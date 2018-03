Ha Hamilton ilyen formában van, a többiek csomagolhatnak

Nico Rosberg nem győzte méltatni Lewis Hamiltont, miután a brit pilóta remek körrel megszerezte a pole pozíciót az Ausztrál Nagydíjra. A Mercedesnél ígérik, Valtteri Bottast is bíztatják.

Lewis Hamilton az Ausztrál Nagydíj időmérőinek legsikeresebb versenyzője lett, miután pályafutása során 7. alkalommal szerezte meg a pole pozíciót az Albert Parkban. Egészen a Q3 utolsó etapjáig úgy tűnt, szoros csata lesz a Ferrarik és Hamilton között, a világbajnoki címvédő azonban remek körrel és nagy fölénnyel verte a Scuderia versenyzőit.

„Ez egy igazi Lewis Hamilton kör volt – nyilatkozta a brit pilóta korábbi csapattársa, Nico Rosberg a Sky Sports műsorán. – Amikor ő ilyen formában van, a többiek akár össze is csomagolhatnak és hazamehetnek, mert nem lehet őt legyőzni. [Ez a kör] hihetetlenül különlegesnek látszott” – mondta a német expilóta.

Érdekesség, hogy Rosberg a hétvége előtt azt nyilatkozta, hogy Hamilton hajlamos a formaingadozásra, de a négyszeres világbajnok az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, pont az egyenletes teljesítménnyel érdemelte ki a tavalyi sikert, Rosbergre utalva pedig megemlítette, hogy vannak, akik mindig a szalagcímekben akarnak szerepelni.

Hamilton az autóból kiszállva elmondta, az elmúlt évek sikerei után megszokott lehetne az újabb edzéselsőség, de neki még mindig nem az,

majd az időmérő utáni sajtótájékoztatón kijelentette, a Mercedesnek (már) nincs különleges motor-üzemmódja a Q3-ban. Sebastian Vettel erre megkérdezte, hogy akkor Hamilton mit csinált, vagyis miért volt lassabb az időmérő korábbi szakaszaiban, majd Hamilton visszaszólt neki: „Vártam, hogy összerakjak egy jó kört és lefagyasszam a mosolyt az arcodról!”

Hamilton tempóját látva elégedettek lehetnek a Mercedesnél, hiszen a bíztató teszteredmények ellenére is komoly fölényt feltételez a 0,7 másodperces különbség a Ferrarikhoz képest. Niki Lauda, a Mercedes ügyvezetői jogkör nélküli elnöke azt mondta, őt nem is érdekli, mekkora volt a differencia a csapatok között, mert „ez most 7 tized, ami lenyűgöző. Hihetetlen munkát végeztek” – méltatta a munkatársait a Sky Sportsnak.

Az első gumiszettel Lewis nem tudta kihozni az abroncsokban rejlő lehetőségeket, de a következő szett volt a legjobb, az autó is így ment a legjobban és ez hozta ki az időkülönbséget.”

Az öröm viszont nem lehet felhőtlen a csapatnál, mert Valtteri Bottas a Q3 elején alaposan összetörte a Mercedest a 2-es kanyarban, ezért a legjobb esetben is csak a 10. helyről indulhat majd, de az sem kizárt, hogy teljesen új karosszériát kell felépíteni neki a futamra, ami boxutcai rajtra kárhoztatná őt az idénynyitón.

„Sajnos Valtterinek van min elgondolkodni, mert ő is ott lehetett volna – utalt Lauda az élmezőnyre. – Motiválni fogom őt és fel fogjuk őt dobni. Mindent jól csinált, csak egy dolgot nem, de vissza fogjuk őt hozni” – ígérte a korábbi háromszoros világbajnok. Bottas megerősítette, hogy a nagy csattanás után jól érzi magát, de sajnálta, hogy elszalasztotta a jó eredmény lehetőségét.

Amikor az első mért körömet kezdtem a Q3-ban, kissé túlságosan kiszélesítettem a pályát és meglepett, hogy még nyírkos volt a korábbi esőzés miatt.

Elvesztettem az uralmat az autó hátulja mögött, próbáltam korrigálni, de túl gyorsan történt. Már nem tehettem semmit és nekimentem a falnak a 2-es kanyar kijáratánál – foglalta össze. – Harciasan készülünk a holnapra, hiszen a pontokat még mindig nem szombaton osztják, hanem vasárnap. A futamon megpróbálunk a lehető legelőrébb végezni, csapatként mindent bele fogunk adni.”