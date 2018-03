Hamilton letagadta, a Mercedes elismerte a "bulimód" létezését

A világbajnoki címvédő megpróbálta titkolni, hogy a Mercedes idén is speciális üzemmódba állítja az erőforrását a Q3-ra, de Vettel és Ricciardo nem hitt neki. Aztán a saját főnöke is megcáfolta.

Megdöbbentően gyors körrel szerezte meg a pole pozíciót a világbajnoki címvédő Lewis Hamilton a vasárnapi Ausztrál Nagydíjra. A Mercedes pilótája 1:21.164-es idővel új pályacsúcsot futott, bő 6 tizedmásodperccel jobb eredményt ért el a Ferrari és a Red Bull versenyzőinél. Sebastian Vettel és Daniel Ricciardo rögtön a Mercedes motorra fogta a különbséget, de ezt Hamilton tagadta.

Niki Laudához hasonlóan ő is ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy a nagy előnye csupán a jól sikerült körének és a gumik megfelelően működésének köszönhető. Az időmérő utáni sajtótájékoztatón kerek-perec tagadta azt, hogy a Mercedes a korábbi évekhez hasonlóan idén is feltekeri a motorját az időmérő hajrájára és a hétvégén sokat emlegetett „bulimódot” (party mode) használja.

„A kör során ugyanazt az üzemmódot használtam, amit korábban is, de [az utolsó körben] nagyon feléledtek a gumik, sikerült őket megfelelően felmelegíteni és összerakni a kört. Előtte is voltak jó szektorok, talán az időmérő első körében, de utána össze kellett raknom őket” – magyarázta Hamilton, majd újságírói felvetésre Vettelnek kezdte bizonygatni, hogy nincs „bulimód” az autójában.

Biztosíthatlak, hogy nincs bulimódunk. Ugyanazt az üzemmódot használom a Q2-től a Q3 végéig. Nem volt extra gomb, amit bekapcsoltam.”

Vettel erre viccesen számon kérte, hogy „akkor mit csináltál korábban”, arra utalva, hogy Hamilton az utolsó mért köréig nem autózott a többieknél sokkal jobb köröket, de a brit pilóta visszavágott: „Arra vártam, hogy összejöjjön egy jó kör és letöröljem az arcodról a mosolyt.” Ekkor azonban egy újságíró megemlítette, hogy Hamilton korábban arról beszélt, várja már a bulimódot, de a világbajnoki címvédő azt felelte: „Még soha sem hallottam a bulimódról, de elég jól hangzik.”

A kifejezést viszont valószínűleg tényleg Hamilton találta ki és a Petronas torinói K+F központjában a héten megtartott rendezvényen tőle hangzott el. Az Autosport szerint Hamilton akkor azt mondta: „Az időmérős üzemmódunk a legmókásabb, ’buli’ módnak kellene [hívni] – idézték. – Ez adja a legnagyobb teljesítményt és [az erő] legjavát, ilyenkor érjük el a legnagyobb tempót. Úgy gondolom, Andy [Cowell, a Mercedes motorfőnöke] és a csapat már kipróbálták a próbapadon és én is

alig várom, hogy használhassam néhány alkalommal a szezon során.”

Ez az alkalom úgy tűnik, már Melbourne-ben eljött az időmérőn, mert Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója újságíróknak elismerte, tényleg feltekerték Hamilton motorját, még ha ezt nem is közvetlenül a pilóta tette meg. „Van bulimód az autóban és a bulimódot be is kapcsoltuk a Q3-ban” – idézte Wolffot a Racefans.net.

„Nem volt eltérés [Hamilton] első Q3-as etapja és a második Q3-as etapja között, csak nagyszerű kört futott, minden összeállt és a kanyarcsúcspontokon nagyobb tempót vitt át. A különbség abból fakad, hogy Lewis Hamilton olyan tapadásszinttel haladt, amit a korábbiak során nem tudott elérni – mondta Wolff. – Azt hiszem, minden tökéletes volt. Az üzemmódok között nem volt különbség [a Q3-ban.]”

Csak találgatni lehet, hogy Hamilton miért próbálta elviccelni a bulimód létezését,

holott az előző évek során is nyílt titok volt, hogy a Mercedes és kevésbé a Ferrari motorjának teljesítményét is meg lehet emelni. Ezt részben szoftveres beállításokkal és tavalyig valószínűleg motorolaj elégetésével tették meg, de a tél során az FIA tovább szigorította az olajégetés ellenőrzését (bár a Renault és a Red Bull szerint pont az időmérőn még mindig lehet csalni ezzel). A Mercedes magyarázkodni kényszerült az ügyfeleknek szánt motorok és szoftverek egyenlősége miatt is.

A pole kör második fele

Az említett rendezvényen egyébként Andy Cowell, a Mercedes motorfőnöke sem titkolta az Autosportnak, hogy az idei szezonra kifejlesztett erőforrás esetében is „nagyon igyekeztünk, hogy az időmérős és a versenyen [használt] üzemmódjaink erősebbek legyenek, mint a korábbi években voltak.”

Cowell azt is visszautasította, hogy ha szükséges, visszavegyenek a teljesítményből az idei szezon során átlagosan hét versenyre megnövelt élettartam megbízható kitöltése érdekében.

„Nem szabad csökkenteni a teljesítményt. Az időmérős üzemmódunknak jobbnak kell lennie, mint valaha volt és a versenyen is ugyanerre van szükség. Az élettartamnak is ki kell tartania ahhoz, hogy péntekenként rendesen be lehessen állítani az autót és ne kelljen megvágni a futásteljesítményt. Mi ezzel a megközelítéssel indulunk, ha probléma alakul ki a minőség terén, reagálunk és alkalmazkodunk.”