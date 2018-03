Klónozott Ferrari bosszantja Alonsót

Meglepte az ellenfeleket a Haas tempója a pénteki edzések alapján, de Fernando Alonso nem csodálkozik, hogy a szerinte a tavalyi Ferrariról másolt autó versenyképesnek bizonyul.

Már a tesztek után a középmezőny egyik legjobbjának tartották a Haas-csapatot, de az Ausztrál Nagydíj pénteki szabadedzése után az ellenfelek még nagyobb figyelmet fordítanak az amerikai istállóra. Különösen Romain Grosjean hosszú etapjaira figyeltek fel, és a francia pilóta is elégedetten nyilatkozhatott.

„Az nagyon örömteli, hogy nem vagyunk túl messze a Ferrariktól, ami jó mérce a számunkra – mondta, miután azt is elérhetőnek tartotta, hogy fél másodpercen belülre kerüljenek a Scuderia autójához képest. – Viszont, utánunk is elég szoros a sorrend és szerintem a középmezőnyben az egész év során megy majd az adok-kapok.”

Honfitársa, a Toro Rossót hajtó Pierre Gasly is elismerte, hogy a Haas „igen meggyőző” és „nagyon gyorsak”, a sokkal rutinosabb Fernando Alonso azonban nem csodálkozott az eredmények láttán, mert szerinte a McLarennél már számítottak arra, hogy az amerikai istálló lesz a szezon egyik kellemes csalódása.

Nyilvánvaló, hogy a tavalyi Ferrari másolatát használják, a Ferrari pedig nyert itt

– utalt a 2017-es Ausztrál Nagydíjra. – Szerintem a [Haas] a szezon elején nagyon erős lesz, de remélhetőleg mi is közel lehetünk majd hozzájuk. Ezzel Esteban Ocon, a Force India pilótája is egyetértett, szerinte a Haas „mindig nagyon gyors a szezon elején” és némi fenntartással megjegyezte, hogy „majd meglátjuk [szombaton], amikor igazán számít.”

A bíztató eredmények ellenére Kevin Magnussen, a Haas másik pilótája is óvatosan nyilatkozott, főleg azután, hogy szerinte egyiküknek sem volt tökéletes az autója és azt mondta: „Rengeteg problémával küzdöttem az autóban és keveset is futottam. Amikor viszont kimentem és nem kellett visszatérnem rögtön a boxba, az ultralágyakkal rögtön gyors voltam.”

Még nagyon sok maradt az autóban, egyáltalán nem jutottam el az autó határaihoz. Ez megerősíti, hogy az autó itt is működik. Barcelonában is ez volt a helyzet, úgyhogy ez remek.”

Ez mindössze a Haas harmadik szezonja az F1-ben, 2016-ban remek taktikával rögtön pontszerzéssel nyitottak Melbourne-ben, tavaly viszont nehezükre esett kiismerni a VF-17-est és nagyon hullámzó teljesítényt nyújtottak. Magnussen is emlékeztetett erre azzal, hogy „tavaly is volt néhány futam, amikor versenyképesek voltunk, de a következetlenségünk most legalábbis óvatossá tesz minket.”

Amit lehet, vásárolnak

A Haas a javuló eredményei miatt a csapat filozófiája ismét górcső alá került. Közismert, hogy a szabályok adta kereteken belül mindent a Ferraritól vásárolnak, ezt Günther Steiner csapatfőnök meg is erősítette a Sky Sportsnak az időmérő előtt. Az osztrák szakember azt is elmondta, hogy „óvatosan optimista”, de az időmérő végéig még nem meggyőződése, hogy ők a középmezőny legjobbjai.

„Szerintem tegnap megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, de a McLaren és a Renault nagyon jó, ki tudja, mit tartogatnak még a tarsolyukban. Eddig még senki sem kérte rajtam számon, hogy mit és hogyan csinálunk. Ha valakinek ezzel gondja van, vesse fel, de én tudom, hogy semmi rosszat nem teszünk” – utalt az alkatrészvásárlásra.

Minden mechanikus alkatrészt a Ferraritól szerzünk be, amit a szabályok megengednek.

„Saját magunk fejlesztjük az aerodinamikát, ami az F1-ben előnyt jelent, de a Ferraritól is kapunk elemeket, hogy jó autót építhessünk. Úgy tűnik, jó a balansz és a tempónk, de ezt még bizonyítanunk kell. A szabadedzés egy dolog, az időmérő meg egy másik. Utána meglátjuk, hol tartunk.”