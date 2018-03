Verstappen kinyomta volna a tévét az Ausztrál GP-n

A holland pilóta szerint teljesen haszontalan volt az idénynyitó az előzési nehézségek miatt. Kétszer is beragadt lassabb autók mögé, de rosszabbul is járhatott volna.

Az előzetes várakozásokhoz képest gyenge eredményt ért el Max Verstappen az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon. Hiába rajtolt az ígéretes, 4. helyről, a rajtnál rögtön megelőzte Kevin Magnussen a Red Bullnál jóval gyengébb tempóra képes Haasszal, majd megpördült, beragadt Nico Hülkenberg mögé, aztán pórul járt a virtuális Safety Car-fázis miatt és Fernando Alonso mögé szorult. Csak a 6. lett.

A holland fiatal „teljesen haszontalannak” tartotta a futamot és kijelentette, ha nézőként figyelte volna, kikapcsolta volna a tévét. Szerinte „nagyon unalmas volt, az ember minden tőle telhetőt megtesz és mindig DRS-távolságon belül voltam, de semmit sem tudtam tenni – utalt az előzési nehézségekre. – Ez inkább az autók hibája, régen itt nem volt gond az előzéssel.”

Verstappen dobogós reményei már a rajtnál elszálltak, mert Daniel Ricciardo szerint hiába volt a Red Bull tempója megegyező a Ferrariéval, az első etap során rengeteg időt vesztett Magnussen mögött rostokolva. Úgy vélte, a Haasok körönként „egy másodperccel lassabbak voltak a Ferrariknál. Csupán mázlijuk volt, hogy elénk kerültek, mert itt nem lehet előzni.”

Nézzék meg [Lewis] Hamilton és [Sebastian] Vettel példáját, ugyanez volt Alonsóval is. Sokkal lassabbak, de nem lehet előzni, az ember nem tud mit tenni. Még ha másfél másodperccel gyorsabbak is vagyunk, nem lehet előzni.”

Verstappen helyzetén sokat javított volna, ha Magnussen mögött igyekezve nem pördül meg az 1-es kanyarban. Már korábban is panaszkodott arra, hogy az autója nem stabil, a forgás után pedig valami le is tört róla, ráadásul a mezőnyben is pozíciókat vesztett. E nélkül csapattársa helyett ő támadhatta volna Kimi Räikkönent a 3. helyért, miután a két Haas a kerékcserék után kiesett.

A VSC-fázis viszont neki sem tett jót, mert a visszaesés miatt a Red Bull taktikát változtatott és a tervezettnél hamarabb, még a VSC előtt kihívták kereket cserélni.

Ezzel elérték, hogy Alonso mögé kerüljenek a pályán, vele viszont a McLaren ugyanazt a trükköt eljátszotta, amit a Ferrari is megtett Vettellel és egy hajszállal visszahozták Alonsót a Red Bull elé. A helyzet annyira szoros volt, hogy a lendületből érkező Verstappen a célegyenes végén vissza is előzte Alonsót, ezt azonban szabálytalanul, már sárga zászló alatt tette meg. Ezért általában büntetés jár.

„A Red Bull azt mondta, hogy szerintük Fernando előrébb volt – nyilatkozta Charlie Whiting, az FIA F1-es versenyigazgatója. – Ellenőrizni akartam, mert nem volt teljesen világos, ezért megkértem az időmérőket, hogy erősítsék meg, melyik autó volt előrébb. Azt mondták, Alonso volt, 1 tizedmásodperccel” – mondta utólag Whiting.

Szabad szemmel ezt nehezen lehetett látni a visszajátszás és a lassítás lehetősége nélkül”

– indokolta Whiting, hogy miért nem büntette meg Verstappent és miért kérte meg a Red Bullt, hogy cseréljenek helyet a pilóták a később beküldött Safety Car mögött. – Max már azelőtt integetni kezdett Fernandónak, hogy szólhattunk volna a McLarennek erről, de aztán Fernando is megkapta az üzenetet. Korábban is eljártunk már így, amikor a versenyző számára nem tiszta a kép, nem sportszerű megbüntetni őket.”