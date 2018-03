Hamilton: Nem volt még tökéletes köröm

A négyszeres világbajnok úgy véli, abba kellene hagynia a versenyzést, ha tökéletesen tudna vezetni, de egyelőre nem érzi, hogy a pályafutása végéhez közeledne.

Az idei világbajnokság esélyeseként utazik Melbourne-be az eddigi négyszeres világelső, Lewis Hamilton. A Mercedes pilótája a Racefans.com-nak kijelentette, „nagy szívás” lenne, ha tökéletesen szerepelne a Forma-1-ben, mert e fölött már nincs másik géposztály, ezért ha itt makulátlan lenne, vissza kellene vonulnia. Ő viszont úgy érzi, még mindig folyamatosan kihívások várják a mezőnyben.

„Az ember sohasem fog még egy kanyart sem tökéletesen bevenni, mindig lehet jobban csinálni. Egy pole kör után belenézünk az adatokba, és azt mondjuk, a fenébe is, ha kicsit korábban fékeztem volna és több tempót vittem volna be a kanyarba, hamarabb rálépek a gázra, akkor előrébb tartottam volna. Továbbra is keresem a tökéletes kört, különösen a pole-ok esetén kerültem közel hozzá. Ez nagyszerű érzés, de utána bosszantó megtudni, hogy lehetett volna még jobb is.”

Hamilton idén az ötödik világbajnoki címéért, Juan Manuel Fangio beéréséért hajthat, ezzel már csak a hétszeres világbajnok Michael Schumacher lenne előtte az örökranglistán, de a győzelmi rátája fenntartásával 2020-ra őt is utolérhetné. Az idei év végén lejár a szerződése, de szinte biztos, hogy újra aláír a Mercedesszel. Sokan viszont úgy vélik, hogy ez lehet az utolsó F1-es szerződése.

Én nem érzem úgy, hogy az utolsó fejezetet kezdeném, és nem úgy tekintek erre, hogy ez lesz az utolsó szerződésem

– mondta. – Nem tudom biztosan, mi lesz két-három év múlva, de márciusban megkezdtem a 12. [F1-es] szezonomat és nagyon izgatottan várom – szögezte le. – Nem tudom, ez honnan jön, talán csak kiváló akarok lenni, különösen a következő hétvégén. Melbourne-be fitten akarok megérkezni, el akarom érni a versenysúlyomat, megszerezni a pole-t, aztán meggyőzően nyerni a futamon.”

„Nem tudom, ez az érzés meddig tart majd ki, de amíg így érzem, folytatni fogom” – szögezte le. Hamilton a télen azzal került be a lapokba, hogy botrányt kavart a közösségi médiában, majd törölte a tartalmait, de később kiderült, hogy a két esemény nincs összefüggésben. Elárulta, a személyes csapatával folyamatosan dolgoznak azon, hogy a felületeken milyen üzenetek jelenjenek meg.

Például, az összes többi pilótáétól nagyon sajátos történet az, amit munkásosztálybeli családként elértünk”

– jelentette ki. A brit pilóta erről a dubaji Global Skills and Education Forum (globális készség- és oktatási konferencia) című rendezvényen is beszélt: elárulta, neki azért fontos a közösségi média, mert távollétében is kapcsolatban maradhat a szeretteivel és láthatja, hogy mivel foglalkoznak, így könnyebben beszélgetés alakul ki közöttük.

Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy szerinte a sikert nem a lájkok száma határozza meg és nem bátorította a fiatalokat arra, hogy a kijelzőkbe temessék az arcaikat, mert így kimaradnak a körülöttük zajló világ eseményeiből. „Mindenből jó egy kicsi, de nem kell túl sok, mert az már zavaró” – fogalmazta meg az ars poéticáját.

Én próbálom megosztani a világom és az utam egy részét, hogy megmutassam, ezt el lehet érni. Egy önkormányzati bérlakásból származom Stevenage-ből és most a Királynővel ebédelhetek, találkozhattam Nelson Mandelával.”

„Próbálok inspirációt nyújtani, de ez egy nehezen használható eszköz és könnyen bajba kerülhet az ember. Minden egyes nap próbálom megtalálni az arany középutat, de sohasem gondoltam volna, hogy bárki is követne majd engem, várnának egy szállodánál, drukkolnának nekem. Gyerekként az ember csak autókkal akar versenyezni, fogalmam sem volt, hogy milyen felelősség hárul majd rám. Próbálok felnőni ehhez és pozitív inspirációt nyújtani.”