Räikkönen szemmel verte a bohóckodó Hamiltont

Meg sem kellett szólalnia ahhoz, hogy kifejezze a véleményét Sebastian Vettel és Lewis Hamilton erőltetett évődése láttán. Vettel nem bánja, hogy kikapott tőle.

Hat verseny óta először fordult elő, hogy Kimi Räikkönen jobban szerepelt az időmérőn csapattársánál, Sebastian Vettelnél, de az Ausztrál Nagydíj időmérője után így is kénytelenek voltak nyugtázni, hogy Lewis Hamilton majdnem 7 tizedmásodperccel gyorsabb kört teljesített náluk és az utolsó pillanatban, de nagy fölénnyel megszerezte a pole pozíciót.

„Nem igazán tudtuk, hogy ma mire számíthatunk az időmérőn, de egészen elégedett voltam az autóval és jól éreztem magam benne – mondta a 2. helyezett Räikkönen. – A riválisainkhoz viszonyított különbség talán nagyobb a vártnál, de nem volt egyszerű [a mai] helyzet és ez egyébként is különleges pálya. A szezon korai szakaszában vagyunk még” – magyarázta.

Räikkönen látványosan unta a süketelést

Räikkönen szerint még néhány versenyre szükség van ahhoz, hogy a csapatok pontosan lássák, milyen erőviszonyok alakulnak ki, de leszögezte, hogy akad még fejleszteni való a Ferrarin. „Én is tudom, hogy melyek azok a területek, ahol javíthatok a köridőmön. Ma tisztességes eredményt értünk el trükkös körülmények közepette és a futamon is mindent beleadunk majd.”

Az időmérő után a 3. helyezett Vettel a Hamilton által csak „bulimódnak” nevezett erőforrás-üzemmódot emlegette, szerinte, ha ez holnap nem lesz, közelebb kerülhetnek a Mercedeshez.

A Mercedes a korábbi évek során extra teljesítményt tudott kisajtolni az erőforrásából az időmérő harmadik szakaszában, de Hamilton és Niki Lauda tagadta, hogy most is rendelkeznének ilyen „bulimóddal.” Vettel azt mondta, szombaton meghagyják a bulizást Hamiltonnak, erre ő azt felelte, hogy Räikkönen úgyis mindig bulizik. A finn pilóta arckifejezése viszont önmagáért beszélt, az F1 Facebook-oldalára feltöltött videó szerint a helyszíni újságírók is nevetésben törtek.

„Nem tudom, hol talált ennyi időt, lehet, hogy csak [az edzés] végére ébredt fel – kommentálta Vettel a brit pilóta körét. – Mindent összevetve boldog vagyok, tegnap nem volt jó napunk, de a mai sokkal jobban alakult. Örülök, hogy az élmezőnybe hoztuk mindkét autót, nagyon közel a pole-hoz és ez jó esélyt ad nekünk. Az elmúlt négy év során

a futamon mindenki közelebb jár a Mercedeshez, mint az időmérőn, úgyhogy reménykedjünk.”

A négyszeres világbajnok azt is elmondta, hogy nem aggasztja a vereség Räikkönentől: „Az utolsó szektorban [a 13-as kanyarban] elkövettem egy apró hibát, de mindegy a 2. vagy a 3. hely, a csapatnak így is ugyanaz [az eredmény]” – tette hozzá, de úgy vélte, ha mindent kihoz az autóból, akkor is csak fél másodpercen belülre kerülhetett volna a Mercedeshez képest.

Hagyják békén Kimit!

A vasárnapi futamot a 2. helyről kezdő Räikkönen 17 évvel ezelőtt, pont Melbourne-ben mutatkozott be az F1-es mezőnyben és mára az egyik veterán lett. Októberben lesz 39 éves és 2014 óta a Ferrari mindig csak a következő szezonra szavaz neki bizalmat. Elejtett félmondatok alapján elképzelhető, hogy az idei az utolsó szezonja az F1-ben,

de a finn Turun Sanomat tudósítója már az idei első szabadedzés után a szerződéshosszabbításról érdeklődött.

„Kimi jól vezetett az első szabadedzésen – mondta Maurizio Arrivabene, a Ferrari csapatfőnöke az FIA pénteki sajtótájékoztatóján, még az első tréning után. – Még csak az idei első versenyhétvége első edzésén vagyunk túl. Kérem, hagyják őt békén vezetni!”