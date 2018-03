Tovább csúszik a Schumacher múzeum megnyitása

A legutóbbi tervek szerint áprilisban megnyílna a tárlat Michael Schumacher pályafutásáról, de a úgy tűnik, nyárra időzítik a nyitást.

Még nem készültek el a kivitelezési munkálatokkal a kölni Motorworldben, ahol a tervek szerint a Lamborghini, a Bentley és a TÜV veteránautó-kiállítása mellett Michael Schumacher pályafutását is bemutatják. A Schumacher múzeum a legutóbbi hírek szerint áprilisban nyitott volna, de a Bild értesülése szerint az új időpont nyáron esedékes.

Az egykori Butzweilerhof repülőtér területén 2018. június 16-án nyílhat meg a kiállítás, de a német bulvárlap fotói szerint még mindig munkagépek dolgoznak a helyszínen. A Schumacher múzeum az 1-es hangárban kap majd helyet, itt épp a belsőépítészeti munkák zajlanak, köztük a 40 vitrin elhelyezése, amik a páratlan relikviákat is bemutatják majd.

Schumacher szponzora, a DVAG a cég marburgi központjában nyitott már egy időszaki kiállítást, ezt „a nagy sikerre való tekintettel” 2019 februárjáig meghosszabbították, így várhatóan az ott tárolt 70 kiállítási tárgy csak ezután kerül át Kölnbe. Lesz azonban így is mit mutatni, hiszen nemrég úgy döntöttek, lebontják a híres, kerpeni gokartpályát, az ottani relikviáknak új helyet kell találni.

A Bild úgy tudja, Kölnben 20 járművet állítanak majd ki egy 1987-es Magnum gokarttól kezdve F1-es autókig, valamint a szokásos trófeák, overallok és sisakok képezik majd a készletet. Az autók listájáról egyelőre nem lehet többet tudni, de a Mick Schumacher által is vezetett Benetton B194-5-ös szinte biztosan köztük lesz és korábban édesapja privát gyűjteményének darabjairól is szó volt.

Az ingatlanfejlesztés része a 2-es hangárban készülő rendezvénycsarnok, éttermek, valamint egy 110 szobás, négycsillagos szálloda is.

Michael Schumacher állapotáról közben semmilyen hír nem látott napvilágot, fia, Mick viszont 2018-ban is az F3-as Európa-bajnokság mezőnyében versenyez. Vasárnap mutatták be idei sisakfestését, amin az FIA közlekedésbiztonsági kampánya, a Make Roads Safe logója is megjelenik.