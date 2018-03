Alonso újra méltósággal versenyezhet az F1-ben

Évek óta először szerzett pontokat az idénynyitón a McLaren. Fernando Alonso szerint mázlijuk volt, de már így is célba vette a Red Bullt. A hátrányuk azért még jelentős.

Utoljára négy évvel ezelőtt, 2014-ben fordult elő, hogy a McLaren pontokat szerzett az F1-es idénynyitón, akkor még a mezőny legjobbjának számító Mercedes erőforrásokkal. A vasárnapi Ausztrál Nagydíjon Fernando Alonso az 5. helyen ért célba, Stoffel Vandoorne pedig a 9. lett, ráadásul Alonso maga mögött tartotta egyik közvetlen riválisát, Max Verstappent is.

A kétszeres világbajnok már az időmérő után is optimista volt, pedig nem jutott be a Q3-ba, de így is megcélozta a pontszerzést. Azt mondta, a melbourne-i hétvégén csak túl kell lenniük, mert a későbbiekben komoly fejlesztéseket vár az idén már Renault motorral szerelt MCL33-hoz, ami javít majd a versenyképességükön. Vasárnap így is az elvárható legjobb eredményt érte el.

„Többé-kevésbé erre számítottunk, mert tudtuk, hogy jobb a tempónk, mint az időmérőn volt. Kihasználtuk a többiek hibáit és az utolsó 20 kör során Verstappen támadásait is ki tudtam védeni. Örülök, a csapat remek munkát végzett az elmúlt két-három hónap során az erőforrás beépítése terén, mivel az autó egy részét át kellett tervezni.”

Alonso azt nem említette, hogy Daniel Ricciardótól új gumikkal is 20 másodperc hátrányt szedett össze, de azt igen, hogy már kinézte magának a Red Bull tempóját.

„Nagyon örülök, hogy mindkét autónkkal pontokat szereztünk, ez jó kezdés. Minden egyre jobb és jobb lesz. Az autóban rengeteg kiaknázatlan lehetőség lakozik. A mostani formában ez volt az első versenye és remélhetőleg már Bahreinben újabb lépést teszünk. A Red Bull lesz a következő célpont” – mondta.

Alonso és a csapat munkáját a helyszínen figyelte a McLaren többségi tulajdonosának képviselője, aki egyben a vállalatcsoport bahreini elnöke is.

A kétszeres világbajnok teljesítményére a közönség is felfigyelt, őt választották a mezőny legjobbjának. Ehhez az is kellett, hogy Sebastian Vettelhez hasonlóan ő is a VSC alatt cserélt kereket, így előzte meg a bukdácsoló Verstappent. „Mondjuk, 4-5 helyet csak a nekünk kedvező feltételeknek köszönhetünk, de nem hibáztunk és mindenből hasznot húztunk.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Mar 25, 2018 at 1:37am PDT

Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója szerint nagy könnyebbség volt a számukra, hogy mindkét Haas kiesett előlük. Együtt érzett a szerinte is remek munkát végző amerikai istállóval, pedig Alonso és a Haas pilótái között a verseny előtt kisebb szóváltás alakult ki. Boullier rámutatott, Alonso tempója nagyon kellett a sikerhez.

Három kör során azt kértük Fernandótól, hogy nyomja, nagyon gyors köret autózott és így jutott előrébb a pályán.”

„Stoffel tempója is remek volt, a futam második felében megegyezett Fernandóéval, de amikor az ember már néhány pozícióval hátrébb van és [Valtteri] Bottas már szinte a sebességváltójánál tart, nem könnyű helytállni, ez az eredményen is meglátszott. Stoffellal azon kell dolgoznunk, hogy már a hétvége korábbi szakaszában is meglegyen a tempója.”