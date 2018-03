Bottas: Most meg kell izzasztani Hamiltont

Úgy érzi, hajtania kell ahhoz, hogy megtartsák a Mercedesnél és most, hogy már nem kell a beilleszkedéssel bajlódnia, szerinte szintet kell lépnie a teljesítmény terén.

Furcsa év kezdődik a Mercedes F1-es csapatánál, mivel mindkét pilótájuk szerződése lejár a szezon végén. Lewis Hamiltonnál egyelőre úgy tűnik, csak formaság a hosszabbítás, Valtteri Bottas helye azonban egyelőre nem biztos. A finn pilóta tavaly váltotta Nico Rosberget, de a késői megállapodás miatt nehézkesen alakult a beilleszkedése és csak három futamot nyert a szezon során.

Bottas szerint „nincs ok” arra, hogy idén ne szerepeljen jobban. „Ismerem a csapatot, rengeteget tanultam tavaly és csak rajtam múlik, hogy hozzam az eredményeket. Úgy gondolom, ahhoz, hogy hosszú távra bebiztosítsam a kapcsolatomat a csapattal, eredményekre és teljesítményre van szükség. Hétről hétre Lewis kihívójává kell válnom. Ennyi, ez csak rajtam múlik.”

A versenyzőktől szokatlan őszinteség nem csak Bottas részéről nyilvánul meg. Korábbi menedzsere, most csapatfőnöke, Toto Wolff szerint sem lehet idén mentsége Hamilton ellen és a brit pilóta is arra számít, hogy a tavalyi szezonzáró győztese idén is kemény ellenfél lesz. Az eddigi statisztikák alapján azonban továbbra is úgy tűnik, hogy Hamilton marad a csapat húzóneve.

Bottas azt is tudja, hol kell keresnie a fejlődés kulcsát.

„Idén szerintem mindent be kell vetnem, amit a Formula-1-ben eltöltött 5 évem alatt tanultam, különösen tavaly. Következetesség is kell. Minden pilótának lesznek nehezebb hétvégéi, a csapattársamat és magamat is beleértve, de következetesnek kell lennem az év folyamán, mert tavaly ez nem volt elegendő a világbajnoki címért való küzdelemhez. Talán ez lesz a kulcs.”

Nincs könnyű helyzetben a finn pilóta, mert – bár a Mercedes menedzsmentje erről egyelőre nem beszél – Daniel Ricciardo és Esteban Ocon is a helyére pályázhat, ráadásul parkolópályán van egy másik pilóta is a Mercedesnél, Pascal Wehrlein személyében. Bottas ennek ellenére magabiztosan készül a szezonra.

„Az biztos, hogy nagyobb már az önbizalmam. Tavaly is nagyon izgatottan vártam a szezont és a lehetőséget, hogy kiderüljön, mi vár ránk Melbourne-ben. Most sokkal magabiztosabb vagyok. A tesztelés során rengeteget tanultam, még az elsőn is valamit. Sokkal felkészültebb versenyző lettem tavaly óta, ezért is várom magabiztosabban az első versenyt.”