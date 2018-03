Alonso kiesett, mégis megkönnyebbült az ausztrál időmérőn

A hétvége előtt még minden alkalommal a Q3-ba vágyott, most az időmérő 11. helyével is elégedett. Úgy véli, a McLaren később fog igazán magára találni.

Egyik McLaren sem jutott be a harmadik szakaszba az idénynyitó Ausztrál Nagydíj időmérő edzésén, pedig a kétszeres világbajnok Fernando Alonso a hétvége előtt azt remélte, hogy ez az idén minden alkalommal sikerül majd nekik. Alonso viszont nem csüggedt, a Sky Sportsnak elismerte, hogy a McLaren most ezt az eredményt érdemli és ezzel is beérte.

„Hatalmas kiaknázható lehetőségek rejlenek az autóban. Vannak még megoldandó problémáink, mielőtt mindenhez hozzáférünk, de szerintem a következő néhány verseny alapján már optimistán szemlélhetjük a szezont. Más lesz a verseny [mint a korábbiak voltak], mert támadhatunk és az élvezetes. Különösen, ha holnap esni fog az eső, az csodálatos műsort csinálna.”

Alonso elmondta, az időmérő elejével nagyon elégedett volt, sőt, már a száradó pályán rendezett harmadik szabadedzésen is úgy érezte, hogy közel van az élmezőnyhöz. „A Q1-ben és a Q2-ben mindig a 7-12. hely között szerepeltünk és ez remek kiindulási alap, mert mostantól rengeteg fejlesztés érkezik majd.”

Az újítások sokkal versenyképesebbé tesznek majd minket, ezért megkönnyebbültem, hogy eljutottunk az időmérőig és innentől ez már jó év lesz.”

Noha Alonso a 11. rajthely miatt elvileg szabadon választhatna gumit, arra utalt, hogy a Q3-ba bejutókhoz hasonlóan ő is az ultralággyal indul majd, mert „jobban lehet velük rajtolni és jobb a teljesítményük az első körben. A kopás nem vészes, e téren mindhárom gumi hasonló. A 10. helyről fogunk indulni, mert gondolom, [Valtteri] Bottast hátrasorolják, úgyhogy ez jó kiindulási alap.”

A kétszeres világbajnokot az sem keserítette el, hogy 2,5 másodpercet kapott a pole pozíciót megszerző Lewis Hamiltontól és csapattársa, Stoffel Vandoorne is sokkal közelebb jutott hozzá, mint azt tavaly megszokhatta. Vandoorne közvetlenül Alonso mögött zárt, mindössze 161 ezredmásodperces különbséggel.

Nehéz megmondani, hogy milyen eredményre számítottunk. Talán kissé csalódott vagyok, hogy nem jutottunk be a Q3-ba, azt gondoltuk, hogy tegnap után előrébb léphetünk

– ismerte el Vandoorne. – Most ez van, de holnap egész jó formában leszünk, a tempónk hosszabb etapokon jó volt és remélhetőleg szerezhetünk néhány pontot. Bekerültünk egy csoportba, ahol néhány csapat nagyon közel áll egymáshoz, talán a versenyen kissé előnybe kerülhetünk és legyőzhetjük őket.”