszra fordulnak, és van ilyen, akkor hajtanak, hogy a következő versenyen erősebben térjenek vissza. Minden vasárnap. Újra és újra. E téren a Forma-1 tükrözi azt a kulturális változást, amivel az egész vállalatunkat és annak vezetését formáljuk. Nagyobb rugalmasságot és tempót szeretnénk, több felhatalmazást és egyéni felelősségvállalást, valamint a közös győzelem és kudarc elfogadását. Együtt, erősebbé válhatunk.”

A Mercedes számára a harmadik pillér a szórakoztatás. Zetsche kiemelte, hogy a versenyzés révén tavaly 350 millió tévénézőt értek el, rezonálnak az emberek alapvető érzelmeire és a nézők minden érzékszervére hatni tudnak.

Nem mindig eladni akarnak

Régi mantra, hogy vasárnap nyerni kell, hétfőn pedig eladni, de ez manapság már az autóiparban sem ennyire magától értetődő. A McLaren egyik szponzora, a szállodabizniszben működő Hilton 2005-ben társult be a wokingi csapathoz, és az átlagos, 5,7 éves együttműködést jóval túlszárnyalva az istálló tartós partnere lett. Ők elsősorban

a vendégeik megtartására kitalált lojalitásprogramot töltik meg tartalommal a McLaren révén.

„Egy utazásra épülő iparághoz jól illeszkedik egy világméretű bajnokság, ami az év során különböző országokban látható és segít inspirálni a szabadidős vagy üzleti utazásokat – mondta Ian Carter, a Hilton International korábbi vezérigazgatója a Forbes-nak. – Ezen túl az innovatív technológiák, a csapatmunka, a részletekre való odafigyelés, a sikeréhség és a határok feszegetése terén is sokat tanulunk a sportból.”

A Hilton számára vonzó, hogy az F1-es futamokat kéthetente óriási közönség figyeli világszerte, valamint több, mint 200 blue chip vállalat érdekelt a sportban, amik már meglévő vagy potenciális ügyfeleik. Az együttműködés azt is lehetővé teszi a számukra, hogy a hűségprogramjuk 70 millió tagja a pontjaikat McLaren-aukciókon váltsák be vagy például a csapat főhadiszállásán nézzenek versenyeket.

Pontos számokat nem említhetek, de a Forma-1-ben megkötött üzletek és a vendégéjszakák terén is bevételnövekedést tapasztaltunk

– nyilatkozta Carter. – Sokan csatlakoztak a Honors programhoz az együttműködés révén és a márkánkat is több milliárdan láthatták világszerte. A csapatunk tagjait is motiválja ez a globális központban, a helyi szállodáinkban és a regionális irodánkban egyaránt.”

Kinőni a versenypályát

Az autógyártók első ránézésre kézenfekvő szerepvállalása, valamint a klasszikus szponzoráció mellett egyre több versenyistálló próbálkozik azzal, hogy a sportban megszerzett tudásukat és tapasztalatukat más iparágakban is hasznosítsák. Erre is jó példa a McLaren, ami az Applied Technologies (MAT) nevű leányvállalatában már

520 embert foglalkoztat és évente 100 millió font bevételt termel.

A Red Bull is hasonló terepre lépett, hiszen Adrian Newey szakértelmét korábban az Amerika Kupán vagy az Aston Martinnal közös sportautó-projektben is hasznosították, de nem akar lemaradni a Williams Advanced Engineering (WAE) sem, ami 250 embert alkalmaz és évente 40 millió fontot generál. „Ez egy mérnöki vállalat, ami versenyezni is jár” – nyilatkozta Paul McNamara, a WAE technikai igazgatója a Telegraph-nak.

A vállalat egyebek mellett meghosszabbította az Airbus Zephyr drónjának hatótávját, csökkentette a bevásárlóközpontok hűtőinek fogyasztását, javította a hadsereg járműveinek hatékonyságát, elektromos autók számára padlólemezt fejlesztett, babahordozót készített mentők részére, elektromos biciklit dolgoztak ki és részt vettek a Jaguar C-X75 sportautó fejlesztésében is.

Itt minden arra van kitalálva, hogy Forma-1-es autókat tervezzünk, de ebben az iparban kiugrások vannak

– nyilatkozta McNamara. – Rendelkezünk a szakértelemmel és a tesztelési berendezésekkel, köztük szélcsatornával is. Ezeket a tél során sokat használjuk az autók fejlesztéséhez, de a szezonkezdet után kevésbé. Kézenfekvő üzleti lehetőség hasznosítani ezeket csendesebb időkben is.”

Craig Wilson, a cég ügyvezetője rámutatott, az első nagyobb megbízásuk a Jaguar sportautója volt, de dolgoztak már a szingapúri vasúti szerelvények monitorozásán és a rendelkezésre állásuk növelésén, valamint Karen Darke parakerékpáros sportoló olimpiai szereplését is segítették. A szakértelmük elsősorban az akkumulátorok, a könnyű alkatrészek és az aerodinamika terén kimagasló.

„A nagy gyártók nem tudnak boldogulni a prototípusokkal – nyilatkozta Wilson. – A versenyzésben mindent sokkal gyorsabban csinálunk, a versenyek között egyik napról a másikra új termékekkel állunk elő a számítógépes modellezés és a szimulációk révén.”