Érzékeny adatokhoz juthat a Ferrari az FIA-s igazolással

Christian Horner „helytelennek” nevezte, hogy a Ferrari a csapatok szóbeli megállapodása ellenére is leigazolta Laurent Mekies-t az FIA-tól. Charlie Whiting szerint neki senki sem panaszkodott.

Hiába keltett botrányt, hogy a Renault tavaly leigazolta az FIA műszaki igazgatóját, Marcin Budkowskit, újabb magas beosztású szakember hagyja ott a szövetséget, ezúttal a Ferrari kedvéért. Laurent Mekies szerződtetését Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke kifejezetten aggályosnak tartja, mert a Scuderia megszegte a csapatok szóbeli megállapodását.

„Világosan megbeszéltük, hogy az FIA, a FOM és a csapatok közötti [igazolás esetén] 12 hónapos szünetet tartunk – mondta Horner az Autosportnak. – Én még azt is javasoltam, hogy ilyen esetben 1 millió dollárt is adományozzon [a szerződtető] az FIA közlekedésbiztonsági alapítványának. Erre az elnök [Jean Todt] kifejezetten fogékony volt.”

„Elkeserítő, hogy az egyeztetés után hat héttel újabb nagytudású és tapasztalt szakember [távozik]. Még tavaly november-december folyamán is tárgyaltak vele a technikai munkatársaink különböző futóműrendszerekről. Ez adja [Mekies] értékét és ez az egész rossz így, mert mi megbízunk ezekben az emberekben, hiszen a szankcionáló testületet képviselik. Aztán kikötnek egy ellenfélnél.”

A legjobb szándékkal is, [Mekies] a tudása miatt értékes. Oké, jól végzi a munkáját, de az értékét növeli, hogy bizalmas információkat is tud. Amíg ezekről nem készít rajzokat vagy adatokat, ez nem illegális, és kétlem, hogy ilyet tenne, de a fejében így is megmarad a tudás.”

Horner elárulta, hogy az általa ülnökölt megbeszélésen a csapatok elfogadták, hogy nem tudják befolyásolni a különböző országok munkajogi szabályozásait, ezért állapodtak meg abban, hogy „gentlemen's agreement”, vagyis szóbeli egyezség jön létre köztük. A brit szakember arra számít, hogy a stratégiai munkacsoport következő ülésén ismét téma lesz a helyzet.

Charlie Whiting, az FIA F1-es versenyigazgatója, Mekies korábbi főnöke közben azt mondta, megérti a csapatok aggályait, de „a Laurent rendelkezésére álló információ kevésbé érzékeny, mint Marcin esetében.” Azt állította, hogy neki egyik csapat képviselője sem panaszkodott közvetlenül Mekies távozása miatt.

Olvastam néhány cikket, de engem egy csapat sem keresett fel és nem fejezték ki az ellenérzésüket. Lehet, hogy akkor kerül majd ez elő, amikor néhány hét múlva találkozunk a csapatokkal.”

Whiting is utalt arra, hogy már Budkowski távozása után elkezdtek foglalkozni a szükséges lépésekkel a stratégiai munkacsoportban és „az érintett csapatokkal dolgozunk ezen, bevonva a jogászainkat, hogy lássuk, mit tehetünk a törvényi lehetőségek keretein belül, különböző országokban. Ez folyamatban van.”