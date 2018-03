Ötmilliárd Ft plusz kell az F1-es dobogóhoz, de megéri?

Válaszút elé érkezett az F1 egyik legsikeresebb kiscsapata, a Force India. Az előző két szezont meglepetésre a 4. helyen zárták, idén már az is jó lenne, ha ezt megtarthatnák.

Ha mintát kellene keresni arra, hogy az előző két szezon során melyik F1-es csapat működött a leghatékonyabban, valószínűleg a Force India kerülne ki győztesen. Az egykor Jordan néven alapított silverstone-i istálló 2016-ban és 2017-ben is a konstruktőri világbajnokság 4. helyén végzett, gyári csapatokat, köztük a Renault-t és a McLarent is megelőzve, jóval kevesebb pénzből gazdálkodva.

A bravúrt ráadásul még értékesebbé teszi, hogy a 2017-es szezonra a komoly műszaki szabályváltozások miatt teljesen új autót kellett építeni, ez az F1-es léptékekkel mérve pénz szűkében lévő istállóknak a szokásosnál is nagyobb megterhelés. Zsinórban két 4. hely után felmerül a kérdés, hogy merre visz a Force India útja és beszállhatnak-e valaha a dobogóért folytatott küzdelembe.

„Nem titok, hogy ebben az üzletben nagy az összefüggés a pénz és a siker között – nyilatkozta Otmar Szafnauer, a csapat operatív igazgatója a Racefans.net-nek. – Korlátozott költségvetéssel is lehet jól szerepelni, de ilyenkor fel kell tenni a kérdést, hogy nyerhetünk-e. Nem igazán. Várjuk már [a szezont], mert versengő alkatok vagyunk és próbáljuk a legjobbat kihozni.”

Ha küzdenénk is a 3. helyért, okosnak kellene lennünk, hogy el is érjük azt, de további 15 millió fonttal képesnek kellene lennünk erre.”

Szafnauer szerint ez a 15 millió font, vagyis körülbelül 5,3 milliárd forint plusz forrás kellene ahhoz, hogy a még mindig sokkal jobb lehetőségekkel rendelkező Red Bullt elkaphassák. Az viszont gond, hogy ezt a pénzt hiába költenék el, a jobb eredménnyel együtt is veszteséget termelnének, mert a jelenlegi elszámolási rendszerben csak 4 millió fonttal nagyobb a 3. helyért járó pénzdíj a 4-nél.

Ez is az F1-ben uralkodó jutalmazási rendszer torz állapotának tünete, hiszen több csapat is különböző, eredményektől független bónuszban részesül, így a bevételeik csak kisebb mértékben ingadoznak a sikereik függvényében. A Force India (a Sauberrel együtt) kimaradt ezekből az alkukból, ők lényegében csak az eredményeik után kapnak pénzt a jogtulajdonostól.

Ha az ember eléri a 3. helyet [több] pénzt keres, de először pénzre van szükség, hogy eljussunk oda”

– mondta Szafnauer, aki „a pénzek egyenlőbb elosztását” és a bónuszrendszer eltörlését várja a Liberty Mediától. „El tudják képzelni, hogy eljutunk a 4-ről a 3. helyre, de csak 4 millió [fonttal] keresünk többet? Ennél sokkal többnek kellene lennie” – vélte. Emlékeztetett, elálltak az F1 ellen indított uniós eljárástól, mert az új tulajdonos kész tárgyalni velük a helyzet rendezéséről.

Azt a cégvezető is látja, hogy idén több ellenfelük is megerősödik és elismerte, ez aggasztja őt. Rámutatott, hogy Dirk de Beer érkezésével a Williams a Ferraritól igazolt és a csapatot most a rutinos Paddy Lowe vezeti, ráadásul „több pénzük van, mint nekünk.” Ettől függetlenül „a megfelelő emberek” leigazolásával ők is próbálják állni a sarat és Szafnauer hiszi, hogy megtarthatják a 4. helyet.

A Liberty nem érti az üzletmenetet

Nagyjából egy évvel ezelőtt vették át az F1 irányítását, de Greg Maffei, a Liberty Media vezérigazgatója még mindig nem ért az F1-es csapatok nyelvén. Maffei a tesztelés idején kiborult, mert a csapatok nem zárt ajtók mögött tárgyalnak velük a következő kereskedelmi megállapodásokról, hanem a nyilvánosságot is bevetik, a Ferrari például kiszállással fenyegetőzik, részben pont a Maffei által javasolt költségplafon miatt.

Próbáljuk megvalósítani a költségplafont és kiegyenlíteni a kifizetéseket, így azok nem a győzteseknek kedveznének

– nyilatkozta. – Hogy miért? Mert az NFL-hez hasonló perspektívát szeretnénk, amikor egy adott vasárnapon bárki nyerhet. Ez feszültséget okoz, kissé nagyobbat, mint vártuk és még több lesz, ahogy 2020 és a Concorde szerződés meghosszabbítása felé haladunk. Kissé meglep, hogy milyen nagy a felhajtás.”

Mi ilyen üzleteket privátban szoktunk intézni, de az F1-ben mindenből szalagcím lesz, ha tetszik, ha nem.”

Maffei szerint Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója először olyan üzleti konstrukciót szeretne letenni a csapatok elé, amit mindenki el tud fogadni, „még akkor is, ha a 10 csapatnak nem feltétlenül minden szempontból egyezők az érdekei.”