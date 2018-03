Vettel: Gyengébbek vagyunk, mint tavaly voltunk

Meglepetésre Sebastian Vettel és a Ferrari nyerte meg az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat, de a négyszeres világbajnok szerint az idei autó versenyképessége egyelőre gyengébb a tavalyinál.

Óriási szerencsével a Ferrari elorozta a győzelmi trófeát az időmérőn és a futamon is jóval gyorsabbnak tűnő Mercedes elől. Sebastian Vettel a 3. helyről indulva kihasználta, hogy hátulról nem fenyegette veszély a sokkal lassabb, majd később az ő szempontjából pont jókor kieső Haasok miatt, megnyújtották az első etapját, így pont egy virtuális Safety Car-fázis során cserélhetett kereket.

Vettel ezzel rengeteg időt megspórolt, ami pont elég volt ahhoz, hogy behozza az addig összeszedett hátrányát, sőt, az élen maradjon és meg is tartsa a vezetést, mert a pályán szinte lehetetlen volt előzni. A pole pozícióból induló Lewis Hamilton az utolsó köröket leszámítva, a tavalyi futamhoz hasonlóan közelről követte őt. E téren hasonlított a két futam, de Vettel szerint az idei győzelme nagyobb meglepetés.

„Tavaly jobban álltunk a tempó terén – hasonlította a Ferrarit a Mercedeshez. – Tavaly nyomás alá helyeztük őket, még akkor is, ha Lewis állt az élen, kikényszerítettem, hogy kiálljon a boxba és profitáltam belőle. [Idén] a versenytempó terén nem igazán nőttünk fel hozzájuk, de nem is voltunk sokkal lemaradva. Noha talán szerencsénk volt a virtuális Safety Carral,

az utolsó etapban elég gyorsak voltunk, hogy előttük maradjunk és ne is nagyon tudjanak [előzéssel] próbálkozni.”

Vettel ettől függetlenül nem tagadta, hogy „pillanatnyilag kicsit gyengébben” állnak, mint tavaly ilyenkor, mert akkor „kicsit jobb volt a nyers tempónk” és elismerte, hogy „ha megnézzük a különbségeket az egész hétvégén, akkor még nem igazán állunk mellettük.” Rámutatott, szerinte Hamilton volt a leggyorsabb, ezért „nem ott tartunk, ahol szeretnénk, meg a leggyorsabbak akarunk lenni.”

Kérdésre válaszolva a négyszeres világbajnok azt is elmondta, hogy egyelőre kissé küszködik az autóval, mert az nem olyan reakciókat ad neki, amit elvárna. „Olyan helyeken is csúszkál, ahol nem akarom – mondta. – Azt várom, hogy stabil legyen, amikor rálépek a fékre és forduljon el. E téren nem vagyok elégedett vele, ezért mindig kompromisszumot kell kötnöm.”

Persze, a mi dolgunk, hogy megoldjuk a problémákat, de ha választhatnék, inkább azt szeretném, ha másként viselkedne, de ez így sem nagy dráma, együtt lehet vele élni.”

„Egy olyan pályán, mint ez, nagyon fontos az önbizalom, ráadásul elég erős szél fújt. Az ember mindig próbál igyekezni, de közben biztosra is menni, mert nem akarunk elszállni. Itt áll elő a különbség, hiszen, ha az ember megbízhat az autójában, ezen nem is gondolkodik, csak megy és teszi a dolgát. Pillanatnyilag most kicsit túlságosan tudatosan kell vezetnem, de remélem, később erre kevésbé lesz szükség.”