A Ferrari az F1-et zsarolja, ez nem helyes

Nem közelednek az álláspontok az F1 politikai hadszínterén. A Ferrari továbbra is hadban áll a jogtulajdonossal, a Red Bull ezt kifogásolja, a McLaren az FIA közbenjárását kéri.

Az F1 gazdasági működését szabályozó kereskedelmi szerződések lejáratához közeledve már tavaly kiéleződött a feszültség a jogtulajdonos Liberty Media és a nagyobb csapatok, elsősorban a Ferrari között. A Mercedes és a Renault is kifogásolta a 2021-re tervezett technikai szabályváltozások első részleteit, míg a Red Bull inkább a Liberty pártját fogja.

A tesztelés megkezdésével átmenetileg a pályán zajló események kerültek előtérbe, de a Genfi Autószalon így is lehetőséget biztosított, hogy Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója újra nekimenjen az F1 jogtulajdonosának. A Corriere dello Sportnak kijelentette: „Elvárjuk a sportág DNS-nek nyilvánvaló megvédését és nem akarjuk, hogy azt kereskedelmi és szórakoztatóipari szempontok hígítsák fel.”

„Minket a műszaki ügyek foglalkoztatnak, de a Liberty-nek fogalma sincs erről. Hagyjanak inkább minket dolgozni! Ha az egyik résztvevőt nem lehet megkülönböztetni a másiktól, ha egy Ferrari nem különülhet el egy Mercedestől, akkor inkább valami mással foglalkozunk” – utalt a javaslatcsomagra, amit látva korábban azt mondta, a Liberty „globális NASCAR-t” akar csinálni az F1-ből.

Marchionne ezzel ismét belerúgott az F1 sportigazgatójába, Ross Brawnba, aki korábban a Ferrari technikai igazgatója volt, most viszont a jogtulajdonos képviseletében ellenérdekelt fél a számára.

Az üzletember már korábban is kiborult korábbi beosztottjára és Genfben azt mondta, Bernie Ecclestone vezetése alatt annyiból jobb volt számukra a helyzet, hogy „Bernie-nek volt egy különleges erőssége, nem avatkozott bele a technikai döntésekbe.” A Liberty-nél viszont abban hisznek, hogy az FIA-val együttműködve olyan szabályokat kell írni, ami a jó versenyzést és a szórakoztatást szolgálja.

A Red Bull viszont nem ért egyet a Ferrari álláspontjával: „Szerintem ez tiszteletlenség Ross Brawn felé, aki az egyik legsikeresebb mérnök az F1 történetében – nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke az El Confidencialnak. – Úgy gondolom, a Liberty jól átlátja az üzletet és rajtuk múlik, hogy eldöntsék, mi lesz a legjobb.”

Ez lehet, hogy nekünk, a Ferrarinak vagy a Mercedesnek rossz lesz, de a Liberty-nek kell dönteni arról, hogy milyen Formula-1-et akarnak.”

Horner szerint ilyenkor elkerülhetetlen, hogy összecsapások alakuljanak ki és megismételte, hogy a FOM-nak és az FIA-nak kellene megírnia a szabályokat, aztán a csapatok dönthetnek, hogy beszállnak-e vagy sem. A Ferrari kilépéssel való fenyegetőzésével kapcsolatban azt mondta: „Helytelen, az F1-et ilyenekkel zsarolni.”

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője valahol a kettő közötti álláspontot fogalmazott meg Barcelonában, a tesztelés közepette: „Az FIA [a Liberty] partnere az F1 jövője terén és szerintem gyorsan teríteniük kellene a lapjaikat. Egyetértek Sergio Marchionnéval, aki felszólalt, mert a csapatoknak írásban is értesülniük kell a víziókról.”

Az egyik ütközési pont a költségcsökkentés: a gyártók attól tartanak, hogy 2021-re új motorokat kell építeniük, miközben a Liberty csökkentené a csapatoknak járó jogdíjakat és költségplafont vezetne be.

A költségplafon alapvetően a Ferrarinak, a Red Bullnak és a Mercedesnek fájna a legjobban, hiszen most ők kapják a legtöbb pénzt a jogtulajdonostól és egyébként is nekik a legnagyobb a költségvetésük. Aggályos az is, hogy multinacionális vállalatoknál ellenőrizhető lenne-e a gazdálkodás, de a Renault technikai igazgatója szerint ez is szóba jöhet, hogy olcsóbb legyen az F1.

A Renault támogatja, hogy csökkenjen a sikeres versenyzés költsége

– nyilatkozta Bob Bell. – Most hatalmas az eltérés a csapatok bevételei és kiadásai között. Megoldást kell találni ennek kiegyenlítésére és mi abszolút támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket. Ha a költségplafonnal, akkor azzal. Ha a szabályokat kell átírni, arra is nyitottak vagyunk. Nem tudom elképzelni, hogy itt bárki is önként elfogadná, hogy még több pénzt költsön el.”