Vettel: Amíg Hamilton csak viccel, nincs bajom vele

Már az idénynyitón furcsa szóváltásba keveredett a két négyszeres világbajnok, de nem látják okát annak, hogy miért ne tudnának kijönni egymással.

Az F1 történetében először fordul elő, hogy két négyszeres világbajnok küzd egymással valószínűleg az idei trófeáért is, ráadásul a két éllovas az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon is az első két helyen ért célba. Sebastian Vettel és Lewis Hamilton két teljesen eltérő karakter, ezért a pályán kívül olykor verbálisan is összecsapnak.

A szombati időmérő után Vettel viccelődve arra utalt, hogy a Mercedes megnövelte az erőforrása teljesítményét a Q3-ra, ezt Hamilton valamiért bőszen tagadta és inkább Kimi Räikkönennel kezdett poénkodni. Vettelnek odavetette, hogy a pole pozíciót érő körével csak azért várt, hogy letörölje a mosolyt az ellenfele arcáról, de Vettel ezt nem szívta mellre.

„Azt mondta, csak viccel és hiszek neki. Szerintem elég öregek vagyunk már, nem kell lemennünk ilyen szintre. Amíg csak viccelődünk egymással, minden rendben van. Tavaly volt egy [mélypont], attól eltekintve nincs problémánk egymással. Még ha nagyon különböző személyiségek is vagyunk, mi és mindannyian ugyanaz iránt rajongunk és ez eléggé hasonlóvá tesz minket” – vélte.

Imádjuk a versenyzést, próbálunk a legjobban szerepelni és legyőzni a másikat, miután beülünk az autóba. Nem látom, hogy miért ne tudnánk kijönni egymással.”

Megkérdezték erről a mellette ülő Hamiltont is, de ő először azt mondta, hogy nem figyelt arra, hogy miről volt szó, majd annyit felelt: „Nem hiszem, nem.” Az időmérő utáni szóváltás kapcsán Vettelnél arról is érdeklődtek, hogy mit gondol Hamilton pole kört érő teljesítményéről. Daniel Ricciardo úgy vélte, az eredmény a Mercedes motornak köszönhető, de Vettel nem osztotta ezt a nézetet.

„Nyugodtan bulizzon, aztán holnap majd Kimi és én partizunk”

„Lewisnak [szombaton] igaza volt – utalt arra, hogy csak azért volt gyorsabb a Q3 végén, mert végre jól összerakta a körét. – Hozzájutunk némi adathoz a GPS és egyebek révén. A Q3-ra szerintem feltekerték a motorjukat, de nem 7 tizedmásodperccel. Az előző este alaposan átnéztem az időmérő eredményeit. A Q1-ben gyorsabbak voltak nálunk, Lewis a Q2-ben is az volt, aztán

a [Q3] második etapjában nem tudom, mi történt. Csak ez volt rendes és tiszta kör a részéről és nem hiszem, hogy az előrelépése a motornak köszönhető.”

„Talán egy tizedet vagy egy kicsit [hozott], de nem hetet. Neki jár az elismerés a köréért és nem a motorteljesítménynek. Teljesen rendben van, amit csinálnak, mert nincs ebben semmi különös. Az [üzemmód miatti teljesítménynövekedés] nem nagyobb, mint tavaly, úgy tűnik, talán még kisebb is. Világos volt, hogy egyszerűen nagyon jó kört futott és remekül vezetett.”