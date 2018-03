Rubens Barrichello egykori Ferrari F2003-GA típusú autójával a gyártó tesztpilótája, Marc Gené futott parádés kört a georgiai Road Atlantán.

A Circuit of the Americas után újabb amerikai helyszínre, ezúttal a Road Atlantára látogatott a Ferrari veterán F1-es autókat működtető programja, az F1 Clienti. A világbajnokságban korábban szereplő autók már többször ellátogattak a rövid georgiai pályára, az XX program prototípusait azonban most először próbálták itt ki.

Az F1-es flotta 12 évet öltelt fel, a legidősebb autó egy F2001-es volt, amivel korábban Michael Schumacher versenyzett és egy másik példányát nemrég rekordösszegért árvereztek el. A legújabb Fernando Alonso 2013-as F138-asa volt, de pályára lépett egy F2003-GA, egy F2004, egy F2008 és egy 2011-es F150 Italia is.

Az autók tehetős tulajdonosait ezúttal is a korábbi F1-es versenyző, Marc Gené segítette. A spanyol pilóta megint kölcsönkapta az F2003-GA-t az autó tulajdonosától, Bud Moellertől és 1:01.2-vel új pályacsúcsot futott az aktuális, Pirelli slick gumikkal szerelt autóval.

Gené 5 másodpercet faragott az eddigi rekordon és később megköszönte Moeller bizalmát.

Ez nem csoda, hiszen a szűk, kanyargós, de igen gyors pályán nagyon közel vannak a falak és a legkisebb hiba is az autó összetörését okozta volna. Gené viszont igen rutinos és Moeller is jól ismeri már őt, hiszen ő adta oda Genének az autót akkor is, amikor Sonomában, Laguna Secában és a kanadai Mont Tremblantban is átírták vele a rekordok könyvét.

Az F1 Clienti és az XX program leközelebb már Európában, április 20-22. között az olaszországi Imolában látható majd, de a Ferrari az austini rendezvényhez hasonlóan a georgiai alkalomról is készített egy videós összefoglalót.