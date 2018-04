Albert herceg: Az F1 a Ferrariról és Monacóról híres

A Ferrarit és a Monacói Nagydíjat az F1 két legfontosabb részének nevezte a ritkán nyilatkozó Albert herceg. Elmondta a véleményét a Liberty Media reformjairól is.

Ritkán ad interjút a Forma-1-gyel kapcsolatban a legrégebbi futamot megrendező Monaco hercege, II. Albert. A 60 esztendős uralkodót ezúttal az F1-ben elmélyülő politikai válság, a Ferrari és a jogtulajdonos, a Liberty Media ellentéte apropóján kérdezte Christian Sylt, az Independent és a Forbes munkatársa. A Grimaldi-ház leszármazottja világos álláspontot fogalmazott meg.

„A Ferrari és Monaco a két legfontosabb dolog az F1-nek – szögezte le az Independentben. – A Ferrari neve körül páratlan történelem és misztikum honol, ráadásul nagyon sikeresek is voltak. Ez a vörös autók legendája miatt van, és azért, amit ez az automobilok, valamint a versenyzés világa számára jelent. Nehéz elképzelni az F1-et nélkülük.”

Albert herceg a Forbesnak kijelentette, ugyanezt gondolja a Monacói Nagydíjról is. „Ez már annyira a sportág történetének a része, hogy nem tudok kitalálni egy F1-es szezont a Monacói Nagydíj nélkül – mondta. – Amikor az F1 partnereivel beszélgetünk, azt mondják, nem is gondolkodnak, hogy elhozzák-e ide az ügyfeleiket, és ez azért jelent valamit. A [verseny] a legtöbb embernek különleges.”

Bő egy évvel ezelőtt az F1 új tulajdonoshoz, a Liberty Mediához került, de Albert szerint jó, hogy már nagyobb figyelmet fordítanak a kommunikációra és a fiatalok megszólítására.

„Az F1-nek továbbra is vonzónak kell maradnia a sportrajongók felé, és nemcsak a motorsport terén, hanem a szélesebb közönség számára is. Nem tudom, hogy ezt csak a közösségi média vagy a különböző elektronikus eszközök révén lehet-e elérni. Azon kell gondolkodni, hogyan lehet személyesebb kapcsolatot kialakítani a pilóták és a csapatok felé.”

Az F1-es nagydíj mellett Monacóban a Formula E is versenyez, de Albert herceg szerint a két rendezvény megfér egymás mellett. Arra is nyitott, hogy a lehetőségekhez mérten továbbra is alkalmazkodjanak az F1 megnövekedő igényeihez, például a tenger felé épülő új városrészük révén. „Amikor az FIA, Bernie [Ecclestone] vagy az F1 képviselői azt kérték, hogy fejlesszük a pályát, sohasem mondtunk nemet, hanem megnéztük, hogyan tudjuk megoldani.”

El lehet gondolkodni az új városrész használatán is

– utalt arra, hogy 2 milliárd eurós beruházással 2025-re 6 hektárral megnövelik a város területét a Földközi-tenger visszaszorításával. – Nincsenek még terveink, csak ott van az autóklub és a kormány tagjainak fejében. Nem állítom, hogy ez szükségszerűen megtörténik, de lesz egy alkalom, amikor összeülünk, és elgondolkodunk, hogy a nyomvonal megváltoztatásával izgalmasabb lehet-e a verseny.”