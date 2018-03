Sebastian Vettel fél másodperc hátránnyal zárta a melbourne-i szabadedzést, de azt mondja, ha eltalálják a balanszot, minden rendben lesz. Azt is elárulta, miért Loriának keresztelte el az SF71-H-t.

Az Ausztrál Nagydíj mindkét pénteki szabadedzését a 4. és 5. helyen zárta a Ferrari, és Kimi Räikkönen kétszer is gyorsabbnak bizonyult Sebastian Vettelnél. A németek világbajnoka szerint azonban semmi ok aggodalomra, ha megtalálják az autó helyes beállítását, a Red Bull és a Mercedes szintjén lesznek.

„Nem éreztem magam kényelemben, ezért kicsit variáltunk az autó balanszával. Azt hiszem, még sokat fogunk fejlődni"

– mondta Vettel a gyakorlás után. „Nem aggódom, hiszen tudom, hogy ha mindent jól beállítunk, sokkal gyorsabbak leszünk. Közel vagyunk [a Red Bullhoz és a Mercedeshez], ami jó jel."

Räikkönen legjobb ideje 0,283; Vettelé 0,520 másodperccel maradt el Lewis Hamilton eredményétől, de a német szerint nincs ok az aggodalomra. „Normális esetben néhány verseny után már tudja az ember, kitől milyen mértékű gyorsulásra számíthat, ahogy azt is, hogy nagyjából hol kell állnia a pénteki edzések után, hogy esélye legyen a pole-ra. De most még minden nagyon új, várnunk kell" – tette hozzá.

Vettel elismeréssel beszélt a szintén Ferrari-motorokat használó Haas F1 fejlődéséről (Romain Grosjean a hatodik, Kevin Magnussen a 9. idővel zárta a pénteki napot), sőt a McLaren-Renault-ról is.

„A Haas már Barcelonában [a tesztelésen] jó benyomást tett ránk. Egy körön most is elég gyorsnak tűnnek, de szerintem várnunk kell még, hogy meg tudjuk ítélni [a teljesítményüket].

A melbourne-i pálya nem könnyű, csak akkor jönnek a jó köridők, ha valaki 100 százalékig bízik magában.

Épp ezért nem zárnám ki [hogy meglepetést okozzanak], ahogy a McLarent sem. Ők nem mentek valami fényesen a tesztelésen, ezért még nehezebb megmondani, hol állnak. Minél szorosabb a mezőny, annál jobb" – állítja Vettel.

A német arról is beszélt az újságíróknak,

miért éppen Loriának keresztelte el az idei SF71-H-t.

„Minden évben szeretünk valami mókás névvel előállni, az idén kitaláltunk egy újat. Nem tudom, ez honnan jött, mindenesetre nagyon szép lenne, ha jól szerepelnénk az idén, és mondjuk Olaszországban sok kislányt keresztelnének el Loriának. De ez csak a történet kezdete, lehet, hogy később még megtoldjuk itt-ott egy betűvel" – titokzatoskodott a Ferrari négyszeres világbajnoka.