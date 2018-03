Hamilton és Vettel eltérő utat választott Melbourne-re

Szokatlan eltérések figyelhetők meg az élcsapatok gumiválasztásai között az Ausztrál Nagydíj előtt. Az edzésekre nagyon más feladatokat tervezhetnek.

Az előző évekhez hasonlóan idén is kiadja a Pirelli, hogy milyen gumikat és milyen arányban választottak a csapatok a soron következő versenyre. A jövő hétvégén esedékes, idénynyitó Ausztrál Nagydíjra a gyártó a lágy (sárga), a szuperlágy (piros) és az ultralágy (lila) keverékű abroncsokat kínálta nekik.

Mindegyik jellegzetessége, hogy egy lépcsőfokkal lágyabbak, mint a tavalyi megfelelőik és ezúttal hiányzik közülük a lágynál egy fokkal keményebb, közepes keverék, amivel a csapatok a legtöbbet dolgoztak a teszteken. Lágy körös etapból is volt bőven, így azzal is lehetett számolni, de a szuperlágyat és az ultralágyat ritkábban használták a teszteken.

Bár a háromféle abroncs és a hétvégén elhasználható összesen 13 gumiszett bőven ad mozgásteret a csapatoknak, hogy variáljanak, tavaly mindenki a lágyabb keverékek felé húzott és az adott hétvége leglágyabb gumijából csak minimális mennyiséget rendeltek. Ezt a sormintát Lewis Hamilton és Szergej Szirotkin egyelőre követi,

A világbajnoki címvédő és az orosz újonc mindössze egy-egy szettet kért a lágy gumiból, hármat a szuperlágyból és kilencet az ultralágyból.

Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas és a mezőny nagy része két lágy szettet rendelt, két-három szuperlágyat és nyolc-kilenc ultralágyat, de akadnak azért a mintától eltérő elképzelések is. Például a Ferrarinál, hiszen Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen is három-három lágy és szuperlágy szettet vásárolt, ultralágyból beérték héttel is.

Ezek a különbségek általában az edzések során kiegyenlítődnek és a versenytaktikák a gumik felhasználása terén már lényegében azonos, de az feltűnő, hogy Hamiltonhoz képest Vettel és Räikkönen két ultralágy szettet is beáldozott plusz két lágy abroncsért. Elképzelhető, hogy a szabadedzéseken készülnek egy hosszabb etapra, ezzel viszont a motorszabály szigorítása miatt óvatosan kell bánni.

A Renault és Romain Grosjean egyelőre nagyon kedveli a szuperlágy szettet,

hiszen mindhárom pilóta négyet rendelt belőlük, míg a Haas versenyzője beérte egy lággyal, addig Carlos Sainz és Nico Hülkenberg lét lágyat igényelt és hét szuperlágyat. A McLarennél ugyanúgy spekuláltak, mint Bottas, a Red Bullnál viszont lemondtak fejenként egy ultralágyról plusz egy szuperlágyért cserében.