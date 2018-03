Alonso: Idén meglesz a 100. dobogó

A baljós teszteredmények ellenére is optimizmusra sarkallta a McLaren tagjait az idénynyitó előtt. Úgy véli, tökéletesen felkészültek a 2018-as szezonra.

Tavaly majdnem visszavonult az F1-től és az idei teszteredmények sem voltak kimagaslók, Fernando Alonso mégis azt mondta a Reuters-nek, hogy a McLarennek optimista hozzáállással kell kezdenie a szezont az F1-ben. A wokingi istálló télen megvált a Hondától, ami hirtelen elkezdett működni a Toro Rossónál, míg a McLaren a számukra új Renault motor hűtésével is küszködött.

„Volt néhány megbízhatósági gondunk a tesztelésen, de mindegyiket megoldottuk – jelentette ki. – A csapat lenyűgöző munkát végzett az elmúlt 2-3 hétben, hogy az autó 100%-os legyen Ausztráliára. Szerintem a szezon elején a pontszerzés és talán a legjobb 5 hely lehet az, amit elérhetünk. Jó eredményekre van szükség, hogy a kemény munka folytatására motiváljuk a csapatot.”

Alonsót az ellenfelei és a közvélemény – a csapatfőnökökkel ellentétben – továbbra is a mezőny egyik legjobbjának tartja, pedig csak 2005-ben és 2006-ban nyert világbajnoki címeket, dobogón sem állhatott 2014 óta. Most viszont úgy gondolja, idén elérheti pályafutása 100. dobogós helyét is, ehhez legalább háromszor kellene a legjobb három között végeznie.

Az örökranglistán Michael Schumacher áll az élen 155 dobogós hellyel, Lewis Hamilton a 2. helyezett 117-tel, őt Alain Prost (106), Sebastian Vettel (99) és Alonso (97) követi.

„Szerintem igen – mondta a dobogóval kapcsolatos felvetésre. – A legjobb négy hely mindenképpen a célunk kell, hogy legyen. A Mercedes egy kicsit mindenki előtt van, az elmúlt négy év során uralták a sportágat és most is ők a favoritok. Ott van viszont a Red Bull, a Ferrari és a McLaren mindenképpen a következő a sorban.”

„Mindig fontos, hogy versengés legyen, bármilyen sportban – folytatta Alonso. – Úgy vélem, a szoros küzdelem több embert vonz és izgalmasabbá teszi a bajnokságot, de nem hiszem, hogy bármi baj lenne a Mercedes fölényével. Az elmúlt néhány év során jobb munkát végeztek a többieknél és megérdemlik [a sikereket].”

Rajtunk múlik, hogy gyorsuljunk a versenyeken és remélhetőleg hamarosan legyőzzük őket. A McLaren talán képes lehet erre a közeljövőben. Remélhetőleg ez a közeljövő már idén eljön.”

A McLaren a többi csapattól általában eltérő gumitaktikával szerepelt a teszteken, ráadásul sokszor le is robbantak, ezért nehezen lehetett elhelyezni őket a mezőnyben. A várakozások szerint a gyári Renault istállóval és a Haasszal csatázhatnak majd a negyedik helyért, de a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull egyelőre előttük jár.