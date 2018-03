Kiszűrik a trükközőket az F1 netes közvetítéséből

Sok még a kérdés a hamarosan induló új online szolgáltatások, az F1 TV Access és az F1 TV Pro kapcsán, ezért a sportág menedzsmentje kérdezz-felelek formában oszlatta el a kételyeket.

Televíziós forradalom küszöbén áll az F1, mivel várhatóan még a jövő hétvégén esedékes idénynyitó előtt elindul két előfizetéses szolgáltatás, amelyek révén az interneten keresztül is lehet majd követni az eseményeket. A két újítás az F1 TV Access és az F1 TV Pro nevet kapta, de a korábban kiadott közlemények után is sok megválaszolatlan kérdés maradt. Ezeket próbálták rendezni.

Az F1 hivatalos weboldalán megjelent „Gyakran Ismételt Kérdések” formában kiadott anyagban rögzítik, hogy az F1 TV Access révén a felhasználók hozzáférnek majd a legfőbb statisztikákhoz, az élő időméréshez, követhetik a pilóták helyzetét a térképen és a gumik felhasználását. Az események után visszanézhetik a futamok teljes felvételeit, beleértve a történelmi archívumot is.

A szerzők megjegyezték, hogy még mindig dolgoznak a szolgáltatások listáján, ezért az a későbbiekben bővülhet. Az F1 TV Pro révén élőben lehet majd nézni az összes F1-es futamot és edzést, plusz az F2, a GP3 és a Porsche Szuperkupa versenyeit angol, francia, német vagy spanyol kommentárral és hallhatók lesznek a csapatrádiók is.

Az F1 TV Próban összesen 20 fedélzeti kamera képét és az F1 TV Access szolgáltatásait is kínálják.

Megmaradnak a most F1 Access-nak hívott webes és mobilappos szolgáltatások is, az ígéret szerint az F1.com-on és az F1 Appon keresztül továbbra is működni fog az élő időmérés, a pilóták követését lehetővé tevő térkép, a gumik felhasználási története és az élő rádiós közvetítés. A piaci helyzet függvényében itt is megjelenhetnek a futamok felvételei és az archívum is.

A közlemény szerint mindhárom szolgáltatás elérhető lesz Magyarországon is. Egyszerre három eszköz bejelentkezését engedik majd meg (ez a Formula1.com felületén kezelhető lesz), de egyszerre csak egy eszközön lehet majd videót streamelni (a kép a képben funkció egynek számít), a többin csak az adatokat lehet majd követni, miközben a felhasználó videót néz.

A közvetítés minősége igazodni fog a felhasználó sávszélességéhez, de minimum 1 megabites internetcsatlakozást javasolnak, a legjobb minőséghez 3 megabit kell majd.

Windows operációs rendszert futtató számítógépek esetén 2,33 GHz-es, x86 kompatibilis vagy 1,8 GHz-es Intel Atom processzor a minimális elvárás, 2 GB RAM és 512 MB grafikus memória. Mac-nél Intel Core i3-as processzor 1,83 GHz-es órajellel, 2 GB RAM és 512 MB grafikus memória a követelmény.

A szolgáltatásokért bankkártyával lehet majd fizetni úgy, hogy a kártya kibocsátó országa és az aktuális IP cím megegyezzen egy olyan országgal, ahol a szolgáltatást elindították, vagyis Magyarországról, magyar bankkártyával kell előfizetni. Azt ígérik, hogy az EU belső piacán megfelelnek az előírásoknak és hordozható lesz az előfizetés a határokon belül.

Először csak számítógépeken lehet majd használni az újítást,

de azt ígérik, hogy a szezon során folytatódnak a fejlesztések így – bár erre a közlemény nem tér ki – a továbbiakban várhatóan mobileszközökön is lehet majd használni az F1 Access mellett az F1 TV Access-t és az F1 TV Prót is.