Vettel: A legnagyobb boldogság lenne a Ferrarival nyerni

Az újságírókat jobban foglalkoztatta, hogy két négyszeres világbajnok van idén a mezőnyben, mint az érintetteket. Hamilton és Vettel is próbál a saját teljesítményére összpontosítani.

A tavalyi és várhatóan az idei világbajnokság két főszereplője, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel, valamint a hazai hős, Daniel Ricciardo vett részt az Ausztrál Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján. A brit pilóta nem volt túl lelkes, újságírói kérdésre meg is jegyezte, hogy a 12. szezonja kezdetén nem a sajtótájékoztatót várja a legjobban a hétvégén.

Több kérdés is vonatkozott arra a különleges helyzetre, hogy az F1 történetében idén először fordul elő, hogy két négyszeres világbajnok küzdhet egymással, valószínűleg újabb bajnoki címért. Hamilton elárulta, nem az foglalkoztatja, hogy a szezon végén már a vb-címek terén is felülmúlhatja Vettelt, kortársai közül a legnagyobb ellenfelét.

„Hogy őszinte legyek, ezen eddig nem igazán gondolkodtam – jelentette ki. – Nincs is nagyon véleményem erről, csupán folytatom a munkát olyan keményen, ahogy csak tudom annak érdekében, hogy az élen küzdhessek és ez remélhetőleg jó eredményeket hoz” – mondta a Mercedes pilótája és hozzátette, hasonló az álláspontja Juan Manuel Fangio öt vb-címével kapcsolatban is.

Hosszú szezon lesz és az elején az ember nem gondol arra, hogy kiket érhet utol. Én elsősorban azzal foglalkozom, hogy mennyire tudok élni a lehetőségeimmel és a képességeimmel.”

Vettelnek később tették fel ugyanezt a kérdést, de ő sem kívánt találgatásokba bocsátkozni: „Hasonló a válaszom ahhoz, amit korábban Lewis is mondott. Kicsit több időm volt ezen gondolkodni, mint neki, de én erre nem írok tervet, nem foglalkozom azzal, hogy mi történhet meg esetleg. Ha megtörténne és elkezdeném felfogni, bizonyára sokat jelentene, de nem látom értelmét annak, hogy azon gondolkozzak, mi történhet, ha. Elég sok dolgom van így is.”

Napjaink két kiemelkedően sikeres pilótája abban is egyetértett, hogy „kiváltság” az F1-ben versenyezni és olyan patinás csapatokat képviselni, mint a Mercedes és a Ferrari, de a céljaik terén árnyalatnyi különbségekről beszéltek. Hamiltonnak fontos, hogy tudja, a legjobbak ellen küzdhet, ezért „nagy élménynek” nevezte, hogy Vettel ellen is megméretheti magát.

Szerintem ez a Forma-1 rajongóinak izgalmas év lesz, hiszen két négyszeres világbajnok fog csatázni

– összegzett Hamilton, Vettel pedig hozzátette: „Amikor az ember bejut [az F1-be], már csak azzal foglalkozik, hogy nyerjen. Az első sikerek után már kitágul az ember látótere, utána már az is fontos, hogy a legjobbak ellen nyerjünk. Én már a gokartos korom óta ugyanazokkal az emberekkel versenyzem, még akkor is, ha Lewisszal ott pont nem vívtam meg, de később, a Forma-3-ban találkoztunk. Ő akkor sokkal jobb volt. Nekem a legnagyobb boldogságot most az okozná, ha a Ferrarival nyernék, mert ez a történelem és a paddock legnagyszerűbb csapata.”

Mindkét versenyző próbálta hárítani az esélylatolgatásokra vonatkozó kérdéseket, egyikük sem akart semmilyen következtetést levonni a teszteredmények alapján. Vettel viszont kissé elszólta magát, azt mondta, a teljes szezon során megpróbálják legyőzni a Mercedest: „Ha csak egy versenyünk lenne, másként festene a helyzet, de sok futam lesz” – mondta, de később pontosított.

„Az a helyes, ha a Mercedest és Lewist kezeljük favoritként, de hosszú évünk lesz. Melbourne sok szempontból különleges, mindannyian várjuk, hogy végre autóba üljünk és versenyezzünk. Minden okunk megvan arra, hogy magabiztosak lehessünk. Úgy gondolom, remek autónk van és sok újdonság is jön majd, úgyhogy lesz mire várnunk, de ilyenkor általában nem tudjuk, ki, hol tart.”

A két éllovas elérte már a 30 éves kort, Vettel tavaly hosszabbított szerződést a Ferrarival, Hamilton pedig idén készül ugyanerre a Mercedesszel. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, reméli, hogy versenyzőként még nem érte el a legjobb formáját. „Az biztos, hogy eljön a pillanat, amikor egy pilótának már nehezére esik fenntartani azt az edzettségi szintet, amit mi képviselünk, és amikor az érdeklődése lankadni kezd, valamint a tempója is visszaesik, de én ezt még biztosan nem értem el.”

Elég jó formában vagyok és ebből továbbra is a lehető legtöbbet kell kihoznom.”

Több kérdéshez hasonlóan Vettel ezt is csak kuncogva tudta kezelni: „Nem tudom, [én] szerintem rendben vagyok. Lewis egy kicsit idősebb nálam, és ha még ő nem érte el a csúcspontot, akkor nekem is van még keresnivalóm!” – felelte, majd igyekezett kitérni a mellette ülő ellenfele gyengeségeit feszegető kérdés elől.

„Nincs sok, szerintem remek munkát végez most már hosszú évek óta. Ez mindig fura kérdés, főleg, amikor az adott személy az ember mellett ül. Mindenkinek vannak gyengeségei, ezek a személyiségünk és a vezetési [stílusunk] részei is, de én ezeken nem sokat gondolkodom, csak a saját [hibáimon]. Inkább azokkal a dolgokkal foglalkozom, amit én tudok fejleszteni és jobban csinálni.

Mások dolgai nem rám tartoznak, én a saját tervemre összpontosítok.”

Hamilton erre csak annyit felelt: „Szerintem az én gyengeségem ugyanaz, mint itt mindenkié: Mindenki imádja a palacsintát! Ez az én egyetlen gyengém” – mondta magabiztosan a tavalyi egyéni világbajnokság győztese.