Red Bull: A kanyarokban a miénk a legjobb autó

Helmut Marko és Christian Horner is elégedett az idei fejlesztéseikkel, de az erőforrás miatt még mindig nem magukat tartják esélyesnek. Max Verstappen tart az egyenesektől.

Bár futamgyőzelmeket 2014 óta is szereztek, az idei szezon lehet hosszú évek óta az első, amikor a Red Bull igazán beszállhat a sikerekért folyó harcba a Mercedes és a Ferrari ellen. A barcelonai teszteken úgy tűnt, az Ezüstnyíl még mindig előttük jár, de a Ferrarival tudták tartani a lépést, sőt, Helmut Marko szerint van, amiben ők a legjobbak.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a karosszériánk a GPS adatok alapján abszolút a legjobb. A motor viszont gondot okoz. Már az is nehéz, hogy a kiváló Mercedes teljesítményét akár csak megpróbáljuk beérni” – nyilatkozta Marko, a Red Bull motorsport tanácsadója. Munkatársa, Christian Horner is hasonlóan optimistán beszélt az RB14-esről az Autosportnak.

„Nehéz túl sok következtetést levonni, de ahogy Barcelonában elnéztük, a kanyarokban semmit sem vesztegettünk el – utalt az autó teljesítményére. – Saját szemünkkel is láthattuk, hogy az autó jól mozog a pályán, ez felbátorítja a pilótákat is, pedig ezek az autók aztán komoly tempóra képesek” – vélte a csapatfőnök.

Igazán optimisták vagyunk az autó miatt. Jó visszajelzéseket ad és a pilótáknak is remek kiindulási alap a szezon elején. Tudjuk, hol maradunk el az ellenfeleinktől, ezt más területeken próbáljuk ellensúlyozni.”

Horner szerint a lóerők hiánya miatt a világbajnoki címekért nem küzdhetnek majd, de néhány pályán önerőből is sikeresek lehetnek majd. A szezon elején nehézségekre számít, de reméli, hogy Európában csökken majd a hátrányuk, addig viszont a Renault szakembereiben bízik, hogy kitalálnak valamit a soron következő három hétvégére.

Megkérdezték Max Verstappent is, hogy javult-e a Renault motor annyit, amennyit a Red Bull autója fejlődött tavaly óta, de röviden azt mondta: „Hát, annyit nem.” Úgy vélte, az RB14 „tavaly óta ismét nagyot lépett előre” és bár ez a többiekről is kijelenthető, szerinte a Red Bullnak idén „igen erős autója van.”

Azt viszont még látnunk kell, hogy a teljes csomag mennyire jó az itteni egyenesekben. Az biztos, hogy kissé fájdalmas lesz. Optimista vagyok, de reálisan is látom a helyzetet.”

Verstappen szerint a motorfejlesztés mellett a Red Bulltól is jobb újításokra lesz szükség, mint amiket a Mercedes és a Ferrari bevet majd, de „a fejlesztés a szezon során mindig is a Red Bull egyik erőssége volt.” Elmondta: „Bízom a csapatban, hogy nagyszerű autót építenek és így is folytatják tovább a munkát, de a teljes csomagnak össze kell állnia.”